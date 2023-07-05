Концепция Бакке: как нацисты планировали уничтожить свыше 30 млн советских граждан

В том, что в случае поражения СССР нацистской Германии советских граждан ждала ужасная участь, не сомневается ни один здравомыслящий человек. Между тем сохранились исторические справки, доказывающие особые циничность и вероломство планов руководства Третьего рейха по отношению к жителям оккупированных территорий Советского Союза.
Одним из них является план главы Минсельхоза и продовольствия Третьего рейха Герберта Бакке, который он разработал по личному поручению Адольфа Гитлера.
Концепция преследовала две основных задачи. Первая – полное обеспечение нацистских оккупационных войск продовольствием к третьему году войны за счет советского населения. В свою очередь, вторая вытекала из первой – уничтожение около 30 млн граждан СССР путем создания голода.
Только в первый год воплощения плана в жизнь по задумке фашистов должно было погибнуть около 10 млн жителей оккупированных территорий. При этом наибольший удар должны были принять на себя горожане.
Руководство Третьего рейха считало, что жители городов в большинстве своем являются бесполезными, так как не могут сами производить продовольствие. В итоге, было решено блокировать поставки в крупные города. Те, кто мог выполнять какую-то, по мнению фашистов, полезную работу, получали пайки. Остальные, которых фашисты называли «лишним населением», были обречены на голодную смерть.
В то же время, отдельное внимание следует заострить на вышеупомянутых пайках. Так, согласно плану Бакке, работающие евреи на оккупированных территориях должны были получать 420 ккал в день, а советские военнопленные - 900 ккал. Для сравнения, паек немецкого солдата составлял около 2700 ккал.
Стоит отметить, что, к сожалению, план Бакке был частично реализован. Согласно историческим справкам, в первые два года Великой Отечественной войны от голода погибли более 4 млн советских граждан. Большую часть из них составили военнопленные и жители блокадного Ленинграда.