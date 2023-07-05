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Концепция Бакке: как нацисты планировали уничтожить свыше 30 млн советских граждан

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Концепция Бакке: как нацисты планировали уничтожить свыше 30 млн советских граждан

В том, что в случае поражения СССР нацистской Германии советских граждан ждала ужасная участь, не сомневается ни один здравомыслящий человек. Между тем сохранились исторические справки, доказывающие особые циничность и вероломство планов руководства Третьего рейха по отношению к жителям оккупированных территорий Советского Союза.


Одним из них является план главы Минсельхоза и продовольствия Третьего рейха Герберта Бакке, который он разработал по личному поручению Адольфа Гитлера.

Концепция преследовала две основных задачи. Первая – полное обеспечение нацистских оккупационных войск продовольствием к третьему году войны за счет советского населения. В свою очередь, вторая вытекала из первой – уничтожение около 30 млн граждан СССР путем создания голода.

Только в первый год воплощения плана в жизнь по задумке фашистов должно было погибнуть около 10 млн жителей оккупированных территорий. При этом наибольший удар должны были принять на себя горожане.

Руководство Третьего рейха считало, что жители городов в большинстве своем являются бесполезными, так как не могут сами производить продовольствие. В итоге, было решено блокировать поставки в крупные города. Те, кто мог выполнять какую-то, по мнению фашистов, полезную работу, получали пайки. Остальные, которых фашисты называли «лишним населением», были обречены на голодную смерть.

В то же время, отдельное внимание следует заострить на вышеупомянутых пайках. Так, согласно плану Бакке, работающие евреи на оккупированных территориях должны были получать 420 ккал в день, а советские военнопленные - 900 ккал. Для сравнения, паек немецкого солдата составлял около 2700 ккал.

Стоит отметить, что, к сожалению, план Бакке был частично реализован. Согласно историческим справкам, в первые два года Великой Отечественной войны от голода погибли более 4 млн советских граждан. Большую часть из них составили военнопленные и жители блокадного Ленинграда.

Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:46
    +1
    "Модернизированный план" выполняют на Украине. Практически было 52 миллиона, сейчас - дай Бог чтобы 30 осталось, если не меньше. А это полный крах украинцев.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:21
      +2
      А сейчас ? Не помню кто, но один из британских еврофашистов сказал, что в РФ достаточно иметь 15 миллионов человек для добычи ресурсов. Остальные - ненужные.
      Гитлер нервно в сторонке курит. am Даже он до такого не додумался.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:14
    0
    Таки они это не по злобе....
    :"Просто бизнес, и ничего личного."
    У нас сегодня большинство населения точно так же рассуждают.....
    Крутятся, вертятся в головах мыслишки :"А этому зачем жить, если я лучше управлюсь с его делами и его деньгами, чем он?"