Военное обозрение
Войти Регистрация

Йенс Столтенберг подтвердил четвёртое продление своих полномочий на посту главы НАТО

13
Йенс Столтенберг подтвердил четвёртое продление своих полномочий на посту главы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на посту руководителя альянса еще на год, до октября 2024 года. Об этом Столтенберг заявил самолично, подтвердив ранее озвученное решение.


Кресло руководителя НАТО снова будет занято Столтенбергом, союзники по альянсу в четвертый раз продлили полномочия генерального секретаря военно-политического блока. Сам Столтенберг уверяет, что сделано это из-за его качеств, устраивающих абсолютно всех членов альянса. Так что руководить НАТО он будет еще 12 месяцев, до 1 октября 2024 года, а там возможно, что и дальше.

Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года

- написал Столтенберг в одной из запрещенных в России соцсетей.

Сам Столтенберг ранее заявлял, что не намерен больше находиться на посту генсека НАТО и уйдет после сентября этого года по истечению срока полномочий. Однако, как оказалось, не только коней на переправе не меняют, но и говорящие головы тоже. В НАТО не сумели определиться с новым кандидатом на пост главы альянса на фоне российской спецоперации на Украине, поэтому было решено оставить Столтенберга.

А ведь какие интриги закручивались вокруг освобождающегося кресла генсека, многие из политиков, включая женщин, намеревались занять его, как минимум на один срок, а может и больше. Наибольшие шансы стать новым генсеком были у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, да французы вставили ему палки в колеса, наотрез отказавшись голосовать за него на выборах. И причина тут совсем не военная, а сугубо гражданская. Как оказалось, британцы урезали квоты на вылов рыбы в своих территориальных водах французским морякам, ну и нарвались на "ответку".

В общем, еще целый год рассказывать про "российскую угрозу" и т.д. нам будет Йенс Столтенберг.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:17
    0
    Вот и озвучили дату окончание военной фазы противостояния с Западом на Украине, это октябрь 2024 г, там все совпало и провал контрнаступа ВСУ и выборы в США.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Silver99
      Вот и озвучили дату окончание военной фазы противостояния с Западом на Украине, это октябрь 2024 г, там все совпало и провал контрнаступа ВСУ и выборы в США.

      Хорошо бы... хоть так. А то ж могут еще "продлить"
      Йенс Столтенберг подтвердил четвёртое продление своих полномочий на посту главы НАТО
      Опять всех желающих занять этот пост попросили НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ...
      1. grem
        grem Сегодня, 13:41
        0
        Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года

        Надеюсь ,на этом все и закончится история кровавая нато ..А остальных добьем ,не обязательно военным путем .!
        Такова цель нового многополярного мироустройства ,таков путь России
        Как говорили самураи , у них нет цели ,есть только путь ! Это как раз касается России и Русского мира и угнетенных народов планеты
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 14:01
        0
        Все будет зависеть от итогов президентских выборов в сша
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +1
    Столтенберг останется на посту руководителя альянса еще на год
    Какой оказывается незаменимый человечище, отец западной демократии, борец с Россией и просто норвежец. "Гвозди бы делать из этих людей..." (В, Маяковский). Да этими гвоздями заколотить крышку гроба с НАТО.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: rotmistr60
      Да этими гвоздями заколотить крышку гроба с НАТО.

      Уже стук раздается и четкий и это слышат многие государства !!!
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:29
    0
    Значит, справляется со службными обязанностями.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: ximkim
      Значит, справляется со службными обязанностями.

      Значит его крайним делают ,в случае развала ,который уже не за горами
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:30
    +1
    Сам Столтенберг уверяет, что сделано это из-за его качеств, устраивающих абсолютно всех членов альянса.

    Другого, более преданного США, идиота не нашлось видать.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:42
      0
      Не знаю - не знаю, судя по новостям, кого там в достатке, так это именно идиотов
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:30
    +1
    Ещё год эту унылую рожу наблюдать и слушать бред душевно больного нытика.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:00
    0
    Короче, амеба устроила всех, не вашим, ни нашим.... , походу решили дождаться урсулку....
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: grem
    Цитата: ximkim
    Значит, справляется со службными обязанностями.

    Значит его крайним делают ,в случае развала ,который уже не за горами

    ))
    Он артерия, а не прилавок.
    НАТО - это состав , а не депо.