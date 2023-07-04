Йенс Столтенберг подтвердил четвёртое продление своих полномочий на посту главы НАТО

Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на посту руководителя альянса еще на год, до октября 2024 года. Об этом Столтенберг заявил самолично, подтвердив ранее озвученное решение.Кресло руководителя НАТО снова будет занято Столтенбергом, союзники по альянсу в четвертый раз продлили полномочия генерального секретаря военно-политического блока. Сам Столтенберг уверяет, что сделано это из-за его качеств, устраивающих абсолютно всех членов альянса. Так что руководить НАТО он будет еще 12 месяцев, до 1 октября 2024 года, а там возможно, что и дальше.- написал Столтенберг в одной из запрещенных в России соцсетей.Сам Столтенберг ранее заявлял, что не намерен больше находиться на посту генсека НАТО и уйдет после сентября этого года по истечению срока полномочий. Однако, как оказалось, не только коней на переправе не меняют, но и говорящие головы тоже. В НАТО не сумели определиться с новым кандидатом на пост главы альянса на фоне российской спецоперации на Украине, поэтому было решено оставить Столтенберга.А ведь какие интриги закручивались вокруг освобождающегося кресла генсека, многие из политиков, включая женщин, намеревались занять его, как минимум на один срок, а может и больше. Наибольшие шансы стать новым генсеком были у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, да французы вставили ему палки в колеса, наотрез отказавшись голосовать за него на выборах. И причина тут совсем не военная, а сугубо гражданская. Как оказалось, британцы урезали квоты на вылов рыбы в своих территориальных водах французским морякам, ну и нарвались на "ответку".В общем, еще целый год рассказывать про "российскую угрозу" и т.д. нам будет Йенс Столтенберг.