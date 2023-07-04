Военное обозрение
Войти Регистрация

Председатель правящей в Грузии партии назвал шаг Зеленского в связи с Саакашвили оскорбительным

13
Председатель правящей в Грузии партии назвал шаг Зеленского в связи с Саакашвили оскорбительным

Вчера появились сообщения, что украинский президент Владимир Зеленский из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, имеющим украинское гражданство, поручил главе МИД Украины вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение двух суток.


Действия президента Украины прокомментировал лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, предпринятые Зеленским шаги, связанные с Саакашвили, оскорбительны.

Грузинский политик отметил, что в своё время «конкретные высокопоставленные лица украинской власти» отправили Саакашвили в Грузию, а теперь те же власти хотят его вернуть обратно на Украину.

Это оскорбительно само по себе

– сказал Кобахидзе.

Напомним, что после ухода с поста президента Грузии в 2013 году Саакашвили долгое время провёл на Украине, занимая немаловажные должности, включая рост губернатора Одесской области. Однако на родине против него завели дело, связанное с его деятельностью в бытность президентом. В 2021 году Саакашвили прибыл в Грузию, где был задержан и до сих пор находится под арестом.

А вчера экс-президент Грузии принимал дистанционно участие в судебном процессе из больницы. В сети появились снимки сильно похудевшего, очевидно, имеющего большие проблемы со здоровьем Саакашвили. Ранее он сам неоднократно объявлял голодовку, требуя отправить его на лечение за рубеж.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:59
    +1
    Ниче, вы там грузины продолжайте поддерживать шумеров и обтекать за вашу же помощь.
    1. Комментарий был удален.
    2. мазута
      мазута Сегодня, 15:08
      0
      У них общий "враг".Они в экстазе дружбы между собой готовы друг друга истребить.А "любитель свежих вкусных галстуков"-наглядный пример отработанного материала,об которого запад вытер ноги и списал в мусор.И так будет с каждым любителем западных ценностей и либеральной демократии.Страна в разруху и оккупацию с мед.экспериментами,а сами на свалку в труху...Деньги хозяевам.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:13
        +3
        Саакашвили теперь может диету запатентовать - вода и галстук laughing А вот сидел бы в российской тюрьме, был бы как Надежда Савченко wassat
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:31
          0
          Надо полагать, что Зеленский принципиально не ходит в английском костюме с галстуком, а только в военизированной футболке, чтобы тоже ненароком, как когда-то Саакашвили, не начать жевать - от продажности и выкрутасов своих иностранных кураторов из Вашингтона - на посмешище всем на свете свой собственный галстук (Сарказм.)
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 15:56
            0

            В таком виде Саакашвили вышел по видеосвязи из клиники на заседание суда по делу о разгоне протестов в Тбилиси в 2007 году. Тогда он жестоко, до крови, лупил демонстрантов.
            - Через год — гнал танки на Цхинвал.
            - Проиграл выборы из-за чудовищных пыток в тюрьмах.
            - Прятался в США, Европе, осел на Украине.
            - Правил в Одессе,
            - Бегал по крышам в Киеве на Майдане в 2014 году.
            - А сейчас — отбывает срок в Грузии за РАСТРАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ.
            - И сам ПЫТАЕТ себя ГОЛОДОВКАМИ             и издевается над медперсоналом.

            Из розовощекого любителя власти, женщин, ресторанов и красиво поговорить Михаил Саакашвили превратился в требующего к себе жалости и снисхождения больного арестанта. Похудевшего и состарившегося, кажется, вдвое.
            На суде Саакашвили задирал майку и считал свои ребра...

            См. подробно - Изменился до неузнаваемости: в сети появились жалкие и пугающие фото Саакашвили - https://dzen.ru/a/ZKLrPoYKMxlP4HdK

            ИТОГО. Грозит ли когда-нибудь подобное Зеленскому? Думается, что вряд ли.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:03
    +1
    В чем проблема, зеркальные меры, отправьте их посла восвояси.... Суверенитета не хватает?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:05
    +2
    У Украины тоже же есть посол, в Грузии: его тоже в 24-е часа вон, через Анадырь.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:05
    +2
    Саакашвили не жалко. Чувачок в очередной раз обнюхавшись чего он там нюхает отправился баламутить Грузию, не прокатило. Вот пусть грузины и решают чего с ним делать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:07
    +2
    поручил главе МИД Украины вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение двух суток
    Грозна и непредсказуема украинская власть и на международной арене. Практически "союзника" из-за какого-то Саакашвили, от которого сами хотели избавиться и обухом по голове.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:22
    0
    Владимир Зеленский из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, имеющим украинское гражданство,

    Стало страшно зе после того, как увидал фото мишико! Теперь будет сниться ему образ мишико в кошмарах ночных.
    Будущее то его ничем не отличается от экс-президента Грузии.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:25
    0
    Зелибобе стоит серьезно посмотреть на фото Саакашвили .Он тоже когда то получил гарантии от США
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:31
    0
    был задержан и до сих пор находится под арестом.

    Он не задержан и не находится под арестом
    Он осужден судом и отбывает срок наказания. Это принципиальная разница.
    Вина задержанного/арестованного не доказана и он является "подозреваемым".
    Вина осужденного доказана судом и ему в соответствии с местным УК назначено наказание в виде лишения свободы.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:36
    0
    Там вроде и на Украине на Мишку-подкидыша уголовные дела были, за его пост-майданное воровство губером)))