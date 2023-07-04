Председатель правящей в Грузии партии назвал шаг Зеленского в связи с Саакашвили оскорбительным

Это оскорбительно само по себе

Вчера появились сообщения, что украинский президент Владимир Зеленский из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, имеющим украинское гражданство, поручил главе МИД Украины вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение двух суток.Действия президента Украины прокомментировал лидер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, предпринятые Зеленским шаги, связанные с Саакашвили, оскорбительны.Грузинский политик отметил, что в своё время «конкретные высокопоставленные лица украинской власти» отправили Саакашвили в Грузию, а теперь те же власти хотят его вернуть обратно на Украину.– сказал Кобахидзе.Напомним, что после ухода с поста президента Грузии в 2013 году Саакашвили долгое время провёл на Украине, занимая немаловажные должности, включая рост губернатора Одесской области. Однако на родине против него завели дело, связанное с его деятельностью в бытность президентом. В 2021 году Саакашвили прибыл в Грузию, где был задержан и до сих пор находится под арестом.А вчера экс-президент Грузии принимал дистанционно участие в судебном процессе из больницы. В сети появились снимки сильно похудевшего, очевидно, имеющего большие проблемы со здоровьем Саакашвили. Ранее он сам неоднократно объявлял голодовку, требуя отправить его на лечение за рубеж.