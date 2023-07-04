Секретарь СНБО Украины попытался объяснить медленное контрнаступление ВСУ заявлением о «смене стратегии»

В настоящее время ВСУ якобы решили сосредоточиться на «истощении» российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в социальной сети.
По утверждению Данилова, первостепенной задачей сейчас является «уничтожение живой силы, техники, складов горючего, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО» России. Поэтому украинские формирования якобы и не продвигаются вперед, а занимаются «истощением» российского военного потенциала, подчеркнул секретарь СНБО.
Понятно, что такое заявление Данилова ставит своей целью объяснить и украинскому обществу, и западным покровителям киевского режима, почему контрнаступление ВСУ явно «забуксовало» на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинские формирования не могут прорвать российскую линию обороны, и секретарю СНБО приходится объяснять западным покровителям, в чем причина неудач на фронте.
Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный (или тот, кто пишет от его имени) заявил, что он раздражен постоянными комментариями о «медленном» наступлении ВСУ и, заодно, «наехал» на Запад, который требует от украинских формирований успехов без поддержки авиации и нормальной противовоздушной обороны.
Подобные заявления украинских военачальников и государственных чиновников свидетельствуют о том, что на Украине сейчас пытаются сохранить видимость «военных успехов» при их реальном отсутствии. Но вряд ли на Западе столь наивны, учитывая потенциал западных разведок. Поэтому, скорее, такие заявления рассчитаны больше на формирование «общественного мнения», которое в последнее время склоняется явно не на сторону Украины.