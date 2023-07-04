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Секретарь СНБО Украины попытался объяснить медленное контрнаступление ВСУ заявлением о «смене стратегии»

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Секретарь СНБО Украины попытался объяснить медленное контрнаступление ВСУ заявлением о «смене стратегии»

В настоящее время ВСУ якобы решили сосредоточиться на «истощении» российской армии, а не на продвижении вперед. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в социальной сети.


По утверждению Данилова, первостепенной задачей сейчас является «уничтожение живой силы, техники, складов горючего, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО» России. Поэтому украинские формирования якобы и не продвигаются вперед, а занимаются «истощением» российского военного потенциала, подчеркнул секретарь СНБО.

Понятно, что такое заявление Данилова ставит своей целью объяснить и украинскому обществу, и западным покровителям киевского режима, почему контрнаступление ВСУ явно «забуксовало» на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинские формирования не могут прорвать российскую линию обороны, и секретарю СНБО приходится объяснять западным покровителям, в чем причина неудач на фронте.

Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный (или тот, кто пишет от его имени) заявил, что он раздражен постоянными комментариями о «медленном» наступлении ВСУ и, заодно, «наехал» на Запад, который требует от украинских формирований успехов без поддержки авиации и нормальной противовоздушной обороны.

Подобные заявления украинских военачальников и государственных чиновников свидетельствуют о том, что на Украине сейчас пытаются сохранить видимость «военных успехов» при их реальном отсутствии. Но вряд ли на Западе столь наивны, учитывая потенциал западных разведок. Поэтому, скорее, такие заявления рассчитаны больше на формирование «общественного мнения», которое в последнее время склоняется явно не на сторону Украины.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:31
    0
    Смена стратегии?Вижу.На коленях ползти на саммит НАТО,умоляя.Со спущенными штанами
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:39
      +1
      Стратегом был Данилов Лёшка,
      курил табак, глушил вино,
      с утра поглядывал в окошка,
      и строил планов громадьё. fool
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:34
    0
    ВСУ якобы решили сосредоточиться на «истощении» российской армии, а не на продвижении вперед.
    Интересно кто подсказал эту отмазку? Не иначе западные кураторы, которых раздражает реальность сильно отличающаяся от заявленного Киевом ранее в планах. Все труднее становится объяснять "союзникам" смысл происходящего поэтому надежда на информационную составляющую.
  3. Комментарий был удален.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:35
    +1
    Секретарь СНБО Украины попытался объяснить медленное контрнаступление ВСУ заявлением
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:37
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По утверждению Данилова, первостепенной задачей сейчас является «уничтожение живой силы, техники, складов горючего, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО» России. Поэтому украинские формирования якобы и не продвигаются вперед, а занимаются «истощением» российского военного потенциала

    Успешно ВСУ конечно занимаются "истощением сил и средств ВС РФ " , в количестве взвода залезают в "огневой мешок " в "серой зоне" и в количестве полуотделения уже без бронетехники выходят опять на исходные. Это что новая тактика такая?
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:40
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Ранее главком ВСУ генерал Валерий Залужный (или тот, кто пишет от его имени) заявил, что он раздражен постоянными комментариями о «медленном» наступлении ВСУ и, заодно, «наехал» на Запад, который требует от украинских формирований успехов без поддержки авиации и нормальной противовоздушной обороны.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, заявил :«Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию».....так что - "до останнего украинця"
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:44
    0
    первостепенной задачей сейчас является «уничтожение живой силы, техники, складов горючего, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО» России
    пока толстый сохнет, худой сдохнет
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 13:55
      0
      пока толстый сохнет, худой сдохнет
      с языка сняли. Добавлю из Крылова: а вы, друзья, как ни садитесь....
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:45
    0
    а занимаются «истощением» российского военного потенциала

    Ага. круто истощают - утилизировано около 20% поставок, тщательно собираемых всем НАТО полтора года за пару недель, при этом Россия как воевала небольшой частью собственной армии и без всякого перехода на военные рельсы экономики страны - так и не почесывается, чтоб милитаризоваться, истощаться и разваливать экономику своей страны именно милитаризацией))))
    Истощение пока только у НАТО наблюдается - хором воют, что столько вкинули на Окраину. что самим уже оружия не хватает
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:48
    +1
    видно этому стратегу ещё в 90-е башку битой отбили
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:02
    0
    Вона как запел недоделанный "щирый" украинец. СтратеХ однако. Видимо подсказал кто-то сменить пластинку. Сам бы полудурок не додумался и все продолжал бы петь про развал России, захват Белгорода, Воронежа итд.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:06
    0
    Тю...., а вчерась уже Россию делил, а тут вона чё.