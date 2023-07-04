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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Украине требуются не только истребители F-16, но и более тяжёлые двухдвигательные боевые самолёты

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Украине требуются не только истребители F-16, но и более тяжёлые двухдвигательные боевые самолёты

Украина получит от западных партнеров американские многофункциональные истребители F-16, решение об этом уже принято, но останавливаться на этом Киев не намерен. Об этом заявил спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат.


Запад предоставит Украине истребители F-16, но на это уйдет время, поскольку необходимо подготовить для них украинских пилотов, технический персонал и необходимую инфраструктуру. По словам Игната, сейчас нет возможности сказать, когда истребители поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ.

Однако, в вопросе получения боевой авиации от Запада Украина останавливаться не намерена, решив вопрос с поставками американских F-16, Киев намерен вытрясти из западных спонсоров и другие самолеты, в частности Eurofighter Typhoon и другие, более мощные, двухдвигательные, способные нести больше вооружений и дальше летать.

Это и многофункциональные истребители с двумя двигателями, такие как F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, то есть самолеты, которые имеют больше возможностей и больший радиус применения

- заявил украинский полковник.

О том, что Киев не остановится на достигнутом, неоднократно заявляли многие военные эксперты, у киевского режима аппетиты растут пропорционально переданной Украине военной помощи. Украина, как собака Павлова, уже выработала условный рефлекс на подачки Запада. Требуя от Запада что-то, она это в итоге получает, в если схема работает, то лампочка над миской будет гореть постоянно.

По последним данным, озвученным западными функционерами, американские истребители F-16 Украина получит не ранее начала следующего года.
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27 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:49
    +4
    Ну надо же как вырос аппетит у нацистов Украины...уверен скоро потребуют у США стратегические бомбардировщики В-1.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:53
      -1
      Не, В-52. У них двигунов куда как больше! laughing
      1. Бек69
        Бек69 Сегодня, 14:22
        0
        Тут вроде по замене 35 кораблей матрацы на списание готовят. Правда конгресс только 9 утвердил. Интересно, кастрюльки это знают??? А то услышим возмущенный вопль из Киеву:"Да как вы смели, это ж наше!!!" Щеневмерлики, они такие.
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:34
        0
        а сколько топлива можно списать! Больше движков - спокойнее "пенсия" у бежавших на Запад укровояк!
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:54
      +1
      Думаю пока F-35 обойдутся. Ну так сотней - другой. Много не надо.
    3. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 13:56
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну надо же как вырос аппетит у нацистов Украины...уверен скоро потребуют у США стратегические бомбардировщики В-1.

      Ага... или вообще ракеты Минитмен 3 или авианосцы типа Нимиц... с их аппетитами и маниями величия это вполне реально.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну надо же как вырос аппетит у нацистов Украины...

      Аппетит приходит во время еды...
      Это и многофункциональные истребители с двумя двигателями, такие как F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, то есть самолеты, которые имеют больше возможностей и больший радиус применения
      Ну "Шершень" это почти аналог "Сокола", так что скорей всего "Орел" или "Тайфун"
    5. кредо
      кредо Сегодня, 14:20
      0
      Когда англосаксы получили себе в вассалы Украину как попрошайку мирового уровня, в купе с Польшей, встал вопрос как эти страны использовать, чтобы самим США им ничего не платить а заставить это делать кого-то стороннего.

      Сначала эти национальные окраины содержала Российская империя, затем СССР, а после развала СССР Польша повисла на шее у ЕС, а Украина - у России.
      Теперь вот и Польша и Украина все сильнее и сильнее присосались к вымю ЕС и похоже им это так понравилось, что оторвать их от этого вымя можно лишь хирургическим путём или полным уничтожением населения, что проживает на этих территориях.
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Ну надо же как вырос аппетит у нацистов Украины...уверен скоро потребуют у США стратегические бомбардировщики В-1.

      Ну "этим" клоунам, наглости не занимать, проси и хватай больше, пока в мире есть глупцы дающие. Гитлер тоже такими методами пришёл к власти и захватил всю Европу.
  2. grem
    grem Сегодня, 13:49
    +5
    Попрошайки !!!!! Слов нет и живой силы у укросаксов уже нет ..Они все надеются ,что натовцы за штурвалами истребителей и бомбардировщиков и танков попрут на Россию ,за этих суляк ,которые скопом разбегутся с мешками подальше от России в Канаду австралию и т.д. Хитрые думают самые в мире ,ну ну
    СССР вас пожалело ,а вот Россия уже НЕТ и НИКОГДА ! Охота будет теперь ..Умалчивать и скрывать ваши зверства уже не будем ,как при Советской власти и амнистий не будет ..Некого будет амнистировать ! Разозлили вы Русский мир и месть будет жесткая
  3. Комментарий был удален.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:51
    +2
    Украина получит от западных партнеров американские многофункциональные истребители F-16, решение об этом уже принято, но останавливаться на этом Киев не намерен.
    Кто бы сомневался. Задача России сделать так, чтобы эти литаки им уже не нужны были. Вообще никакое вооружение. Поскольку я не "эксперт" не знаю, хорошая ли это идея - хвост кусочками обрубать. Может всё-таки сразу лучше?
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:51
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Украине требуются не только истребители F-16, но и более тяжёлые двухдвигательные боевые самолёты

    а еще требуется инфраструктура под них , военлеты и технари с комплексами ПВО в комлекте.. да просите уже сразу "звезду смерти"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +2
    но останавливаться на этом Киев не намерен... Это и многофункциональные истребители с двумя двигателями, такие как F-18, F-15, Eurofighter Typhoon
    И тут Игната понесло. Не исключено, что скоро запросят F-35.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 13:52
    +1
    F-18

    Многоходовочка что бы выпросить потом списываемый Нимиц ,блестящий ход good
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:58
      +1
      Шансы получить F-18 из Австралии высоки.
      Финляндия тоже пообещала передать свои F-18, как только получит количество F-35.
  8. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:53
    -1
    Желательно еще штук 100 F-35 передать
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:53
    0
    Ну так , когда Украина вступит в НАТО, там военной техники будет на любой вкус и цвет.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:53
    +1
    А что не так? У них адмирал непопа уже флотом, в т.ч. подводным, обзавелся, этот вот стратегами грезит...
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:56
    +1
    Украина очень просила вооружение и помощь. Ей дали немного пососать. А она решила что теперь будет она любимой женой - будет свадьба, деньги, секс и дети. Теперь требует всего этого.
  12. Седов
    Седов Сегодня, 13:59
    -1
    Да надо, надо им все это предоставить. Хоть и тяжело будет парням на фронте - все утилизируется. Молились укры на леопардов - ни один не доехал. Как оказалось западные вундервафли не панацея, горят прекрасно.. А если за них ещё по миллиону платят - летать будет совсем грустно.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:04
      -1
      Да надо, надо им все это предоставить. Хоть и тяжело будет парням на фронте - все утилизируется.

      вы видимо до сих пребываете в иллюзиях, преобладающих в высших кругах рф "всё хорошо, прекрасная маркиза" ?!
      за каждой единицей техники, поставленной на окраену, - жизни наших бойцов, десятки и сотни! наших соотечественников!
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:10
    +1
    Поскромничал однако сей полководец, мог ведь сразу попросить авианосец и 6 флот вмс пен дос тана в придачу.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:11
    0
    Скоро потребуют назначить зелю президентом американским. wassat Вот про кого писалась сказка о золотой рыбке. Разбитое корыто ждёт окраину в итоге.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 14:31
      0
      Скорее всего Зе будет новым презиком в Канаде, и втихаря переименует страну Новой Украиной со столицей Торонто, если же сам Зе живым останется после авантюры войны с Россией...
  15. Бек69
    Бек69 Сегодня, 14:18
    +1
    Аппетит приходит во время еды. Через год. Не, двухдвигательные не канают, хотим ф35, ф22.
  16. Everevil
    Everevil Сегодня, 14:19
    0
    Украине требуются не только истребители F-16, но и более тяжёлые двухдвигательные боевые самолёты

    А ещё межгалактический крейсер! А лучше два! good
    Блин, кто-нибудь, просто "дайте ему селёдки"!
  17. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 14:33
    0
    Да ладно? Что то скромничают хлопчики.. Просите уж сразу звезду смерти и флот имперских штурмовиков.