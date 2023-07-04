Американский телеканал: Западные союзники Украины обеспокоены тем, что успехи контрнаступления ВСУ измеряются всего лишь метрами

После неоднократных бравурных заявлений украинской пропаганды, что как только контрнаступление начнется, доблестные бойцы ВСУ чуть ли не в считанные дни сломят сопротивление российской армии и в самое короткое время как минимум выйдут к побережью Азовского моря, на Западе не скрывают разочарования реальным положением дел на фронте.Сегодня исполнился месяц, как украинские войска начали «контратаковать» сразу на нескольких направлениях. Но пока что ВСУ могут похвастаться метрами, но никак не обещанными десятками, и то и сотнями километров, «отвоеванной территории». Американский телеканал CNN сообщает, что такое топтание на месте крайне разочаровывает и беспокоит западных союзников Киева.Лидеры стран, неоднократно заявлявшие о необходимости чуть ли не вечной поддержки Украины, теперь все более сомневаются в возможностях украинских войск одержать победу на поле боя. Отсутствие успехов ВСУ после многомиллиардных поставок вооружений показывает, что киевский режим вообще может потерпеть полное поражение.Между тем, отмечает CNN, в самих западных странах копятся проблемы, связанные с экономическим кризисом, ростом инфляции, повышением процентных ставок. Все это вызывает крайнее недовольство населения. А ведь во многих государствах ЕС, в Соединенных Штатах в ближайшие полтора года должны пройти выборы. И нынешним правителям, парламентариям все сложнее объяснять своим избирателям, почему следует и дальше тратить миллиарды долларов и евро на поддержку Украины.Запад не заинтересован в затягивании конфликта, но предпосылок того, что линия фронта в ближайшее время начнет смещаться на восток, либо хотя бы где-то украинские войска сумеют прорвать российскую оборону, не наблюдается. Сами украинские военные в частных беседах с американскими журналистами жалуются на неимоверно плотные минные поля на подступах к позициям ВС РФ. Как заявил один из боевиков ВСУ, продвигаться приходится «от дерева к дереву».После провала начала контрнаступления, когда ВСУ потеряли огромное количество живой силы и техники, не преодолев даже первую линию российской обороны, украинское командование перешло к тактике «точечных ударов» вместо массированных бронетанковых атак. Толку от них никакого, и западных союзников Киева это все больше раздражает. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то голоса тех, кто ратует за прекращение конфликта и остановку поддержки Украины, только усилятся, уверен автор материала в CNN.