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Telegram-канал: У Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия

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Telegram-канал: У Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 4 июля смогли выбить боевиков украинских формирований из захваченных ими ранее окопов в районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».


По утверждению источника, в изгнании украинских формирований участвовали бойцы подразделения «Шторм Z», 291-го полка, морская пехота и разведчики при поддержке 70-го полка, танкистов и артиллерийских подразделений ВС РФ.

Далее у Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия. Как сообщает источник, украинские боевики на ряде позиций бросили оружие и боеприпасы, а сами побежали в сторону Орехова, откуда они уже целый месяц пытаются осуществлять наступательные действия.


Не исключено, что после ночных событий несколько рот ВСУ были полностью деморализованы. К контратаке российских войск они оказались совершенно не готовы. Российские танки, боевые машины пехоты и артиллерия нанесли значительный урон личному составу противника, нанося поражение украинским боевикам прямо в окопах.

Один из попавших в плен украинских военных рассказал, что их бросают на «мясные штурмы». Достаточного вооружения у передовых формирований ВСУ нет. Кроме того, участвующие в контрнаступлении части украинских войск укомплектованы мобилизованными без нормальной подготовки и с низкой мотивацией, что тоже не способствует успехам на данном участке фронта.

Российские военные корреспонденты сообщают о постепенном переходе боев в позиционную фазу, с артиллерийскими дуэлями между ВСУ и ВС РФ. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ якобы «сменили стратегию», пытаясь объяснить отсутствие успехов за месяц контрнаступления.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:13
    +2
    Было бы замечательно.Просто сейчас много ыейков с обоих сторон.Ближайшее время покажет,что происхтдит
  2. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 14:14
    0
    Хорошие новости, так держать!!! Гоните их до Львова, а лучше до Лондона
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:15
    +1
    Если это не преувеличено, то новость хорошая. Пусть бегут чаще и дальше!
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:16
    +1
    Помнится, первые сообщения о массовом бегстве ВСУ появились в феврале прошлого года. Так вот они и бегут скоро уже полтора года. А мы перегруппировываемся.
  5. grem
    grem Сегодня, 14:17
    0
    У Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия

    Видать мобилов западненцев обучающихся на западе в бой ввели И с криками а нас за шо побежали .
    Скоро говорят из Львова депутатов подгонят и прочих там с флагами ..Повестки вручили уже и вагоны товарные подогнали с охраной ..Ждем следующую волну ! Зеленский говорят на герыч перешел,может и фейк
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:20
    +1
    Телеграм-канал... чей?
    Чей Вы сейчас пересказали? Своими словами наверное. Или один в один скопировали? А может вы просто всё это сочинили, и что бы вам поверили сослались на кроме Вас никому неизвестную Телегу.
    ..
    Да, это был сарказм. Бо читать пересказы, это терять время.
  7. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 14:29
    0
    Не понял,а чём наши успехи? Выбили противника с ранее утерянных позиций. Противник в панике покинул ранее занятые позиции, но его не преследовали. Орехов не заняли. Название статьи, наши ВС в ночном бою отбили ранее захваченные противником позиции. Правду пишите, а так ожидания одни, а текст о другом.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:30
    0
    Как будет контр- от контрнахрюка? Обратный всхрюк?