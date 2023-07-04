Telegram-канал: У Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 4 июля смогли выбить боевиков украинских формирований из захваченных ими ранее окопов в районе села Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
По утверждению источника, в изгнании украинских формирований участвовали бойцы подразделения «Шторм Z», 291-го полка, морская пехота и разведчики при поддержке 70-го полка, танкистов и артиллерийских подразделений ВС РФ.
Далее у Орехова началось массовое бегство ВСУ с бросанием позиций и оружия. Как сообщает источник, украинские боевики на ряде позиций бросили оружие и боеприпасы, а сами побежали в сторону Орехова, откуда они уже целый месяц пытаются осуществлять наступательные действия.
Не исключено, что после ночных событий несколько рот ВСУ были полностью деморализованы. К контратаке российских войск они оказались совершенно не готовы. Российские танки, боевые машины пехоты и артиллерия нанесли значительный урон личному составу противника, нанося поражение украинским боевикам прямо в окопах.
Один из попавших в плен украинских военных рассказал, что их бросают на «мясные штурмы». Достаточного вооружения у передовых формирований ВСУ нет. Кроме того, участвующие в контрнаступлении части украинских войск укомплектованы мобилизованными без нормальной подготовки и с низкой мотивацией, что тоже не способствует успехам на данном участке фронта.
Российские военные корреспонденты сообщают о постепенном переходе боев в позиционную фазу, с артиллерийскими дуэлями между ВСУ и ВС РФ. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ якобы «сменили стратегию», пытаясь объяснить отсутствие успехов за месяц контрнаступления.