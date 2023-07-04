Президент России поддержал вступление Белоруссии в ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразил поддержку проекту Нью-Делийской декларации, в которой обозначены цели дальнейшего взаимодействия входящих в объединение стран, а также зафиксированы подходы к текущим международным проблемам.Путин также подчеркнул, что члены ШОС привержены продолжению формирования справедливого и многополярного миропорядка, который всецело основывается на нормах международного права, а также принципах, предполагающих взаимоуважительное сотрудничество суверенных государств.Российский лидер также заявил, что РФ выступает за скорейшее полноправное членство в ШОС Белоруссии. Президент подчеркнул, что вступление в организацию Белоруссии, являющейся ближайшим стратегическим партнером и союзником России, окажет позитивное влияние на деятельность объединения.Он также добавил, что поступающие от других государств заявки на вступление в ШОС подлежат "самому внимательному и конструктивному отношению".В основанную в 2001 году ШОС в настоящее время входят такие страны, как Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В ближайшее время ожидается присоединение Ирана.Белоруссия пока имеет в ШОС статус наблюдателя, однако в прошлом году подала заявку на полноправное членство в организации.