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Евгению Пригожину вернули все изъятые при обысках в Санкт-Петербурге деньги и технику

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Евгению Пригожину вернули все изъятые при обысках в Санкт-Петербурге деньги и технику

Евгению Пригожину вернули все деньги и технику, обнаруженную во время обысков в офисах компаний, принадлежащих бизнесмену. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения правоохранительных органов.


Пригожин получил обратно 10 млрд. рублей, обнаруженные силовиками в автомобиле "Газель", стоящей на одной из стоянок в Санкт-Петербурге. Наличность была уложена в коробки и предназначалась, как заявлял сам Пригожин, для выплат бойцам ЧВК "Вагнер", а также для выплат родственникам погибших. Деньги забрал водитель основателя ЧВК "Вагнер", предъявивший доверенность от бизнесмена.

Кроме того, Пригожину вернули всю офисную технику, изъятую при обысках в медиахолдинге "Патриот", который он уже распустил, а также в "ЧВК Вагнер Центре". Все изъятое было возвращено вечером 2 июля, хотя еще утром ни о каких возвратах речи и не шло. Также утверждается, что в этот день сам Пригожин находился в Москве.

Как до этого заявлял Пригожин, бойцы ЧВК "Вагнер" получают зарплату наличными, а не на карточку, такая система действует с самого первого дня образования компании. При этом деятельность "Вагнера" финансировалась государством, всего, начиная с 2014 года, "Оркестр" получил из бюджета 1,7 триллиона рублей.

После событий 23-25 июня деятельность ЧВК "Вагнер" в России не приостановлена, но государственное финансирование ей, судя по последним сообщениям, все же прикрыли. Сам Пригожин сворачивает свой бизнес в России, возможно не весь, но точно этого мы не знаем. Сейчас компания перебирается в Белоруссию, где для нее строят три полевых лагеря. Как заявляют некоторые бойцы ЧВК, подразделения компании выпали из боевых действий примерно на два месяца, они будут обучать белорусскую армию и проводить переформирование собственных отрядов.
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7 комментариев
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  1. goland72
    goland72 Сегодня, 14:25
    +2
    Ощущение Странности ситуации не покидает...
  2. Бисмарк
    Бисмарк Сегодня, 14:25
    0
    Штаб квартира ЧВК Вагнер я так понимаю будет в Беларуси.
  3. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 14:28
    0
    Значит то, что озвучил Крич на афтершоке -правда: https://aftershock.news/?q=node/1260542
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:30
    -1
    Если бы Пригожин был не прав-шиш бы ему это все вернули.Да и "закрыли"бы до самой кончины..Только вот,людей,погибших на этом "казусе"уже не вернешь...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:31
    0
    Евгению Пригожину вернули все деньги и технику, обнаруженную во время обысков в офисах компаний
    Теперь вопросов еще больше.
  6. обыватель
    обыватель Сегодня, 14:36
    0
    Скорее всего вернули что бы расплатиться с бойцами за уже "проделанную работу". Они не виноваты. А в дальнейшем Пригожину прийдется искать другие источники финансирования ЧВК. Хотя не исключаю, что и из бюджета МО РФ что то будет идти. Только уже на других условиях и в других масштабах.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:36
    0
    То ли он украл
    То ли у него украли
    Но ложки потом нашли
    А вот осадок остался
    (Народная мудрость)

    p.s. Потоки помоев, которые вылили российские СМИ на Пригожина по своему объему и глупости по моему превзошли даже печально известный советский Агитпроп 70 годов ХХ века.