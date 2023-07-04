Евгению Пригожину вернули все изъятые при обысках в Санкт-Петербурге деньги и технику

Евгению Пригожину вернули все деньги и технику, обнаруженную во время обысков в офисах компаний, принадлежащих бизнесмену. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на сообщения правоохранительных органов.Пригожин получил обратно 10 млрд. рублей, обнаруженные силовиками в автомобиле "Газель", стоящей на одной из стоянок в Санкт-Петербурге. Наличность была уложена в коробки и предназначалась, как заявлял сам Пригожин, для выплат бойцам ЧВК "Вагнер", а также для выплат родственникам погибших. Деньги забрал водитель основателя ЧВК "Вагнер", предъявивший доверенность от бизнесмена.Кроме того, Пригожину вернули всю офисную технику, изъятую при обысках в медиахолдинге "Патриот", который он уже распустил, а также в "ЧВК Вагнер Центре". Все изъятое было возвращено вечером 2 июля, хотя еще утром ни о каких возвратах речи и не шло. Также утверждается, что в этот день сам Пригожин находился в Москве.Как до этого заявлял Пригожин, бойцы ЧВК "Вагнер" получают зарплату наличными, а не на карточку, такая система действует с самого первого дня образования компании. При этом деятельность "Вагнера" финансировалась государством, всего, начиная с 2014 года, "Оркестр" получил из бюджета 1,7 триллиона рублей.После событий 23-25 июня деятельность ЧВК "Вагнер" в России не приостановлена, но государственное финансирование ей, судя по последним сообщениям, все же прикрыли. Сам Пригожин сворачивает свой бизнес в России, возможно не весь, но точно этого мы не знаем. Сейчас компания перебирается в Белоруссию, где для нее строят три полевых лагеря. Как заявляют некоторые бойцы ЧВК, подразделения компании выпали из боевых действий примерно на два месяца, они будут обучать белорусскую армию и проводить переформирование собственных отрядов.