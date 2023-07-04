Военное обозрение
Войти Регистрация

Французская пресса: Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском

7
Французская пресса: Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском

Украинские формирования несут очень высокие потери на многих направлениях фронта. Об этом пишет французское издание Figaro, описывая ситуацию с военнослужащими ВСУ, подготовленными в одной из прибалтийских стран.


Как известно, Украина направляет своих солдат и младших командиров на прохождение военной подготовки в страны Евросоюза и НАТО, включая и республики Прибалтики. Но обучение у иностранных инструкторов отнюдь не гарантирует им не только успеха, но и простой выживаемости на фронте.

Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском

- сообщает французская пресса, ссылаясь на заявление французского инструктора.

Как пишет издание, очень важно, чтобы конфликт на Украине не приводил к негативным последствиям для французских военных. Например, некоторые инструкторы уже сталкиваются с посттравматическим стрессом. Но здесь можно посоветовать лишь перестать вмешиваться в конфликт, иначе ситуация может дойти и до того, что гибнуть на Украине начнут военнослужащие европейских армий, а потом и мобилизованные европейцы.

Тем не менее, французское руководство старается игнорировать существующие риски. В 2023 году Франция собирается подготовить еще 4 тысячи украинских военнослужащих. Правда, как сообщают российские военкоры и западные издания, краткосрочная подготовка солдат ВСУ не приводит к желаемым результатам. Например, множество экипажей было уничтожено вместе с западной бронетехникой.

Сами западные инструкторы признают, что украинским военным не хватает «навыков координации». В сложившейся ситуации Запад обвиняет украинских солдат в плохой обучаемости и низкой мотивации, а Киев отвечает США и Европе упреками в недостаточном количестве поставок вооружения и боеприпасов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:27
    0
    Возомнившие себя сверхчеловеками,"универсальными солдатами","киборгами"..Да еще,бог весть кем..А пуле или снаряду все равно
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:29
    0
    Прекрасная подготовка! " пропал безвести"- почти погиб. " нет человека- нет проблем" как говорил Лаврентий Палыч.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:30
    0
    Французская пресса: Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском
    Да все там будут, где б их не готовили, да и готовили ли вообще ...
    Пока своими мозгами шевелить не начнут, тем, что от них осталось и не пошлют/ грохнут своих хозяев, могилизаторов!
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:30
    +1
    Разве французы не знают, что фортецця Бахмут стоит, а втрат немаэ?
  5. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:32
    0
    Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском

    Не зря работала Бахмутская мясорубка, ох не зря.
  6. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 14:32
    0
    Это лицемерие уже бесит.
    Не знаю,как во Франции,но в Германии военные(в основном в отставке),ну был ещё адмирал,которого с реального поста "ушли",все говорили и говорят,что это полная хрень.Уже и письма коллективные публикуют.

    Да и пх всем.Какой то сюрриализм...
  7. BoBkaTyumen
    BoBkaTyumen Сегодня, 14:33
    0
    - "Плохо, что ли?
    - Хорошо!"