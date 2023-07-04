Более половины подготовленных в Прибалтике украинских военных погибли или пропали без вести под Артемовском

Украинские формирования несут очень высокие потери на многих направлениях фронта. Об этом пишет французское издание Figaro, описывая ситуацию с военнослужащими ВСУ, подготовленными в одной из прибалтийских стран.Как известно, Украина направляет своих солдат и младших командиров на прохождение военной подготовки в страны Евросоюза и НАТО, включая и республики Прибалтики. Но обучение у иностранных инструкторов отнюдь не гарантирует им не только успеха, но и простой выживаемости на фронте.- сообщает французская пресса, ссылаясь на заявление французского инструктора.Как пишет издание, очень важно, чтобы конфликт на Украине не приводил к негативным последствиям для французских военных. Например, некоторые инструкторы уже сталкиваются с посттравматическим стрессом. Но здесь можно посоветовать лишь перестать вмешиваться в конфликт, иначе ситуация может дойти и до того, что гибнуть на Украине начнут военнослужащие европейских армий, а потом и мобилизованные европейцы.Тем не менее, французское руководство старается игнорировать существующие риски. В 2023 году Франция собирается подготовить еще 4 тысячи украинских военнослужащих. Правда, как сообщают российские военкоры и западные издания, краткосрочная подготовка солдат ВСУ не приводит к желаемым результатам. Например, множество экипажей было уничтожено вместе с западной бронетехникой.Сами западные инструкторы признают, что украинским военным не хватает «навыков координации». В сложившейся ситуации Запад обвиняет украинских солдат в плохой обучаемости и низкой мотивации, а Киев отвечает США и Европе упреками в недостаточном количестве поставок вооружения и боеприпасов.