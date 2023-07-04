Немецкий политолог: Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»

Украинское контрнаступление не оказалось быстрым и решительным, как надеялись в Киеве и на Западе. Но тому есть свои причины, и среди них – стратегические и тактические просчеты командования ВСУ. Об этом сообщил в беседе с порталом T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер.
По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ в лучшем случае можно определить как «вялое». Поставки западной техники не смогли изменить ситуацию на фронте в пользу Киева.
Мюнклер назвал абсурдной идею поставок основных боевых танков Украине, опирающуюся на тезис, что из-за этого российские войска якобы потерпят поражение. В Германии, отмечает аналитик, рассчитывали, что украинские формирования будут наступать быстро, как гитлеровские войска в начале Великой Отечественной войны.
Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»
- подчеркнул Мюнклер.
В итоге, новое воплощение «плана Барбаросса» так и осталось лишь в сознании украинских и европейских стратегов. Украинские войска не могут прорвать оборону ВС РФ уже целый месяц, постепенно теряя личный состав и технику в больших количествах, «выдыхаясь», и непонятно, на что далее рассчитывает Киев.
Отметим, что подобные малоприятные для киевского режима публикации встречаются в западной прессе все чаще. Многим людям на Западе начинает надоедать авантюра США и НАТО на Украине, и они понимают, что сейчас выхода два – или договариваться о мире, или вести конфликт в сторону еще большей эскалации, с высоким риском полного поражения Украины или вовлечения Запада в открытое противостояние с Россией.