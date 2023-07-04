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Немецкий политолог: Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»

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Немецкий политолог: Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»

Украинское контрнаступление не оказалось быстрым и решительным, как надеялись в Киеве и на Западе. Но тому есть свои причины, и среди них – стратегические и тактические просчеты командования ВСУ. Об этом сообщил в беседе с порталом T-Online немецкий политолог Херфрид Мюнклер.


По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ в лучшем случае можно определить как «вялое». Поставки западной техники не смогли изменить ситуацию на фронте в пользу Киева.

Мюнклер назвал абсурдной идею поставок основных боевых танков Украине, опирающуюся на тезис, что из-за этого российские войска якобы потерпят поражение. В Германии, отмечает аналитик, рассчитывали, что украинские формирования будут наступать быстро, как гитлеровские войска в начале Великой Отечественной войны.

Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»

- подчеркнул Мюнклер.

В итоге, новое воплощение «плана Барбаросса» так и осталось лишь в сознании украинских и европейских стратегов. Украинские войска не могут прорвать оборону ВС РФ уже целый месяц, постепенно теряя личный состав и технику в больших количествах, «выдыхаясь», и непонятно, на что далее рассчитывает Киев.

Отметим, что подобные малоприятные для киевского режима публикации встречаются в западной прессе все чаще. Многим людям на Западе начинает надоедать авантюра США и НАТО на Украине, и они понимают, что сейчас выхода два – или договариваться о мире, или вести конфликт в сторону еще большей эскалации, с высоким риском полного поражения Украины или вовлечения Запада в открытое противостояние с Россией.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:45
    +3
    В Германии, отмечает аналитик, рассчитывали, что украинские формирования будут наступать быстро, как гитлеровские войска в начале Великой Отечественной войны.


    Сейчас ситуация больше походит не на начало войны 1941 года,а на Курскую битву 1943 года.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 15:00
      0
      Ну в исторических аналогиях после Курской битвы, где окончательно был сломлен хребет фашистской гадине, сейчас должна последовать серия наступательных операций с охватом котлов и массовой сдачей в плен. В Киеве самое начало формирования гитлерюгенда... Быстро пробежали с 1941 до 1943. Но до Победы еще далеко. soldier
  2. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 14:45
    0
    а теперь они рассчитывают на решение конфликта без полного поражения украины? belay ну что сказать, будет как с контрнаступом. request
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:47
    +1
    Немецкий политолог: Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»
    Это всё выглядело б комично, если б это всё не было нашей общей БЕДОЙ!!!
    А забугорные радетели, предсказатели и ПРОЧИЕ БРЕХУНЫ, развели "полезных дурней" по полной программе! пели им сладкие песни и "подкармливали" ... в общем, обычный развод с конкретными целями.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:56
    +3
    Надеюсь дожить до слов, когда полосатые скажут, мы сделали все возможное, после чего развернуться и свалят молча, без комментариев. Светлый день будет!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:57
    +2
    Расчет на быстрый прорыв ВСУ к Азовскому морю изначально был «утопичным»
    Так планы наступления разрабатывались при прямом участии советников из стран НАТО, что придавало украинским генералам еще больше решительности и уверенности в победе, причем с ходу. Подождите еще дойдете до осознания того, что оказывать такую помощь Киеву во вред себе было еще большей утопией.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:04
      0
      В полосатии, любой\бые признают свои ошибки только тогда, когда бабло теряют в больших количествах и их принуждают отчитываться за свои действиями перед теми, кто может а та та сделать, очень больно!
      В данном конкретном случае, бабло они потеряют, но и прибыли не малые и всё в самые правильные карманы ... зачем им разбирательства устраивать, сор из избы выносить?
  6. PPD
    PPD Сегодня, 15:08
    0
    А если был утопичным, то зачем настаивали?
    Если поставки мало что поменяли бы- зачем поставляли?
    Чтобы деньги потратить?
    Логика была? Или отсутствовала в принципе? Из серии назло бабушке отморожу не только уши, а вообще все что только отморозить можно? fool