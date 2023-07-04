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Минобороны: При попытках прикрыть наступающие войска противник потерял три штурмовика Су-25 и вертолёт Ми-8

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Минобороны: При попытках прикрыть наступающие войска противник потерял три штурмовика Су-25 и вертолёт Ми-8

Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российской армии на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, здесь идут самые ожесточенные бои. На остальных тоже "жарко", стороны перешли к активным действиям. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Киев явно начал вторую фазу контрнаступления, но поменял тактику. Теперь вместо массированных атак с большим количеством бронетехники, ВСУ применяют тактику постоянных "накатов" на оборону российских войск, не давая возможности передохнуть и провести ротацию. Активизировалась украинская авиация, в попытках прикрыть атакующие порядки ВСУ Киев потерял за сутки три штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8. Один самолет и один вертолет сбили наши истребители в районе Григоровки и Новогродовки ДНР, еще два штурмовика завалили зенитчики, один под Ореховом, второй в районе Георгиевки ДНР.

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки отбили десять атак противника в районах Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное. ВСУ за сутки потеряли: до 290 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, САУ Акация и Krab, гаубицы Мста-Б и Д-30. В районе Выемки уничтожен полевой склад боеприпасов.

На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" отразили четыре атаки в районах Нововодяное и Ямполовка. В районе Червоная Диброва нейтрализована ДРГ. За сутки уничтожено свыше 135 всушников, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Южно-Донецком группировка войск "Восток" отразила две атаки противника в районе Урожайное. В районе Приютное Запорожской области уничтожена ДРГ. На Запорожском направлении наши накрыли подразделения 106-й бригады ТРО в районе Луговское. Всего за сутки уничтожено до 200 украинских военных, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы Мста-Б и одна Д-20. В районе Орехово уничтожен склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник пытался атаковать в районе Новоселовское, но откатился, потеряв до 30 человек, три автомобиля, САУ Гиацинт-С и Акация, гаубицу Д-20 и М777. В районе Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 всушников, три автомобиля, гаубицы Мста-Б и М777.

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18 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:48
    -5
    Ежедневные потери Су-25 ВСУ уже вызывает недоумение. Похоже по сводкам мы сбили их больше, чем выпустил завод.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:52
      +7
      Американцы собирают со всего мира Су-25 и передают их ВСУ.Что вас так удивляет?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:57
        +3
        В чем вопрос то?
        Практически никто не скрывает, что технику советского производства продают "скупщикам", а потом она попадает на Украину ... бизнес, ничего лишнего.
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 15:08
        -4
        Да их и в мире столько уже давно нет, сколько у нас якобы сбили в прошлом году.
        Конашенкова несло. Все его отчеты надо делить на три. Минимум.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:21
          0
          Вы лично считали все Су-25 во всём мире?
          1. LIONnvrsk
            LIONnvrsk Сегодня, 15:52
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Вы лично считали все Су-25 во всём мире?

            "Я Пастернака не читал, но осуждаю!!" lol
          2. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 15:57
            0
            Вы лично считали все Су-25 во всём мире?

            Уже давно всё подсчитано, сколько у кого было и сколько осталось. И больше, чем есть в наличии, взять неоткуда.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:51
    +2
    Минобороны: При попытках прикрыть наступающие войска противник потерял три штурмовика Су-25 и вертолёт Ми-8
    Это что, интенсивность могилизации возросла???
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:12
      +1
      Последний рывок свинонацистов перед саммитом НАТО, для выпрашивания оружия надо показать "результат"....3 СУ-25 и 1 МИ-8 потерять за сутки - это значит последнюю авиацию бросили в топку, последняя попытка началась! Ночью "мясо" погонят колоннами...
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 15:22
        0
        Цитата: Fisherman
        3 СУ-25 и 1 МИ-8 потерять за сутки - это значит последнюю авиацию бросили в топку, последняя попытка началась!

        Ваши слова да Богу в уши! Пора уже заканчивать с Залежалой, зажилась...
    2. Третий район
      Третий район Сегодня, 15:54
      0
      Зеленский и Залужный говорили что не хватает авиации. Решили теперь последнюю разгрохать видимо.
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:51
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Минобороны: При попытках прикрыть наступающие войска противник потерял три штурмовика Су-25 и вертолёт Ми-8

    ...хорошо пошли , кучно... good
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:57
    +1
    Цитата: Аркадий007
    Ежедневные потери Су-25 ВСУ уже вызывает недоумение. Похоже по сводкам мы сбили их больше, чем выпустил завод.

    В вашем воображении.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:01
    +2
    Киев потерял за сутки три штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8
    Можно поздравить наших летчиков и ПВО с очередной победой. Молодцы ребята.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:09
      -1
      Можно поздравить наших летчиков и ПВО с очередной победой. Молодцы ребята.

      Лётчиков и пвошников или генерала Конашенкова?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:24
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Можно поздравить наших летчиков и ПВО с очередной победой. Молодцы ребята.

      Слава тем у кого на петлицах золотые скрестились стволы! Авиации - слава! drinks
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:32
    +2
    Да откуда они у них??? Сбивают-сбивают, а они всё летают и летают request
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:44
      +1
      Украинцы потеряли один боевой самолет в мае и один а июне. Остальные сбиты Конашенковым.