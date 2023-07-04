Минобороны: При попытках прикрыть наступающие войска противник потерял три штурмовика Су-25 и вертолёт Ми-8

Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российской армии на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, здесь идут самые ожесточенные бои. На остальных тоже "жарко", стороны перешли к активным действиям. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Киев явно начал вторую фазу контрнаступления, но поменял тактику. Теперь вместо массированных атак с большим количеством бронетехники, ВСУ применяют тактику постоянных "накатов" на оборону российских войск, не давая возможности передохнуть и провести ротацию. Активизировалась украинская авиация, в попытках прикрыть атакующие порядки ВСУ Киев потерял за сутки три штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8. Один самолет и один вертолет сбили наши истребители в районе Григоровки и Новогродовки ДНР, еще два штурмовика завалили зенитчики, один под Ореховом, второй в районе Георгиевки ДНР.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки отбили десять атак противника в районах Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное. ВСУ за сутки потеряли: до 290 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, САУ Акация и Krab, гаубицы Мста-Б и Д-30. В районе Выемки уничтожен полевой склад боеприпасов.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" отразили четыре атаки в районах Нововодяное и Ямполовка. В районе Червоная Диброва нейтрализована ДРГ. За сутки уничтожено свыше 135 всушников, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ Гвоздика, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Южно-Донецком группировка войск "Восток" отразила две атаки противника в районе Урожайное. В районе Приютное Запорожской области уничтожена ДРГ. На Запорожском направлении наши накрыли подразделения 106-й бригады ТРО в районе Луговское. Всего за сутки уничтожено до 200 украинских военных, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, две гаубицы Мста-Б и одна Д-20. В районе Орехово уничтожен склад боеприпасов.
На Купянском направлении противник пытался атаковать в районе Новоселовское, но откатился, потеряв до 30 человек, три автомобиля, САУ Гиацинт-С и Акация, гаубицу Д-20 и М777. В районе Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 всушников, три автомобиля, гаубицы Мста-Б и М777.