Украинского нациста осудили на 14 лет лишения свободы за преступления против мирных жителей Донбасса

Российским судом был признан виновным в совершении военных преступлений против мирного населения Донбасса очередной боевик ВСУ Алексей Прилуцкий. Он попал в российский плен, после чего и всплыли подробности совершенных им злодеяний.Как стало известно следователям, 16 июня 2022 года Алексей Прилуцкий, проходивший службу в ВСУ в должности стрелка-гранатометчика, снарядил свой гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и с расстояния около 100 метров выстрелил в сторону мирного жителя.Гражданину удалось спастись чудом – он находился в дальней комнате своей квартиры и поэтому избежал повреждений. Но было значительно повреждено имущество мирного жителя. Что интересно, уже во второй половине этого же дня российские военнослужащие смогли захватить в плен Алексея Прилуцкого.Следственные действия в отношении боевика ВСУ длились почти год. За это время удалось установить причастность Прилуцкого к данному преступлению. Не исключено, что он мог совершать и другие аналогичные преступления против мирных жителей. Украинского нациста осудили на 14 лет лишения свободы за преступления против мирного населения Донбасса, ближайшие почти полтора десятилетия он проведет в колонии строгого режимаСтоит отметить, что только максимально жесткие наказания украинских нацистов, замешанных в геноциде населения Донбасса и других регионов способны, во-первых, хотя бы частично восстановить справедливость, а во-вторых, внушить страх другим боевикам ВСУ, которые все еще не попали в российский плен и продолжают участвовать в боевых действиях, в том числе и совершая преступления против мирного населения.