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Украинского нациста осудили на 14 лет лишения свободы за преступления против мирных жителей Донбасса

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Украинского нациста осудили на 14 лет лишения свободы за преступления против мирных жителей Донбасса

Российским судом был признан виновным в совершении военных преступлений против мирного населения Донбасса очередной боевик ВСУ Алексей Прилуцкий. Он попал в российский плен, после чего и всплыли подробности совершенных им злодеяний.


Как стало известно следователям, 16 июня 2022 года Алексей Прилуцкий, проходивший службу в ВСУ в должности стрелка-гранатометчика, снарядил свой гранатомет гранатой с осколочной боевой частью и с расстояния около 100 метров выстрелил в сторону мирного жителя.

Гражданину удалось спастись чудом – он находился в дальней комнате своей квартиры и поэтому избежал повреждений. Но было значительно повреждено имущество мирного жителя. Что интересно, уже во второй половине этого же дня российские военнослужащие смогли захватить в плен Алексея Прилуцкого.

Следственные действия в отношении боевика ВСУ длились почти год. За это время удалось установить причастность Прилуцкого к данному преступлению. Не исключено, что он мог совершать и другие аналогичные преступления против мирных жителей. Украинского нациста осудили на 14 лет лишения свободы за преступления против мирного населения Донбасса, ближайшие почти полтора десятилетия он проведет в колонии строгого режима

Стоит отметить, что только максимально жесткие наказания украинских нацистов, замешанных в геноциде населения Донбасса и других регионов способны, во-первых, хотя бы частично восстановить справедливость, а во-вторых, внушить страх другим боевикам ВСУ, которые все еще не попали в российский плен и продолжают участвовать в боевых действиях, в том числе и совершая преступления против мирного населения.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:56
    +1
    А сначала был санитаром,или поваром...Или играл в военном оркестре(как многие ветераны вермахта,проживавшие в ГДР рассказывали о былом)
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:58
    +3
    А почему 14-ть? При Иосифе Виссарионовиче был четвертак в ходу или вышка.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:59
    +2
    Мы покупаем попкорн, Рома Абрамович покупает новейшую модель Айфона и начинаем ждать, когда этого упыря обменяют на чью-то куму.
    p.s. Единственная надежда, что его "по тихому" удавят в тюрьме как радуева.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:05
    0
    Там всех можно легко поделить на три категории: 25, 15 и 5 лет. По сроку службы и ранжиру...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:23
    -1
    В Китае пресной воды не хватает.Может повернуть пару рек ,вот и команда землекопов подбирается ...................
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:54
    0
    Стоит отметить, что только максимально жесткие наказания украинских нацистов способны хотя бы частично восстановить справедливость...

    Тогда почему всего 14 лет?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 16:05
      0
      Потому что доказали только 1 эпизод с его участием, и то, только потому что человек выжил и опознал. Субъект видимо не глупец -ни в чем другом сознаваться не спешит, хотя рожа у него явно бандитская!