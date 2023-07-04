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Президент России предупредил об угрозе глобального кризиса из-за растущих долгов развитых стран

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Президент России предупредил об угрозе глобального кризиса из-за растущих долгов развитых стран

Президент России Владимир Путин отметил существование угрозы нового глобального экономического кризиса, причиной которого может стать бесконтрольное накопление долгов развитыми странами. На фоне этой угрозы происходит рост мирового конфликтного потенциала.


В ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский лидер также подчеркнул, что Россия непосредственно ощущает на себе обострение геополитических противоречий, сопровождавшихся деградацией системы международной безопасности и растущими рисками раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса, спровоцированного бесконтрольным накоплением долгов развитыми странами, а также растущим социальным расслоением и ростом бедности во всем мире.

Путин также обратил внимание, что в существующих в мире условиях роль, которую играет ШОС в международных делах, становится все более весомой. Страны-члены ШОС в рамках своего участия в деятельности этой организации вносят ощутимый вклад в поддержание мира и глобальной стабильности, а также в упрочение связей между народами.

Ранее президент России отмечал, что глобальные энергетические и продовольственные кризисы в значительной мере спровоцированы проводимой странами Запада политикой, в частности их стремлением свое доминирование в мире, при этом абсолютно игнорируя интересы и суверенитет других стран.

Напомним, что мировым лидером по уровню накопленных долгов являются США. На сегодня их суммарный долг превышает долги всех остальных стран, вместе взятых. И вместо того, чтобы хотя бы попытаться частично расплатиться по долгам, американские власти фактически дают самим себе индульгенцию на то, чтобы долги не платить вообще. Иначе объяснить бесконечное поднятие планок госдолга на законодательном уровне невозможно.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 15:27
    +4
    Он прав.
    Как бы ниже не усердстововали местные либералы,и сторонники ввести РФ в разруху,он прав.. smile

    Тех кто будет вопросы задавать, попрошу свои претензии, подкреплять статистикой.Факты пожалуйста.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:38
      -5
      Путин отметил существование угрозы нового глобального экономического кризиса, причиной которого может стать бесконтрольное накопление долгов развитыми странами. На фоне этой угрозы происходит рост мирового конфликтного потенциала.

      Да в курсе вроде все уже ,что запад жил за счет грабежей третьих стран и ограбления России в особенности ..Каналы перекрыли почти (вернее они нам) и началось кризис ..А в России вроде все стабильно ,да трудно ,но большинство населения живет хлеб жует ,новости читает СВО помогает )))
      Эх хоспода ,только попробуйте рыпнутся Крестовым походом уже явно ..
      Нажмем на кнопки ,даже не сомневаясь .!!! Не злите Россию и покоритесь нам падлы
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:41
        +5
        и покоритесь нам падлы
        Михан,на садо\мазо потянуло под старость лет belay ?
        началось кризис
        Здесь пособие по безработице выше среднероссийской зарплаты tongue .
        1. Комментарий был удален.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:44
        +1
        Не могу не вспомнить...
        У известного писателя Сергея Довлатова был приятель, писатель-забулдыга.
        Он набрал долгов, завел даже записную книжку....
        Если к нему приходил кредитор, и робко спрашивал, когда же?
        Писатель грозно отвечал: " Будешь приставать - вычеркну тебя из книжки!"

        Мне Запад этого забулдыгу, ну очень напоминает...
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:32
    +3
    Владимир Владимирович, вы констатировали факт, но что делать ?
    я не против информации, но что нам с ней делать ?
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Владимир Владимирович, вы констатировали факт, но что делать ?
      я не против информации, но что нам с ней делать ?

      А разве РФ не "делает"?
      Только сейчас проходил форум ШОС,где Иран стал полноценным членом.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:50
      -1
      Цитата: ЗлойКоммунист
      но что нам с ней делать

      Да уже давно говорили об этом, и Путин не зря упомянул про это - именно на съезде ШОС. Для того, чтоб не ударило по стране. а точней, слабее ударило, мировой кризис всяко всех затронет - надо выводить активы из стран, входящих в группу риска по дефолту, то есть, США+ЕС+Британия+Япония. Переход на нац валюты в том числе, а главное - скинут активы фантиков, временно ценных бумаг этих стран.
      Разумное предупреждение, и кстати, кризис Запада УЖЕ начался, теперь все - вопрос только времени, статуя уже падает и ее не остановить
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:51
      +3
      Как что? Голосовать за информатора. Выберете его, он вам ещё много чего интересного расскажет.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:37
    -2
    Надо укреплять границы. Скоро может случится неконтролируемая миграция в спокойные и сытые страны, в Россию тоже хлынут, и "наши южане" и "буржуины" станут ломать границы. Надо учесть события в бывшей Франции и подготовиться к встрече...
  4. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:38
    0
    Не должны иметь вес простые бумажки. Каждая платёжная единица должна быть привязана к золоту. Вот и имеем - «…ты бери, бери, я себе ещё нарисую…» фильм помните?)))
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:14
      0
      Вы в курсе, что золота банально столько нет сколько сейчас денег ?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:57
    0
    Президент России предупредил об угрозе глобального кризиса из-за растущих долгов развитых стран
    Да ладно, они опять постараются скинуть свои долги на ... вовне, короче. Мало ли у них полезных дурилок, на подхвате, на примете есть ...