Президент России предупредил об угрозе глобального кризиса из-за растущих долгов развитых стран

Президент России Владимир Путин отметил существование угрозы нового глобального экономического кризиса, причиной которого может стать бесконтрольное накопление долгов развитыми странами. На фоне этой угрозы происходит рост мирового конфликтного потенциала.В ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский лидер также подчеркнул, что Россия непосредственно ощущает на себе обострение геополитических противоречий, сопровождавшихся деградацией системы международной безопасности и растущими рисками раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса, спровоцированного бесконтрольным накоплением долгов развитыми странами, а также растущим социальным расслоением и ростом бедности во всем мире.Путин также обратил внимание, что в существующих в мире условиях роль, которую играет ШОС в международных делах, становится все более весомой. Страны-члены ШОС в рамках своего участия в деятельности этой организации вносят ощутимый вклад в поддержание мира и глобальной стабильности, а также в упрочение связей между народами.Ранее президент России отмечал, что глобальные энергетические и продовольственные кризисы в значительной мере спровоцированы проводимой странами Запада политикой, в частности их стремлением свое доминирование в мире, при этом абсолютно игнорируя интересы и суверенитет других стран.Напомним, что мировым лидером по уровню накопленных долгов являются США. На сегодня их суммарный долг превышает долги всех остальных стран, вместе взятых. И вместо того, чтобы хотя бы попытаться частично расплатиться по долгам, американские власти фактически дают самим себе индульгенцию на то, чтобы долги не платить вообще. Иначе объяснить бесконечное поднятие планок госдолга на законодательном уровне невозможно.