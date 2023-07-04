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Украинский военнопленный рассказал о своей подготовке и участии в боевых действиях: «Командир сбежал»

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Украинский военнопленный рассказал о своей подготовке и участии в боевых действиях: «Командир сбежал»

Мобилизованных солдат ВСУ обучали основам военного дела всего два дня. Об этом рассказал российским следователям попавший в плен военнослужащий ВСУ, который был мобилизован в городе Мукачево в Закарпатской области Украины.


По словам военнопленного, на подготовку его и товарищей выделили всего два дня. Затем их бросили на фронт. На протяжении двух дней он и еще группа таких же принудительно мобилизованных солдат пытались отстреливаться от российских военных. Потом мужчина все же решил сдаться в плен.

Командир сбежал

- рассказал военнопленный о поведении украинских офицеров.


Как мы видим, качество мобилизуемого в ВСУ контингента неуклонно снижается. Объясняется это просто: за полгода спецоперации были частью уничтожены или тяжело ранены наиболее мотивированные украинские боевики из числа «ветеранов АТО» и идейных националистов. Сейчас в боях на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском направлениях выбиваются те боевики ВСУ, которых в свое время обучали на ускоренных курсах в Европе.

Поскольку личный состав воюющих формирований надо постоянно пополнять, украинское командование кидает в бой совершенно неподготовленных «солдат» - случайных людей, пойманных на улицах городов и поселков Украины, часто вообще не имевших до этого даже опыта срочной службы в армии. Естественно, что такое «пополнение» отличается крайне низкими боевыми качествами и мотивацией, и либо моментально погибает, либо, в лучшем случае, сдается в российский плен после нескольких дней участия в боях.
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13 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:20
    +1
    Качество подготовки украинских военнослужащих,с лихвой компенсируется агрессивной пропагандой ! Ведь Зелибоба всем сказал,что только после выплаты репараций пойдет на переговоры.Скоро он из Львова требовать будет выплат
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:29
      +2
      Вы верно заметили.Напичканы пропагандой и лезут в атаку напропалую.И только в плену они такие.И да,на вид не стоит обращать внимание.Они и в плену ненавидят нас
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:43
        +1
        На протяжении двух дней он и еще группа таких же принудительно мобилизованных солдат пытались отстреливаться от российских военных.

        А потом вероятнее всего кончились боеприпасы и решено было сдаться, всё равно же отпустят. Но ведь два дня они эти "плохо обученные" противостояли регулярным частям МО РФ. В плену они все говорят приблизительно одно и тоже насильно призваны , необученные.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 15:48
      0
      Ведь Зелибоба всем сказал,что только после выплаты репараций пойдет на переговоры.


      Если до такого дойдёт, то зачем после этого переговоры? О чём ещё договариваться? Формальная логика отсутствует напрочь. sad
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:21
    +5
    На узбека похож,западенец...Впрочем,в плену они все говорят одинаково..А в бою явно стрелял по нам.Это сейчас он такой жалкий
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    +1
    Их много, да и в запасе кое что есть, они стреляют ...
    Миндальничать не обязательно, да и вредно, они должны БОЯТСЯ идти на передовую!!!
    В угол, как крыс, их никто не загоняет, если сдаются сразу, то и проблем сильно меньше будет.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:21
    +2
    Одно только приятно - с ЗУ ребята. Вот пусть на себе испытают, как защищать "неньку". Хотя, судя по фото, он бы точно также грабил население, как и "хлопцы" в 2014-15гг на Донбассе. Если бы была такая возможность.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: Егоза
      он бы точно также грабил население, как и "хлопцы" в 2014-15гг на Донбассе.

      Вот-вот. И никаких сожалений у них как не было, так и нет. Зато я вот на 100% уверен, я эту публику знаю, что КАК ТОЛЬКР война пойдет именно по запукрии - все, сразу будут сопли до колен "за что разбили город Львов?" Вот как только пойдут обстрелы не сел на Донбассе, а сел на ЗАПАДНОЙ Украине - сразу им война покажется неприемлимой, а пока горят на Востоке - да и хрен бы с ними, незалежность отстаиваем!
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:27
    +1
    Командиры бросили, готовили два дня, патронов не дали и т.д и т.п. Один, классический, текст с небольшими изменениями. Ни один не сказал, что сдался по тому, что не хотел воевать. У всех есть причины почему не смог воевать.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 15:29
    +1
    Украинский военнопленный рассказал о своей подготовке и участии в боевых действиях: «Командир сбежал»

    Командиры не бегают, командиры убывают на запасной НП!
    А без шуток: у всех их пленных одна песня - привезли, бросили, командир сбежал, а тут вы подоспели...
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 15:55
      0
      командир сбежал


      А спроси его фамилию командира скажет "не знаю" или соврёт, щенок. sad
      Вот такие затравленные/ забитые в первых рядах садистов и мародёров когда с автоматом против гражданских.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:47
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    На узбека похож,западенец...Впрочем,в плену они все говорят одинаково..А в бою явно стрелял по нам.Это сейчас он такой жалкий

    Потомок хана Батыя и его орды, как и положено чистокровным украинцам.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:58
    +1
    Командир сбежал
    - рассказал военнопленный о поведении украинских офицеров.
    recourse Молодой... бестолковый, не может выучить "передислоцировался" request