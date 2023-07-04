Украинский военнопленный рассказал о своей подготовке и участии в боевых действиях: «Командир сбежал»

Командир сбежал

Мобилизованных солдат ВСУ обучали основам военного дела всего два дня. Об этом рассказал российским следователям попавший в плен военнослужащий ВСУ, который был мобилизован в городе Мукачево в Закарпатской области Украины.По словам военнопленного, на подготовку его и товарищей выделили всего два дня. Затем их бросили на фронт. На протяжении двух дней он и еще группа таких же принудительно мобилизованных солдат пытались отстреливаться от российских военных. Потом мужчина все же решил сдаться в плен.- рассказал военнопленный о поведении украинских офицеров.Как мы видим, качество мобилизуемого в ВСУ контингента неуклонно снижается. Объясняется это просто: за полгода спецоперации были частью уничтожены или тяжело ранены наиболее мотивированные украинские боевики из числа «ветеранов АТО» и идейных националистов. Сейчас в боях на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском направлениях выбиваются те боевики ВСУ, которых в свое время обучали на ускоренных курсах в Европе.Поскольку личный состав воюющих формирований надо постоянно пополнять, украинское командование кидает в бой совершенно неподготовленных «солдат» - случайных людей, пойманных на улицах городов и поселков Украины, часто вообще не имевших до этого даже опыта срочной службы в армии. Естественно, что такое «пополнение» отличается крайне низкими боевыми качествами и мотивацией, и либо моментально погибает, либо, в лучшем случае, сдается в российский плен после нескольких дней участия в боях.