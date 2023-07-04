Военное обозрение
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Правительство Москвы выделило грант на совершенствование систем ПВО

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Правительство Москвы выделило грант на совершенствование систем ПВО

Украинские военные все чаще осуществляют попытки наносить удары вглубь территории России. В подавляющем большинстве случае противник для этих целей использует БПЛА.


Буквально сегодня в районе Новой Москвы были сбиты два беспилотника пока неустановленной принадлежности. Также сообщается, что один дрон был уничтожен в Калужской области.

Стоит отметить, что практически все атаки противника успешно отражаются российской ПВО. Большинство БПЛА «приземляются» средствами РЭБ или сбиваются посредством ЗРК.

Между тем власти Москвы считают, что для повышения безопасности населения и защиты объектов инфраструктуры от поражения воздушными средствами противника, необходимы меры по совершенствованию системы ПВО.

С этой целью из городского бюджета российской столицы был выделен грант НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина, которое и займется актуализацией систем противовоздушной обороны в соответствии с существующими на сегодняшний день угрозами. Напомним, что именно это научно-производственное объединение является разработчиком отлично себя зарекомендовавших на практике комплексов ПВО С-300 и С-400, а также перспективного С-500.

Постановление на выделение вышеупомянутого гранта уже подписано мэром столицы Сергеем Собяниным в ходе сегодняшнего заседания Президиума Правительства Москвы.
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11 комментариев
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  1. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:42
    +1
    А чего хотят-то? Дронобойку для отражения массовых налетов целей с малой эпр и сверхмалой высотой?
    На крыши ставить?
    1. grem
      grem Сегодня, 15:49
      -1
      Правительство Москвы выделило грант на совершенствование систем ПВО

      А остальные города и поселки России как же ? У нас нет столько денег ,все в Москву отправляем ...
      Ваша Москва и так там тройным кольцом эшелонирована..
      А остальным значит копать окопы возле домов ? Спасибо ..А спасать потом вас Уралу и Сибири ..
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 15:57
        +2
        На деньги Москвы выполнят нужные НИР и ОКР, а пользоваться потом будет вся Россия. Кому от этого плохо?
  2. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:43
    +2
    Ещё бы наши соотечественники мильенщики- мильярдеры начали б вкладываться в страну. Меряться надо делами, а не счётами. Выбрали бы по дотационному региону и соревновались бы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:50
      0
      Это так, пофантазировать ....
      Богатенькие буратины, давно б слиняли за бугор, если б могли ... а там их уже поджидают, с "распростертыми объятиями" и разными интЭрЭсными предложениями, ПОДЕЛИТСЯ С НАРОДОМ, самым просвещённым и дермократичным! А кто не согласен, вэлком, двери федеральных тюрем для них всегда открыты!
      Ещё, в догонку ... НЕ ХОЧЕШ КОРМИТЬ СВОЮ АРМИЮ, БУДЕШ КОРМИТЬ ЧУЖУЮ!!! Все они это предпочли забыть, раз и навсегда!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:45
    -1
    В нынешней реальности значение современных средств ПВО является жизненно важным. Это направление должно постоянно совершенствоваться.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:46
    0
    Правительство Москвы выделило грант на совершенствование систем ПВО
    ??? что хочется сказать ... а НИЧЕГО, только это пи пи пи ....
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:48
    +1
    На дело деньги, а то сплошная точечная застройка человейниками.
    Такое ощущение, что город и мэр находятся не в России. На каски и броники для солдат народ несет у кого что есть, по телеку каждый день - подайте на лечение ребенка, а тут у мэра неудержимое жилстроительство.
    Интересно мэру кто-то подсказал, или все-таки сам понял где и когда живет?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:57
    +1
    С этой целью из городского бюджета российской столицы был выделен грант НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина, которое и займется актуализацией систем противовоздушной обороны в соответствии с существующими на сегодняшний день угрозами.

    А может будет лучше и эффективнее, если эти деньги удержать из зарплаты Шойгу, Герасимова, "шоугувых" генеральш с большими ̶с̶и̶с̶ь̶к̶а̶м̶и̶ звездами на погонах.
    ̶
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 16:28
      0
      Ну удержали, что по вашей логике должно произойти дальше? Внезапно случится чудо и появятся вундервафе? Или Шойгу с Герасимовым, лично займутся разработками, вместо инженеров, которые наверное ничем не занимаются. laughing
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:19
    0
    Украинские военные все чаще осуществляют попытки наносить удары вглубь территории России.
    Причём вопрос- откуда? Если, как говорят в СМИ- БПЛА вертолётного типа, то это не с территории Украины.