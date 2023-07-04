Правительство Москвы выделило грант на совершенствование систем ПВО

Украинские военные все чаще осуществляют попытки наносить удары вглубь территории России. В подавляющем большинстве случае противник для этих целей использует БПЛА.
Буквально сегодня в районе Новой Москвы были сбиты два беспилотника пока неустановленной принадлежности. Также сообщается, что один дрон был уничтожен в Калужской области.
Стоит отметить, что практически все атаки противника успешно отражаются российской ПВО. Большинство БПЛА «приземляются» средствами РЭБ или сбиваются посредством ЗРК.
Между тем власти Москвы считают, что для повышения безопасности населения и защиты объектов инфраструктуры от поражения воздушными средствами противника, необходимы меры по совершенствованию системы ПВО.
С этой целью из городского бюджета российской столицы был выделен грант НПО «Алмаз» им. академика А. А. Расплетина, которое и займется актуализацией систем противовоздушной обороны в соответствии с существующими на сегодняшний день угрозами. Напомним, что именно это научно-производственное объединение является разработчиком отлично себя зарекомендовавших на практике комплексов ПВО С-300 и С-400, а также перспективного С-500.
Постановление на выделение вышеупомянутого гранта уже подписано мэром столицы Сергеем Собяниным в ходе сегодняшнего заседания Президиума Правительства Москвы.