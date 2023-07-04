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Представитель МИД РФ Захарова ответила правительству Японии по поводу острова Итуруп: «Он наш, пора выучить»

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Представитель МИД РФ Захарова ответила правительству Японии по поводу острова Итуруп: «Он наш, пора выучить»

Властям Японии пришлось получить не очень приятный для себя ответ от официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по поводу принадлежности одного из Курильских островов. Захарова опубликовала его в своем Telegram-канале.


Ранее правительство Японии направило Российской Федерации официальный протест в связи с тем, что вице-премьер РФ – постоянный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев побывал на острове Итуруп (Курильские острова). Как известно, Токио не признает российскую юрисдикцию над южной частью Курильских островов.

После поражения Японии во Второй мировой войне СССР установил контроль над Южными Курильскими островами. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию. Согласно этому документу, СССР соглашался рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора. Про Кунашир и Итуруп в документе ничего не сообщалось. Но в Японии почему-то считают возможным претендовать на все Южные Курильские острова.

Остров наш. Пора выучить

- написала Мария Захарова про Итуруп, отвечая японскому правительству.

Стоит отметить, что Япония проводит недружественную политику по отношению к России. На ее территории семьдесят восемь лет базируются американские войска, что также представляет угрозу интересам и национальной безопасности российского государства. В текущей ситуации подобные заявления японского руководства выглядят особенно провокационными. В Токио должны отдавать себе отчет в последствиях обострения отношений с Москвой.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:36
    -5
    Да отдайте им уже два острова: Нака, Выкуси, пусть угомонятся, сколько можно, столько лет об одном и том же.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:43
      +2
      Цитата: Uprun
      Да отдайте им уже два острова:

      Уши дохлого осла им, а не острова.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:49
        +2
        Ты точно из России?.........................
        1. Genri86
          Genri86 Сегодня, 16:08
          0
          Ну, что вы набросились на человека не вникнув в суть его комментария?
          1. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 16:17
            0
            Цитата: Genri86
            Ну, что вы набросились на человека не вникнув в суть его комментария?

            Так говорят что есть острова с такими названиями laughing .
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:40
    0
    Пора уже официально делать запрос ,о признании Японией договора капитуляции . Там все написано ,чьи это острова
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:41
    0
    если Япония и решится на войну против РФ, то нежданчиком в Токийском заливе сдетонирует ничейный фугас в 50 Мегатонн ("<"посейдон">")
    справочка: агломерация Большой Токио - это вообще то 45 млн Мёртвых японцев
  4. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 15:44
    +1
    Хорошо сказала, но вот как-то коротко. В этом плане Дмитрий Анатольевич молодец. Уж скажет так скажет! Правда в бытность президентом, он отдал, если мне память не изменяет Норвегии, достаточно обширные морские территории на которых теперь это враждебное нам государство (член НАТО) не только ловит рыбу, но и наших рыбаков оттуда выгоняет. А так да, говорит он сильно, в плане поболтать Маше нужно брать с него пример.
  5. guest
    guest Сегодня, 15:45
    +1
    СССР соглашался рассмотреть возможность передачи островов

    В чём проблема, рассмотрели и возможности нет, дело закрыто.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:45
    -1
    laughing
    Вот власти в Японии - они еще тупее рагулей... Что забавно, но давно еще именно в ЯПОНСКОЙ прессе читал, как они поливали Синдзе Абе - причем все абсолютно! - именно за то, что ведя откровенно антироссийскую политику, даже саму возможность вернуть острова Абэ и перечеркнул! Повторю - это именно японцы писали, причем массово. А правительство - у них как в "Кин-дза-дза" - "Правительство на другой планете живет, родной!"
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:53
    0
    Ученье, оно ведь разное бывает ... до некоторых доходит только через ж ж ж ... филейную часть!
  8. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:56
    0
    Ничему японцев жизнь не учит. А может наоборот, в свое время понравилось, и без рентгенов/зивертов жить уже не могут. Вот и провоцируют и на фукусимах безобразия творят. Кто этих мутантов разберет?!
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:57
    0
    Цитата: Uprun
    Да отдайте им уже два острова: Нака, Выкуси, пусть угомонятся, сколько можно, столько лет об одном и том же.

    Остров Нака - сокращённое наименование острова Накося. Хотя у Чехова и Куприна пишется немного по-разному: Накося, Накось. А Выкуси - он и в Африке Выкуси.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:01
    0
    Остров наш. Пора выучить
    - написала Мария Захарова про Итуруп, отвечая японскому правительству.
    С тех пор как в Японии отменили порки, с учебой там не заладилось. request
  11. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:01
    +1
    Читал недавно занятную статью, где автор сказал, что японцев ненавидят по всей Азии. И что единственная страна, относившаяся к ним хорошо, это... мы) И это единственное пристойное отношение японцы вдруг взялись разрушать.
    Впрочем, поглядев их фильмы, особенно те, что для внутрияпонского проката, варварски переведенные на Дальнем Востоке, складывается любопытная картина. Впечатление создается такое, что японцы ненавидят вообще всех. Все нации и народности, кроме себя, любимых.
    Зачин в фильмах фантастики примерно одинаков - "когда мировая война привела к тому, что все крупные страны уничтожили друг друга, остались только наши острова". Идея самим уничтожить всех вокруг перестала быть популярной. Видимо в тот момент, когда американцы разносили в клочья островную Японию, а мы множили на ноль Квантунскую армию. То есть теперь это бешеный тигр, а тихо сидящий под кустом шакаленок. Но ядовитая злоба и ненависть никуда не делись...
  12. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 16:14
    +1
    Вот что им, а не острова.

    Есть итоги войны, если они не довольны такими итогами, то пускай опять воюют. Глядишь, и Хоккайдо с мартышками в тёплых источниках в сахалинскую область отойдёт.