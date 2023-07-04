Представитель МИД РФ Захарова ответила правительству Японии по поводу острова Итуруп: «Он наш, пора выучить»

Остров наш. Пора выучить

Властям Японии пришлось получить не очень приятный для себя ответ от официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по поводу принадлежности одного из Курильских островов. Захарова опубликовала его в своем Telegram-канале.Ранее правительство Японии направило Российской Федерации официальный протест в связи с тем, что вице-премьер РФ – постоянный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев побывал на острове Итуруп (Курильские острова). Как известно, Токио не признает российскую юрисдикцию над южной частью Курильских островов.После поражения Японии во Второй мировой войне СССР установил контроль над Южными Курильскими островами. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию. Согласно этому документу, СССР соглашался рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии после заключения мирного договора. Про Кунашир и Итуруп в документе ничего не сообщалось. Но в Японии почему-то считают возможным претендовать на все Южные Курильские острова.- написала Мария Захарова про Итуруп, отвечая японскому правительству.Стоит отметить, что Япония проводит недружественную политику по отношению к России. На ее территории семьдесят восемь лет базируются американские войска, что также представляет угрозу интересам и национальной безопасности российского государства. В текущей ситуации подобные заявления японского руководства выглядят особенно провокационными. В Токио должны отдавать себе отчет в последствиях обострения отношений с Москвой.