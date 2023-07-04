МИД РФ: Оснований для дальнейшего продления «зерновой сделки» нет

В настоящее время отсутствуют основания для дальнейшего продления «зерновой сделки». Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации, комментируя перспективы продолжения т.н. «Черноморской инициативы».Известно, что 17 июля истекает срок «зерновой сделки», которая заключалась первый раз почти год назад, в 2022 году, с участием России, Украины, Турции и ООН. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ, российские власти сделают все необходимое, чтобы суда, которые задействованы в реализации «зерновой сделки», смогли выполнить свои задачи и покинуть Черное море до завершения срока договоренностей.В свое время в ООН и Турции очень радовались в связи с заключением «зерновой сделки». Украина получала возможность беспрепятственного вывоза зерна через Черное море. Взамен Запад должен был гарантировать России снятие ограничений с вывоза российских продовольствия и сельскохозяйственных удобрений. Однако этого сделано так и не было.Более того, Украина неоднократно использовала возможности «коридора» в Черном море, открытого для «зерновой сделки», в военных целях, совершала антироссийские провокации и диверсии, тоже используя эти возможности. Поскольку в отношении России договоренности не соблюдались, никаких реальных оснований для продления «зерновой сделки» у Москвы больше нет.Однако возникает вопрос, какие действия будет предпринимать Россия в том случае, если Украина попытается продолжать вывоз зерна из черноморских портов, задействовав при этом иностранные суда и заручившись поддержкой той же Турции.