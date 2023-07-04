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МИД РФ: Оснований для дальнейшего продления «зерновой сделки» нет

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МИД РФ: Оснований для дальнейшего продления «зерновой сделки» нет

В настоящее время отсутствуют основания для дальнейшего продления «зерновой сделки». Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации, комментируя перспективы продолжения т.н. «Черноморской инициативы».


Известно, что 17 июля истекает срок «зерновой сделки», которая заключалась первый раз почти год назад, в 2022 году, с участием России, Украины, Турции и ООН. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ, российские власти сделают все необходимое, чтобы суда, которые задействованы в реализации «зерновой сделки», смогли выполнить свои задачи и покинуть Черное море до завершения срока договоренностей.

В свое время в ООН и Турции очень радовались в связи с заключением «зерновой сделки». Украина получала возможность беспрепятственного вывоза зерна через Черное море. Взамен Запад должен был гарантировать России снятие ограничений с вывоза российских продовольствия и сельскохозяйственных удобрений. Однако этого сделано так и не было.

Более того, Украина неоднократно использовала возможности «коридора» в Черном море, открытого для «зерновой сделки», в военных целях, совершала антироссийские провокации и диверсии, тоже используя эти возможности. Поскольку в отношении России договоренности не соблюдались, никаких реальных оснований для продления «зерновой сделки» у Москвы больше нет.

Однако возникает вопрос, какие действия будет предпринимать Россия в том случае, если Украина попытается продолжать вывоз зерна из черноморских портов, задействовав при этом иностранные суда и заручившись поддержкой той же Турции.
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10 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:54
    0
    А в этом и хитрость хох.лов и прочих инициаторов этой сделки - что она есть, что её нет, рф ничего сделать не может
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    +1
    МИД РФ: Оснований для дальнейшего продления «зерновой сделки» нет
    Ну и ... чего ждём? Не надоело в роли ждунов быть, а то ж у народа много, много вопросов именно к нашим верхним накопилось ... а то могут опять проявится те, кто захочет задать вопрос в упор, нос к носу, т.с.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:56
    +1
    оснований для продления «зерновой сделки» у Москвы больше нет.
    Давно пора прекратить эту мутотень в одни ворота, ставить точку и больше не возвращаться к этому вопросу. У страны и гордость все же должна быть.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    -1
    Друг КНР ,сколько уже зерновых вывез?Пусть переходит на российское.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:02
    -3
    Черное море- Русское море! winked .........
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 16:05
    -2
    Эта са-бл(я)-бл(я)-бл(я)... уже в конец надоела. В эфире МИДа, должна стоять гробовая тишина, и только CNN и BBC и прочие уолт стриты истерить по поводу очередного удара по портам Одессы, Черноморска и Южного. И как голодает бедная Африка.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:05
    +2
    МИД РФ: Оснований для дальнейшего продления «зерновой сделки» нет

    Оснований нет, сделка - есть! Беспринципность мида зашкаливает.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:14
    +1
    Оснований нет, но мы её снова продлим?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    0
    У Украины в основном только фуражная пшеница ,для поддержания климата для хранения зерна ,надо электричество без перебоев.Вроде Эрдоган выбор сделал у нас столпотворение балкеров на зерновых терминалах.
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:24
    0
    Похоже что-то грядёт, после завершения этой сделки, уже на земле. what