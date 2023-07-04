«Летело всё, что может лететь»: Пленный боевик нацбата рассказал об опасениях военных ВСУ идти в бой на западной бронетехнике

Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям бояться туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь

Украинские военные боятся идти в бой на поставленной Западом военной технике, особенно на танках "Леопард". Как пояснил попавший в плен боевик из нацбата "Кракен", в иностранную бронетехнику летит все, что только можно.После первого применения немецких танков и американских боевых машин пехоты на Запорожском направлении, когда российские войска пожгли множество западной бронетехники, у украинских военных появился страх к применению западных машин. Как пояснил боевик "Кракена", в ВСУ считают, что российские бойцы специально охотятся на иностранную технику. Стоит появиться западному танку или БМП на поле боя, как в него летит со всех сторон.- приводит РИА Новости слова военнопленного.Стоит отметить, что в словах пленного имеется истина, наши бойцы с удовольствием уничтожают западную бронетехнику, украшенную крестами. Во-первых, немецкая или другая иностранная техника не должна ездить по русской земле, а, во-вторых, награды за нее никто не отменял. За уничтоженный "Леопард" выплачивают один миллион рублей, это хорошее подспорье для семьи.На сегодняшний день немецких танков "Леопард" на передовой нет, как и американских БМП "Брэдли", украинское командование убрало западную технику в тыл, заменив ее советскими образцами. Некоторое количество танков и БМП, подбитых в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, уже отправилось в Польшу на восстановление.