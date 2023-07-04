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«Летело всё, что может лететь»: Пленный боевик нацбата рассказал об опасениях военных ВСУ идти в бой на западной бронетехнике

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«Летело всё, что может лететь»: Пленный боевик нацбата рассказал об опасениях военных ВСУ идти в бой на западной бронетехнике

Украинские военные боятся идти в бой на поставленной Западом военной технике, особенно на танках "Леопард". Как пояснил попавший в плен боевик из нацбата "Кракен", в иностранную бронетехнику летит все, что только можно.


После первого применения немецких танков и американских боевых машин пехоты на Запорожском направлении, когда российские войска пожгли множество западной бронетехники, у украинских военных появился страх к применению западных машин. Как пояснил боевик "Кракена", в ВСУ считают, что российские бойцы специально охотятся на иностранную технику. Стоит появиться западному танку или БМП на поле боя, как в него летит со всех сторон.

Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям бояться туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь

- приводит РИА Новости слова военнопленного.

Стоит отметить, что в словах пленного имеется истина, наши бойцы с удовольствием уничтожают западную бронетехнику, украшенную крестами. Во-первых, немецкая или другая иностранная техника не должна ездить по русской земле, а, во-вторых, награды за нее никто не отменял. За уничтоженный "Леопард" выплачивают один миллион рублей, это хорошее подспорье для семьи.

На сегодняшний день немецких танков "Леопард" на передовой нет, как и американских БМП "Брэдли", украинское командование убрало западную технику в тыл, заменив ее советскими образцами. Некоторое количество танков и БМП, подбитых в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, уже отправилось в Польшу на восстановление.
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    +1
    «Летело всё, что может лететь»: Пленный боевик нацбата рассказал об опасениях военных ВСУ идти в бой на западной бронетехнике
    Они должны боятся вообще на поле боя выходить, хоть как то ...
    вот тогда всё и сложится, как надо.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:01
    +1
    Самый лучший день заплатил вчера (с)
    но есть и другие спонсоры конкурса "дохлые кошки"
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:04
    -3
    Такой танк - первое появление - вызывает весь огонь на себя. Это неизбежно. Как Тигры когда-то.
    Но подбиты Леопарды были, тем не менее, на минах и от близких разрывов фугасных снарядов.
    Не от ПТУРов или танкового огня.
    Так что, дуэли и выводы еще впереди.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:07
      +2
      Валуев награждал денежной премией за подбитый леопард в госпитале,именно гранатометчика
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 16:05
    -3
    Пленный и не то расскажет. Мой дед в плен попал в гитлеровцам, так такие сказки им рассказывал, что они его шнапсом поили.
  5. Snay
    Snay Сегодня, 16:05
    0
    А как потом разбираются кто завалил?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:08
      -1
      Цитата: Snay
      А как потом разбираются кто завалил?

      А почитайте Прилепина: "Некоторые не попадут в Ад". Очень актуальная книга.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:09
      0
      разбор полетов после боя, определяется легко, на ЛБС все все понимают, кто что чего и откуда
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:05
    +2
    Как пояснил попавший в плен боевик из нацбата "Кракен"

    Боевикам из этого нацбата не место в нашем плену, они должны отправляться экспрессом до Бандеры.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:07
    0
    Зря боевиков "Кракена" вообще в плен берут. Поинтересовались бы, как с этим делом обстояло в ополчении ДНР... Чтоб навозовца в плен брать? Да ни в жизнь! потому что не салдаты, а айнзатц-команда, их только уничтожать, там перевоспитывать некого. ВСУ - это ВСУ, а с Кракенами и Навозом разговор короткий должен быть, как с эсэсовцами во вторую мировую.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 16:11
    +1
    Супруге пришло СМС: на Ваш счёт зачислен один миллион.
    Жена звонит мужу: - ты чего там натворил?!!
    Муж: да, так, ерунда - кошек душили, душили, душили, душили...
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:22
    0
    Тут задача не столько вывести из строя технику, сколько её обученный экипаж. Без обученного экипажа, это просто недвижимый истукан. Чем больше специалистов бронетехники противника будет уничтожено, тем больше понадобится времени на обучение новых.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 16:23
    0
    попавший в плен боевик из нацбата "Кракен"

    Попасть в плен к Красной армии - эту честь ещё заслужить надо. И нацбатовцам тут - не место!