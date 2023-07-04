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Власти Китая не согласовали визит Борреля в Пекин

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Власти Китая не согласовали визит Борреля в Пекин

Холодный душ для европейских чиновников сегодня устроил официальный Пекин. Власти Китая решили отказать главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю в визите в КНР.


Напомним, что ранее в Брюсселе широко анонсировали этот визит, заявляя, что Боррель «намерен договариваться с Китаем по целому ряду вопросов, несмотря на наличие серьёзных разногласий, в том числе, политического характера». Боррель собирался отправиться в Китай на следующей неделе, однако из Китая пришло уведомление о том, что визит не согласован.

В Еврокомиссии заявили, что китайский МИД проинформировал Борреля и членов его группы о невозможности визита в ближайшее время.

Из заявления:

Нас проинформировали о том, что в назначенные даты визит невозможен, согласован не будет, а потому нужно смещать визит на другие даты.

О том, на какие именно даты Боррелю теперь придётся переносить свой визит, не сообщается.

По просочившейся в прессе информации, в Китае узнали о том, что Боррель собирается проводить переговоры по поводу «необходимости принять сторону Украины» и оказать влияние на Москву с той целью, чтобы она пошла на переговоры с Киевом на его (Киева) условиях. Если эта информация соответствует действительности, то отказ Пекина принять Борреля в обозначенные тем даты - прозрачный намёк на то, что действовать по западной указке власти КНР не собираются.
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17 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:08
    0
    о невозможности визита в ближайшее время.

    Мы вас не звали, а вы претесь... wassat
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:26
      0
      Чем разговаривать с испанским фашистом Евросоюза Боррелем, лучше его в гостях у себя в КНР совсем не видеть!
    2. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: Mouse
      о невозможности визита в ближайшее время.

      Мы вас не звали, а вы претесь... wassat

      Скорее послали на эротическое путешествие и матом не одного слова не сказали! Одно слово одна из старейших цивилизаций...
  2. grem
    grem Сегодня, 16:10
    +1
    Проблемы у Европы начинаются и очень серьезные экономические и политические ..Россия так и не встала на колени ,не смотря на глобальные санкции .. hi
    Си молодец гони этих шавок сша к черту ! Разговаривать будем вместе и только с англосаксами и уже мы условия ставить будем ! Пора платить по счетам .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:11
    0
    Макорон в ЮАР лезет,Баррель только туристом в КНР попасть может и то не уверен,Джо в " бане".Мазохисты.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      +1
      Может они намекают что готовы малость подлизнуть Китаю? what
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:16
        -3
        Цитата: Nexcom
        Может они намекают что готовы малость подлизнуть Китаю? what

        А это самое... Путин отказался, в визит в Китай, или как?
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:26
          0
          Цитата: мордвин 3
          Путин отказался, в визит в Китай

          Ничего, зато Блинкин за двоих лизал, любую задницу, правда к премьерской все равно не пустили - говорят, тренируйся, дальше посмотрим.
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:15
      0
      Похоже, Китай еврочиновников ни в грош не ставит...
      Разговаривает только с представителями государств.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:21
        0
        Так и правильно делает. Зачем с полит. сявками разговаривать? Такие неинтересны....
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:24
        0
        Цитата: Alex777
        Похоже, Китай еврочиновников ни в грош не ставит...

        Он вообще никого в грош ни ставят. Как то изучал китайскую историю, так они националисты ещё те.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:14
    +2
    Недоумок боррелька, ему бы присоседится к какому-нибудь визиту "лидера" ЕС в Китай, как урсулке, глядишь Си на глаза и попал, за стол бы посадили. Бабы в этом деле смышленее.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:15
    +1
    Власти Китая не согласовали визит Борреля в Пекин
    Похоже китайцы чётко определились, что с гейробюрократией говорить НЕ О ЧЕМ, ВООБЩЕ!!!
    Т.е. пустобрёхи, они только там, в гейропах, что то, для кого то значат, а по факту пф-е, дырка от бублика.
    Нам тоже надо принимать именно такую позиции, так оно вернее будет!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:22
      0
      ИМХО, не спешите с выводами. Китайская политика гораздо более хитра....
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:20
    0
    Видимо Боррель это пустышка европейская ничего не решающая и китайцы на него не хотят попусту тратить время.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:24
    0
    Красавцы))) Сперва Блинкина опустили, заставив трепаться на каких-то левых сходках, а премьер занят - не до Блинкиных ему, теперь завернули Жосипу)))
    - Слышь, тыдра!
    - Я выдра...
    - Буду я еще всякую сволочь на вы называть!
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:26
    0
    Нас проинформировали о том, что в назначенные даты визит невозможен, согласован не будет, а потому нужно смещать визит на другие даты.
    fool fool Китаю просто не интересно говорить с евроклоунами. Он уже и с хозяином, Блинкиным говорит через губу. request