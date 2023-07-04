Власти Китая не согласовали визит Борреля в Пекин

Нас проинформировали о том, что в назначенные даты визит невозможен, согласован не будет, а потому нужно смещать визит на другие даты.

Холодный душ для европейских чиновников сегодня устроил официальный Пекин. Власти Китая решили отказать главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю в визите в КНР.Напомним, что ранее в Брюсселе широко анонсировали этот визит, заявляя, что Боррель «намерен договариваться с Китаем по целому ряду вопросов, несмотря на наличие серьёзных разногласий, в том числе, политического характера». Боррель собирался отправиться в Китай на следующей неделе, однако из Китая пришло уведомление о том, что визит не согласован.В Еврокомиссии заявили, что китайский МИД проинформировал Борреля и членов его группы о невозможности визита в ближайшее время.Из заявления:О том, на какие именно даты Боррелю теперь придётся переносить свой визит, не сообщается.По просочившейся в прессе информации, в Китае узнали о том, что Боррель собирается проводить переговоры по поводу «необходимости принять сторону Украины» и оказать влияние на Москву с той целью, чтобы она пошла на переговоры с Киевом на его (Киева) условиях. Если эта информация соответствует действительности, то отказ Пекина принять Борреля в обозначенные тем даты - прозрачный намёк на то, что действовать по западной указке власти КНР не собираются.