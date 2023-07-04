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Военкоры: Российские войска применили ТОС «Солнцепек» против отброшенных на Запорожском направлении украинских боевиков

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Военкоры: Российские войска применили ТОС «Солнцепек» против отброшенных на Запорожском направлении украинских боевиков

Сегодня днем подразделения Вооруженных сил Российской Федерации отразили очередную попытку украинских формирований атаковать в лоб позиции наших войск в районе села Жеребянки на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».


По утверждению Telegram-канала, украинские боевики наступали на российские позиции в количестве до 20 человек. Одновременно еще одна группа украинских боевиков численностью 30 человек попыталась наступать со стороны села Пятихатки.

В результате на данном участке фронта начался бой между российскими войсками и украинскими формированиями. ВС РФ отработали по скоплению личного состава противника из ПТУР и минометов. Украинские боевики были вынуждены отступить в лесополосу.


Российские войска применили ТОС «Солнцепек» против отброшенных от наших позиций украинских боевиков, сейчас остатки наступавших групп ВСУ «дожигают» в лесу, сообщили российские военные корреспонденты.

Ранее стало известно, что российские войска отбили очередной натиск украинских формирований и в районе села Работино под Ореховом. Там украинские боевики, как сообщают военные корреспонденты и представители властей российской Запорожской области, понесли серьезное поражение, после чего бежали, бросив позиции, оружие и боеприпасы.

О том, что ВСУ не удается прорвать российскую оборону в Запорожской области пишут многие западные источники. Аналитики считают, что Киев и его западные покровители недооценили потенциал российской армии и слишком понадеялись на возможности переданной странами НАТО Украине военной техники.
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4 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:21
    -5
    Российские войска применили ТОС «Солнцепек» против отброшенных от наших позиций украинских боевиков, сейчас остатки наступавших групп ВСУ «дожигают» в лесу,
    fool отброшенные 20-30 человек и их дожигают в лесополосе..... А более рациональное применение ТОС найти не пробовали, выжечь кузнечиков или саранчу. feel
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:23
      0
      Два-три горячих пирожка не помешает на дорожку, не обязательно всю корзинку выкладывать.
    2. Комментарий был удален.
    3. 6erJIblu
      6erJIblu Сегодня, 16:24
      +1
      Когда никто не возвращается, то это имеет определенный психологический эффект.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:29
    0
    , сейчас остатки наступавших групп ВСУ «дожигают» в лесу, сообщили российские военные корреспонденты.
    И это правильно, а то через пару дней от несожжённых вонь пойдёт...