Сегодня днем подразделения Вооруженных сил Российской Федерации отразили очередную попытку украинских формирований атаковать в лоб позиции наших войск в районе села Жеребянки на Запорожском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый казачий».
По утверждению Telegram-канала, украинские боевики наступали на российские позиции в количестве до 20 человек. Одновременно еще одна группа украинских боевиков численностью 30 человек попыталась наступать со стороны села Пятихатки.
В результате на данном участке фронта начался бой между российскими войсками и украинскими формированиями. ВС РФ отработали по скоплению личного состава противника из ПТУР и минометов. Украинские боевики были вынуждены отступить в лесополосу.
Российские войска применили ТОС «Солнцепек» против отброшенных от наших позиций украинских боевиков, сейчас остатки наступавших групп ВСУ «дожигают» в лесу, сообщили российские военные корреспонденты.
Ранее стало известно, что российские войска отбили очередной натиск украинских формирований и в районе села Работино под Ореховом. Там украинские боевики, как сообщают военные корреспонденты и представители властей российской Запорожской области, понесли серьезное поражение, после чего бежали, бросив позиции, оружие и боеприпасы.
О том, что ВСУ не удается прорвать российскую оборону в Запорожской области пишут многие западные источники. Аналитики считают, что Киев и его западные покровители недооценили потенциал российской армии и слишком понадеялись на возможности переданной странами НАТО Украине военной техники.