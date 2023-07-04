«Российские танки показали некоторые недостатки в ходе СВО»: в алжирской прессе предлагают свою версию модернизации парка Т-72/90 страны

Как мы могли видеть по Украине, эти танки показали [в ходе СВО] некоторые недостатки. Этот опыт нужно принять во внимание и обновить свой парк

Кроме того, танк оснащен комплектом пассивной защиты ТШУ-1-7 «Штора-1», в котором есть определенные активные компоненты, такие как система электрооптических помех, которая хорошо зарекомендовала себя против ПТРК, к примеру, Javelin, во время войны на Украине

Недостатки танков, по версии алжирского репортёра

Что касается модернизированных Т-72 [состоящих на вооружении], то это просто Т-72, на которые установлена башня Т-90 и которые могут быть оснащены защитными блоками «Контакт-5»

Учитывая огромные размеры парка, вариант его обновления является наиболее экономичным и рациональным

Предлагаемая модернизация Т-72/90

В идеальном мире и с учетом хода войны на Украине каждый танк в принципе должен иметь средства защиты от беспилотников

Используемая в настоящее время пушка в значительной степени отвечает поставленным задачам