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«Российские танки показали некоторые недостатки в ходе СВО»: в алжирской прессе предлагают свою версию модернизации парка Т-72/90 страны

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«Российские танки показали некоторые недостатки в ходе СВО»: в алжирской прессе предлагают свою версию модернизации парка Т-72/90 страны

Алжирская армия имеет очень большой парк танков Т-90С/СК [свыше 600 ед., по данным IISS], а также сотни модернизированных Т-72.


Как мы могли видеть по Украине, эти танки показали [в ходе СВО] некоторые недостатки. Этот опыт нужно принять во внимание и обновить свой парк

- отмечается в издании MENA Defense.

Состоящий на вооружении Алжира Т-90С оснащен 125-мм пушкой 2А46М-5, спаренным с ней ПКТ, НСВТ внешнего применения; прицельной системой ESSA, разработанной совместно Thales, «УВЗ» и «Пеленг», которая включает ИК-камеру 2-го поколения Catherine FC с двумя дисплеями для командира и наводчика; ПДЗ «Контакт-5» последнего поколения (заменяется на «Реликт»); мультиспектральным камуфляжем SAAB Barracuda местного производства для уменьшения тепловой, электромагнитной и визуальной сигнатуры машины.

Кроме того, танк оснащен комплектом пассивной защиты ТШУ-1-7 «Штора-1», в котором есть определенные активные компоненты, такие как система электрооптических помех, которая хорошо зарекомендовала себя против ПТРК, к примеру, Javelin, во время войны на Украине

- поясняет автор.

Недостатки танков, по версии алжирского репортёра


С его слов, в Т-90С используется дизельный двигатель В-92С2 на 1000 л.с., который, как утверждается, с трудом развивает скорость танка до 40 км/ч по бездорожью и 60 км/ч по трассе, при скорости движения задним ходом 4 км/ч, что «является реальной опасностью в современных боях, где водители должны уклоняться от огня противника и быстро реагировать».

Что касается модернизированных Т-72 [состоящих на вооружении], то это просто Т-72, на которые установлена башня Т-90 и которые могут быть оснащены защитными блоками «Контакт-5»

- отмечается в алжирской прессе.

Среди недостатков Т-72/90 указываются: при работе двигателя от пыли создается сильный ИК-след; они недостаточно защищены по бортам как от ПТРК, так и от БОПС; отсутствуют кожухи для защиты от РПГ; слабая защита карусели загрузки боеприпасов; нет ни КАЗ, ни просто дополнительной брони; им не хватает эффективных систем связи и ситуационной осведомленности («по сути, связь осуществляется просто по радио, а иногда и визуально с помощью флагов»); нет обмена данными или внешнего целеуказания.

Учитывая огромные размеры парка, вариант его обновления является наиболее экономичным и рациональным

- считает автор.



Предлагаемая модернизация Т-72/90


В части МТО он предлагает перейти на [немецко-французскую] систему ESM-350 от RENK, которая позволяет управлять танком с помощью рулевого колеса, увеличивает мощность до 1150 л.с., а скорость при движении вперед до 79 км/ч и задним ходом до 23 км/ч. Добавление вспомогательного силового агрегата позволит танку использовать свое вооружение и оборудование без запуска двигателя и, следовательно, полностью устранит его ИК-след.

Касательно защиты предлагается использовать оборонительные средства Т-90М – ПДЗ «Реликт» и кожух сзади для противодействия РПГ. Система «Штора-1» должна сочетаться с КАЗ, например, от Rheinmetall, Камуфляж Barracuda следует заменить на «Накидку» и «Терновник», которые «показали отличные результаты в боях с ВСУ». Кроме того, можно поставить дополнительные съемные кожухи в виде коробок ЭДЗ 4С24 от «НИИ Стали», которые повышают бортовую защиту.

В идеальном мире и с учетом хода войны на Украине каждый танк в принципе должен иметь средства защиты от беспилотников

- считает автор.

Он предлагает установить систему постановки помех [против БПЛА], такую как Aselsan Ithar [Турция] или «Сапсан-Бекас» от «Ростеха».

Используемая в настоящее время пушка в значительной степени отвечает поставленным задачам

- полагает автор.

Но, с его слов, пулемет на башне следует заменить дистанционно управляемой турелью того же калибра. Дополнительно поставить АГС-40, тоже дистанционно управляемый.

В части повышения ситуационной осведомленности, которая, по мнению автора, значительно «хромает» в российских войсках, он предлагает использовать систему управления [войсками] Tactical Management System от Rheinmetall, что якобы позволит улучшить координацию между подразделениями и централизацию информации.

За каждым танком он предлагает закрепить один БПЛА-разведчик, чтобы повысить зону наблюдения для командира машины. Система Aselsan Orumcek позволит транслировать на его шлем видеоряд с обзором на 360°, снятый панорамными камерами и дроном. SCAFSE от алжирской компании.

Однако, главного не говорит алжирский «рационализатор» - в какую сумму обойдётся такая модернизация и «устранение недостатков» и сколько времени понадобится, чтобы переделать весь танковый парк страны. Другой немаловажный вопрос: при установке всех тех «приблуд», о которых пишет автор, со сколькими компаниями дополнительно придётся заключать контракты алжирскому Минобороны и каковы перспективы успешного обслуживания такой техники при широком спектре предлагаемых к задействованию поставщиков бортовых систем, двигателей, вооружения и прочего?..

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7 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:57
    0
    Слоны в Алжире водятся? Точнее в Сахаре? Теперь я думаю они там точно обнаружатся. Со спутников будут хорошо видны эти бронированные слоники в песках пустыни.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:58
    +1
    Ну пусть и попробует: западные апгрейды Алжиру в копейку встанут, а лучше не будут: реальное понимание, что и как модернизировать у нас, русских.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:01
    0
    Алжирские эксперты тоже любят пофантазировать.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:04
    0
    Н-да. Навеяло что-то. (зато у алжирского журналиста полезной информации горы)
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:07
    0
    В целом разумная модернизация, за исключением:
    1) Дополнительной силовой установки, значительно увеличивающей габариты башни и скорость ее поворота, а также в разы повышающая уязвимость - именно так пулеметом в Ираке неоднократно поджигались Абрамсы - в затылок башни. топливо течет на основной двигатель, горит, и сжигает всю машину.
    2) Закрепления БПЛА за танком - в танке незачем делать место оператора БПЛ, что от по ТПУ будет общаться, что по рации с командиром - один хрен!
    Об остальном - можно подумать. Тут надо прикинуть - а не получим ли на выходе сверхдорогой, а следовательно - НЕ массовый танк. Это тогда - отказать.
    И про ситуационную осведомленность, еще раз - решается только взаимодействием с БПЛА. То. что можно из танка увидеть - и так видят. со Шторой лишних наворотов просто не надо в принципе
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 18:08
    0
    V-образный В-92 действительно морально устарел и не отвечает современным требованиям по удельной мощности и компактности. Необходимо срочно доводить до ума Х-образный двигатель типа Армата.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:11
    0
    Арабы придумали неуязвимый танк и решили нас научить , как их делать...
    При этом, еще менее 100 тому назад, они использовали боевых верблюдов yes