В 2023 году Германией были отправлены на Украину военная техника, вооружения и боеприпасы на общую сумму в 1,65 миллиарда евро. Об этом заявил государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд.
Как отметил немецкий чиновник, Берлин демонстрирует постоянную поддержку Киева в «самообороне». За шесть месяцев 2023 года Минэкономики ФРГ выдало разрешения на экспорт вооружений на общую сумму в 5,22 млрд евро. Но большая часть экспорта вооружений, на сумму в 4,74 млрд евро, приходится на оружие, закупаемое странами Евросоюза, НАТО, Южной Кореей и Украиной.
Между тем, в Германии растет общественное недовольство поддержкой Берлином киевского режима. Многие немецкие политики, не говоря уже о рядовых гражданах, считают, что Берлин тратит слишком большие средства на помощь Украине, вместо решения внутренних экономических и социальных проблем.
Есть и точка зрения, что поставки вооружений на Украину значительно ослабляют мощь бундесвера и военно-политический потенциал Германии в целом. Но, как мы видим, германское правительство перестало прислушиваться к собственному населению, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок даже заявляла, что интересы немецких избирателей для нее вторичны по сравнению с необходимостью оказания помощи киевскому режиму.
Что интересно, значительная часть передаваемого Германией вооружения благополучно уничтожается российскими войсками в результате специальной военной операции. Например, уже есть уничтоженные танки Leopard немецкого производства. Таким образом, Берлин фактически «утилизирует» как свою военную технику, так и деньги немецких налогоплательщиков, в «топке» украинского конфликта.