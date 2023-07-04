Военное обозрение
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Опубликованы кадры разгрома наступавшей на Запорожском фронте бронетехники производства НАТО

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Опубликованы кадры разгрома наступавшей на Запорожском фронте бронетехники производства НАТО

В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение поставленной странами НАТО украинской армии бронетехники в ходе очередной попытки наступления на Запорожском направлении.


Сообщается, что на Ореховском направлении российским бойцам удалось разгромить наступающую колонну пехоты и западной техники ВСУ. Немногочисленные выжившие боевики киевского режима бежали с поля боя.




Всего за период с начала широкомасштабного наступления украинской армии в районе населенного пункта Работино было уничтожено уже около ста единиц бронетехники противника.

Также сообщается, что на левом фланге Запорожского фронта продолжается наступление пехоты и танков боевиков киевского режима. После нескольких часов артподготовки пехота противника, усиленная бронетехникой, со стороны Каменского попыталась осуществить лобовую атаку в направлении Великой Криницы. Атака была успешно отбита огнем артиллерии. Боевики, понеся потери, были вынуждены отступить на исходные позиции. Впоследствии противник совершил еще одну попытку лобовой атаки со стороны села Пятихатки, однако также понес значительные потери и отступил.

Вероятнее всего, основной акцент в новой фазе широкомасштабного наступления командование ВСУ сделает на район Каховского водохранилища, обмелевшего в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. При этом не исключена атака со стороны Никополя по направлению Запорожской АЭС.

Использованы фотографии:
Lostarmour.info
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5 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:20
    +3
    Данилов заявил, что тактика сменилась. ВСУ начали перемалывать российские мины, снаряды и ракеты передовой западной техникой. А когда мины, снаряды и ракеты кончатся - возьмут Крым и случится великая перемога
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:37
      0
      Собственно, почему нет? Кто им запретит? Надо все варианты попробовать. Вплоть до китайского.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:22
    +4
    Где западная техника? Ещё и во множественном числе? Одну БМП советскую подбили и всё, а напишут то, напишут...
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:29
      +2
      Зато музычку опять дегенеративную подложили! laughing
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:32
    0
    Неужели зеля топит за нас? Против западенуев.
    Бурятская автономия будет создана на украине с центром в бывш луцке