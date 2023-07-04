Опубликованы кадры разгрома наступавшей на Запорожском фронте бронетехники производства НАТО

В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение поставленной странами НАТО украинской армии бронетехники в ходе очередной попытки наступления на Запорожском направлении.
Сообщается, что на Ореховском направлении российским бойцам удалось разгромить наступающую колонну пехоты и западной техники ВСУ. Немногочисленные выжившие боевики киевского режима бежали с поля боя.
Всего за период с начала широкомасштабного наступления украинской армии в районе населенного пункта Работино было уничтожено уже около ста единиц бронетехники противника.
Также сообщается, что на левом фланге Запорожского фронта продолжается наступление пехоты и танков боевиков киевского режима. После нескольких часов артподготовки пехота противника, усиленная бронетехникой, со стороны Каменского попыталась осуществить лобовую атаку в направлении Великой Криницы. Атака была успешно отбита огнем артиллерии. Боевики, понеся потери, были вынуждены отступить на исходные позиции. Впоследствии противник совершил еще одну попытку лобовой атаки со стороны села Пятихатки, однако также понес значительные потери и отступил.
Вероятнее всего, основной акцент в новой фазе широкомасштабного наступления командование ВСУ сделает на район Каховского водохранилища, обмелевшего в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. При этом не исключена атака со стороны Никополя по направлению Запорожской АЭС.