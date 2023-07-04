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Президент Ирана призвал коллег по ШОС отказаться от доллара

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Президент Ирана призвал коллег по ШОС отказаться от доллара

Сегодня, 4 июля, Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества, став ее девятым членом. Соответствующая декларация была принята по итогам онлайн-саммита организации в Нью-Дели.


Выступая перед коллегами, иранский лидер Эбрахим Раиси отметил огромную важность присоединения к ШОС для его государства. Президент Иран заявил, что принятое на сегодняшнем саммите решение будет способствовать укреплению экономики и безопасности Исламской Республики.

Кроме того, в ходе своего онлайн-выступления, Раиси подчеркнул недопустимость гегемонии Запада в мире. С его слов, главным инструментом, позволяющим США и их союзникам навязывать другим странам свои правила, является доллар. Поэтому, как выразился иранский лидер, необходимо отказаться от доллара, как основного элемента западной гегемонии, полностью перейдя на расчеты между странами-участницами ШОС в национальных валютах.

Стоит отметить, что «вызов» американской валюте бросает не только ШОС, но и БРИКС. Ранее сообщалось, что страны-участницы объединения всецело поддержали идею создания собственной резервной валюты, которая в будущем заменит доллар США.

Все это вызывает серьезную тревогу у западных лидеров. Все дело в том, что на данный момент в состав БРИКС входит 5 стран. Однако еще 6 государств являются кандидатами на вступление в союз в недалеком будущем, а, в целом, желание присоединиться к содружеству изъявили более 30 стран.
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13 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:39
    +5
    полностью перейдя на расчеты между странами-участницами ШОС в национальных валютах.

    Очень хочется надеяться, что "лёд тронулся, господа присяжные заседели".
    И если шанхайская платформа успешно будет работать, то и новые государства с охотой начнут выступать, как к примеру в БРИКС. Тогда и больше стран станут торговать в не в долларах.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Anarchist
      Очень хочется надеяться, что "лёд тронулся, господа присяжные заседели".

      "Лёд тронется" только тогда, когда доллар заменит иная валюта другой мощной экономики. И единственный вариант на сегодня - это юань. Но многих ли он устроит?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:23
        0
        Европейский доллар - пример такой валюты. Необязательно пользоваться существующей валютой. Можно создать
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:41
    +5
    Ммммм, прям музыка для ушей...
    Ещё бы реально многие страны к этому присоединились....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:56
      -3
      Музыка говорите? Что есть желание уйти от доллара это прекрасно, но это означает слом привычной системы и долгие споры, а без них никак, как дальше должна работать новая, чтобы ещё всех устроило.
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 16:48
    -4
    Президент Ирана призвал коллег по ШОС отказаться от доллара
    А я то думал, с чего курс доллара за последнее время так прёт вверх, а это такой хитрый план от нашего ЦБ, если доллар будет стоить много тысяч рублей, то он точно ни кому будет не нужен. laughing
    А пока:
    1 Доллар США = 89,33 Российского рубля 04.07.2023 ·
    wink
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:07
      +1
      Цитата: Gomunkul
      А я то думал, с чего курс доллара за последнее время так прёт вверх

      Следствие внезапного бегства за рубеж кучи белок-истеричек, которым понадобилось менять доллары резко. Вот и все.
      А вот слова главы Ирана - это как раз реакция на речь Путина о долгах Запада. А то вон раньше на портале никак понять не могли, к чему это Путин сказал?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:49
    +4
    Этот процесс быстрым быть не может. Хорошо, что всё больше голосов раздаётся в сторону отказа от доллара, это значит что процесс придёт к логическому завершению. Мне кажется, что отказ от доллара быстрее произойдёт на платформе БРИКС.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:00
    -1
    Отказаться от доллара? Я фигею, дорогая редакция... Как кино включишь, там дипломат либо с миллионом долларов, либо с коксом.....
  6. Задира
    Задира Сегодня, 17:02
    0
    Пока у БРИКС есть товарная зависимость от запада, говорить об отказе от доллара бессмысленно. Хочешь этого или нет, а зарабатывать доллар придется, в том числе, и на торговых операциях между членами БРИКС. Иначе торговля может стать убыточной
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:09
      +2
      Цитата: Задира
      Пока у БРИКС есть товарная зависимость от запада,

      А она есть? Это запад кроме голливудщины и мультиков Диснея давно нихрена не производит, и все товары произведены на Востоке. Кстати. даже студия Диснея банкротится, там какие-то сумасшедшие долги
      1. Комментарий был удален.
  7. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 17:09
    +2
    Нужно не только от доллара отказываться, но и от существующей спекулятивной банковской системы!
  8. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 17:10
    +1
    Если погаснет "Око Саурона", то и нежити не жить...