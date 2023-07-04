Президент Ирана призвал коллег по ШОС отказаться от доллара

Сегодня, 4 июля, Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества, став ее девятым членом. Соответствующая декларация была принята по итогам онлайн-саммита организации в Нью-Дели.Выступая перед коллегами, иранский лидер Эбрахим Раиси отметил огромную важность присоединения к ШОС для его государства. Президент Иран заявил, что принятое на сегодняшнем саммите решение будет способствовать укреплению экономики и безопасности Исламской Республики.Кроме того, в ходе своего онлайн-выступления, Раиси подчеркнул недопустимость гегемонии Запада в мире. С его слов, главным инструментом, позволяющим США и их союзникам навязывать другим странам свои правила, является доллар. Поэтому, как выразился иранский лидер, необходимо отказаться от доллара, как основного элемента западной гегемонии, полностью перейдя на расчеты между странами-участницами ШОС в национальных валютах.Стоит отметить, что «вызов» американской валюте бросает не только ШОС, но и БРИКС. Ранее сообщалось, что страны-участницы объединения всецело поддержали идею создания собственной резервной валюты, которая в будущем заменит доллар США.Все это вызывает серьезную тревогу у западных лидеров. Все дело в том, что на данный момент в состав БРИКС входит 5 стран. Однако еще 6 государств являются кандидатами на вступление в союз в недалеком будущем, а, в целом, желание присоединиться к содружеству изъявили более 30 стран.