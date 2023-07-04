Япония получила одобрение МАГАТЭ на сброс воды с АЭС «Фукусима», несмотря на протесты Китая

Если японская сторона намерена идти своим путем, она должна нести ответственность за все последствия

Сегодня Япония получила одобрение надзорного органа ООН в области атомной энергетики на свой план по сбросу очищенной радиоактивной воды с разрушенной цунами АЭС «Фукусима» в океан, несмотря на ожесточенное сопротивление Пекина и некоторых японцев, передаёт агентство Reuters.После двухлетнего обзора Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что планы Японии соответствуют глобальным стандартам безопасности и что они окажут «незначительное» воздействие на людей и окружающую среду.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший сегодня в Японию, встретился с премьер-министром Фумио Кисидой и вручил ему толстую синюю папку с итоговым отчетом.Позже Гросси заявил журналистам, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС «Фукусима» для наблюдения за сбросом.Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, поскольку оно обработало сотни тысяч тонн воды, которая использовалась для охлаждения топливных стержней АЭС «Фукусима» после того, как она (станция) была повреждена землетрясением и последовавшим за ним цунами в 2011 году.Напомним, что накануне китайский посол в Японии провёл специальную пресс-конференцию посвящённому сбросу воды с АЭС «Фукусима», на которой раскритиковал японские власти за одностороннее решение и призвал МАГАТЭ к объективности в данном вопросе.- говорится в заявлении МИД Китая.Китайский МИД также выразил сожаление «поспешным решением» МАГАТЭ.Примечательно, что никакие экологические организации, позиционирующие себя защитниками природы и борцами против изменений климата, слова не сказали в связи с готовностью японских атомщиков слить загрязнённую воду в океан. Ни слова критики не слышно от Греты Тунберг, которая привыкла поднимать истерику куда по менее значимым поводам... Как говорится, это всё, что следует знать о так называемых международных «экоактивистах».