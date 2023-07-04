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Япония получила одобрение МАГАТЭ на сброс воды с АЭС «Фукусима», несмотря на протесты Китая

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Япония получила одобрение МАГАТЭ на сброс воды с АЭС «Фукусима», несмотря на протесты Китая

Сегодня Япония получила одобрение надзорного органа ООН в области атомной энергетики на свой план по сбросу очищенной радиоактивной воды с разрушенной цунами АЭС «Фукусима» в океан, несмотря на ожесточенное сопротивление Пекина и некоторых японцев, передаёт агентство Reuters.


После двухлетнего обзора Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что планы Японии соответствуют глобальным стандартам безопасности и что они окажут «незначительное» воздействие на людей и окружающую среду.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший сегодня в Японию, встретился с премьер-министром Фумио Кисидой и вручил ему толстую синюю папку с итоговым отчетом.

Позже Гросси заявил журналистам, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС «Фукусима» для наблюдения за сбросом.

Правительство Японии утверждает, что этот процесс безопасен, поскольку оно обработало сотни тысяч тонн воды, которая использовалась для охлаждения топливных стержней АЭС «Фукусима» после того, как она (станция) была повреждена землетрясением и последовавшим за ним цунами в 2011 году.

Напомним, что накануне китайский посол в Японии провёл специальную пресс-конференцию посвящённому сбросу воды с АЭС «Фукусима», на которой раскритиковал японские власти за одностороннее решение и призвал МАГАТЭ к объективности в данном вопросе.

Если японская сторона намерена идти своим путем, она должна нести ответственность за все последствия

- говорится в заявлении МИД Китая.

Китайский МИД также выразил сожаление «поспешным решением» МАГАТЭ.

Примечательно, что никакие экологические организации, позиционирующие себя защитниками природы и борцами против изменений климата, слова не сказали в связи с готовностью японских атомщиков слить загрязнённую воду в океан. Ни слова критики не слышно от Греты Тунберг, которая привыкла поднимать истерику куда по менее значимым поводам... Как говорится, это всё, что следует знать о так называемых международных «экоактивистах».
Использованы фотографии:
Официальный сайт МАГАТЭ
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:49
    0
    Ни слова критики не слышно от Греты Тунберг,

    Значит, получила нехилый гонорар за молчание. Однозначно.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:50
    0
    Позже Гросси заявил журналистам, что он постарается развеять сохраняющиеся опасения и направит сотрудников МАГАТЭ на АЭС «Фукусима» для наблюдения за сбросом.
    Неужели Гросси выпил стаканчик воды из ёмкости с "очищенной" водой использованной при охлаждении ядерных реакторов АЭС Фукусима-1 в знак уточнения качества очистки ?! Благодарные жители штата Калифорния с трепетом ожидают новой, свежей, бодрящей волны из Японии. Память о Гросси и японских "товарищах" калифорнийцы на долго сохранят в своих сердцах... hi
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:01
      0
      Теперь японцы загадят всю акваторию не только близлежащих морей, но и дойдет до Американского континента и Австралии. Ущерб экологии будет колоссальный. Алло, где банда "зеленых" правозащитников ?
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 17:50
    0
    1 июля здесь на ВО цитировали официальное заявление самураев:

    По утверждению японских властей эта вода прошла полную очистку и является безвредной.

    Возникает резонный вопрос: а нафига её сливать куда-то? Она же чистая. Мы же верим официозу самураев? Ну а коли так, пусть бутелируют и в лучших пабах Токио продают.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:50
    0
    Ну потом сами, джаппы, и жрите свои суши и роллы..... Авось светиться не станете.

    зы Зачем сливать? Подмывайтесь этой водой. Со всеми последствиями....