Американская газета: Администрация Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам

Американское руководство обнаружило лазейку, которой пользуются китайские IT-компании, чтобы обойти запрет на экспорт в КНР высокопроизводительных чипов. Оказывается, предприимчивые китайцы просто-напросто заключают договоры с такими американскими корпорациями как Amazon и Microsoft на использование их облачных сервисов.Таким образом компании из КНР получают полный доступ к вычислительным мощностям, находящимся в принадлежащих американским корпорациям дата-ценрах, не покупая полупроводниковые компоненты и другое оборудование.Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена намерена перекрыть этот канал хостингового доступа китайских компаний к высокопроизводительным серверам, находящимся на территории Штатов. В Белом доме намерены установить правила, по которым американские компании-провайдеры должны будут запрашивать у правительства США разрешение на предоставление китайским клиентам своих услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта.В 2022 году президент США подписал «Закон о чипах и науке», целью которого является полная локализация производства сложных логистических микросхем американскими компаниями. До настоящего времени Штаты импортируют высокопроизводительные чипы последнего поколения из Тайваня.Эксперты отмечают, что дополнительные санкции в отношении китайских компаний повышают ставки в экономическом и политическом противостоянии Вашингтона и Пекина. В данное время в Белом доме рассматривают возможность ограничения деятельности в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent. Впрочем, есть чем ответить и китайским властям.Накануне визита в КНР министра финансов США Джанет Йеллен стало известно, что Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, в частности, германия и галлия, а также их химических соединений. Эти редкоземелы используются для производства микросхем и электромобилей, Китай является мировым лидером по их экспорту. В частности, Евросоюз, поддержавший большинство антикитайских санкций США, получает из КНР 71% галлия и 45% германия.Теперь становится понятной цель недавнего визита в Пекин американского мультимиллионера Илона Маска. Ведь крупный завод по производству электромобилей принадлежащей ему компании Tesla как раз находится в китайском Шанхае.Перед этим в марте Китай посетил гендиректор Apple Тим Кук, причем в составе делегации, в которую, кроме него, вошли руководители Pfizer, BMW и Qualcomm. Министр торговли КНР Ван Вэньтао встретился с каждым из топ-менеджеров западных корпораций, со стороны китайского руководства было обещано содействие в создании хороших условий для зарубежных компаний.