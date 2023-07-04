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Американская газета: Администрация Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам

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Американская газета: Администрация Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам

Американское руководство обнаружило лазейку, которой пользуются китайские IT-компании, чтобы обойти запрет на экспорт в КНР высокопроизводительных чипов. Оказывается, предприимчивые китайцы просто-напросто заключают договоры с такими американскими корпорациями как Amazon и Microsoft на использование их облачных сервисов.


Таким образом компании из КНР получают полный доступ к вычислительным мощностям, находящимся в принадлежащих американским корпорациям дата-ценрах, не покупая полупроводниковые компоненты и другое оборудование.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена намерена перекрыть этот канал хостингового доступа китайских компаний к высокопроизводительным серверам, находящимся на территории Штатов. В Белом доме намерены установить правила, по которым американские компании-провайдеры должны будут запрашивать у правительства США разрешение на предоставление китайским клиентам своих услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта.

В 2022 году президент США подписал «Закон о чипах и науке», целью которого является полная локализация производства сложных логистических микросхем американскими компаниями. До настоящего времени Штаты импортируют высокопроизводительные чипы последнего поколения из Тайваня.

Эксперты отмечают, что дополнительные санкции в отношении китайских компаний повышают ставки в экономическом и политическом противостоянии Вашингтона и Пекина. В данное время в Белом доме рассматривают возможность ограничения деятельности в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent. Впрочем, есть чем ответить и китайским властям.

Накануне визита в КНР министра финансов США Джанет Йеллен стало известно, что Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, в частности, германия и галлия, а также их химических соединений. Эти редкоземелы используются для производства микросхем и электромобилей, Китай является мировым лидером по их экспорту. В частности, Евросоюз, поддержавший большинство антикитайских санкций США, получает из КНР 71% галлия и 45% германия.

Теперь становится понятной цель недавнего визита в Пекин американского мультимиллионера Илона Маска. Ведь крупный завод по производству электромобилей принадлежащей ему компании Tesla как раз находится в китайском Шанхае.

Перед этим в марте Китай посетил гендиректор Apple Тим Кук, причем в составе делегации, в которую, кроме него, вошли руководители Pfizer, BMW и Qualcomm. Министр торговли КНР Ван Вэньтао встретился с каждым из топ-менеджеров западных корпораций, со стороны китайского руководства было обещано содействие в создании хороших условий для зарубежных компаний.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/illustrations/startup-cloud-computing-business
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5 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:04
    +1
    Как говаривал мой батя.... водичка дырочку всегда найдет! winked
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:11
    0
    руководители Pfizer, BMW и Qualcomm.

    А китайцы не послали их на три веселых буквы?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: мордвин 3
      А китайцы не послали их на три веселых буквы?

      Там, где крутятся десятки миллиардов, эмоции - это лишнее.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 17:16
    +1
    Нельзя бегать под дождем и остаться сухим...
    Невозможно ограничивать во всем страну, являющуюся твоим крупнейшим торговым партнёром. Придется выбирать...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:18
      +1
      Между струйками норовят проскользнуть.... laughing