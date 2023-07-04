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Впервые замечен истребитель ВСУ с «умными» бомбами JDAM-ER

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Впервые замечен истребитель ВСУ с «умными» бомбами JDAM-ER

Благодаря развернувшимся поставкам в войска модулей УМПК российская авиация в последние месяцы активно применяет при работе по неприятелю управляемые бомбы. Усилиями западных кураторов аналогичная возможность появилась у противника.


На Украине появились боеприпасы JDAM-ER. Истребитель МиГ-29 ВВС Украины впервые был продемонстрирован с этими бомбами

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

На бомбы украинские военные нанесли такие надписи как «Боже, храни Америку» и «Спасибо за вашу поддержку».

Разработанный для преобразования свободнопадающих бомб семейства Mark в «умные», модуль JDAM используется многими странами НАТО. Модификация JDAM-ER, созданная за счет дооснащения комплекта крыльями, имеет гораздо большую дальность действия, чем базовая версия.



JDAM-ER использует навигационные системы на основе GPS или ИНС для точного поражения целей. Основным преимуществом «умных» бомб, которые можно использовать как против неподвижных, так и против движущихся целей, является то, что они могут уничтожать их, не попадая в зону поражения систем ПВО.

Видимо, в этих же целях «умные» бомбы будут использоваться ВСУ. Утверждается, что дальность полета JDAM-ER составляет около 70 км. При этом в Турции разработан «комплект управления крылом» KGK, который повышает дистанцию действия до 100 с лишним км

- говорится в издании.
Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:04
    +7
    опять же для максимальной дальности, самолет должен находится на высотах от 8тыс . что делает его заметной. таким образом массовости атак не будет..
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:28
      +3
      Способ применения таких планирующих бомб один:
      полет на малой высоте, потом горка - сброс бомб - и сразу разворот-снижение на обратный курс.
      В противозенитными маневрами.
      Так работают F-16.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:07
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Видимо, в этих же целях «умные» бомбы будут использоваться ВСУ. Утверждается, что дальность полета JDAM-ER составляет около 70 км. При этом в Турции разработан «комплект управления крылом» KGK, который повышает дистанцию действия до 100 с лишним км
    РЛС СУ 35 с фазированной антенной решеткой позволяет обнаруживать воздушные цели на удалении до 350 км, сопровождать до 30 и одновременно поражать в дальнем воздушном бою до 8 воздушных целей. Су-35 использует более современные боеприпасы средней дальности, Р-77. Они имеют активное наведение, работающее по принципу "выстрелил - забыл". У Р-77М дальность поражения увеличена до 200 километров, а головка наведения с АФАР устойчива к помехам и другим средствам РЭБ. Есть конечно еще СУ 57. Но думаю СУ 35 справится.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 17:27
      0
      воздушные цели на удалении до 350 км

      Они же не в слепую пойдут.Как рассказывал летчик 34-ки все их вылеты пасут со взлета и уже в процессе полета они уходят из видимости за счёт скорости,плюс постоянно глушат.Это расчет на разведку НАТО.Но погоды они конечно не сделают.Плюс 29 сможет бить только по заранее заложенным координатам.в отличие от тех же ф16 которые смогут оперативно в полете корректировать цели для JDAM-ER в случае изменения ситуации при помощи спец станции которой на 29 нет hi
  4. Petio
    Petio Сегодня, 17:11
    +2
    По словам украинското летчика они летают на ПМВ и перед сбросом делают горку до несколько тисяч метров . Потом уходят опять на ПМВ и макс скоростью
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 17:13
      0
      время на горку и разворот не хватит уйти.. ну или 50 на 50..
  5. DenD
    DenD Сегодня, 17:11
    -1
    Ну, ну, посмотрим. Значит 100км и Боже храни Америку. Боюсь разочаровать бойцов ВСУ, но отрезвление придёт намного быстрее, чем они думают(байкатары, джавелины и прочее, знаем проходили) . В новейшей истории Украины, таких примеров уже пруд-пруди.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 17:14
    +3
    Расскажите, пжлст, мне как не лётчику - сильно трудно разбить все ровные места, откуда можно взлететь? Или Украина - это другое? Абрамович и Ко не велят?! am
    1. DenD
      DenD Сегодня, 17:24
      +2
      Ну что вы, как маленький. Мы же не нацисты, а как же мирное население будет перемещаться, между городами, как будет летать на "загнивающий Запад", как миссии ОБСЕ, ООН будут прилётать в Киев, для фиксации военных и прочих преступлений киевского режима. Вы об ЭТОМ подумали, видимо нет?! Шире нужно думать, масштабнее
    2. Petio
      Petio Сегодня, 18:00
      0
      Чтоб надолго вивести аеридром из строя нужни десятки КР или БР . А для несколько аеродромив - ситни. Сейчас ВКС наносят удари по аеродромам несколькими Х-101 или Х-22. Последние имеют доволно мощную БЧ но не всегда точно попадают. Ето хватает лишь для ограниченото ущерба. На 2-3 дня
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:15
    +3
    "Все по плану" - мосты через Днепр на месте, поток вооружения из нато нарастает, нефть и газ за фантики идут на запад....
  8. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 17:23
    -1
    Ну, подтянуть С-400 и С-350, они снимут любой носитель ещё задолго до входа в зону сброса этих вумных бомб. А если Су-57 с их дальнобойными подарочками задействовать, так ещё на взлёте мочить можно будет.
    ИМХО, до линии боевого сопровождения этот МиГ-29 вообще может не долететь.