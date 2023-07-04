Впервые замечен истребитель ВСУ с «умными» бомбами JDAM-ER

На Украине появились боеприпасы JDAM-ER. Истребитель МиГ-29 ВВС Украины впервые был продемонстрирован с этими бомбами

Видимо, в этих же целях «умные» бомбы будут использоваться ВСУ. Утверждается, что дальность полета JDAM-ER составляет около 70 км. При этом в Турции разработан «комплект управления крылом» KGK, который повышает дистанцию действия до 100 с лишним км