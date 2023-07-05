Ракетный комплекс MRC Typhon подтвердил свои характеристики

Передача первого комплекса MRC заказчику, декабрь 2022 г.
В интересах сухопутных войск США создается перспективный подвижный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon. Опытный образец этого типа уже проходит испытания и демонстрирует свои возможности. В последних числах июня состоялся очередной тестовый пуск ракеты, и по его итогам комплекс назвали полностью боеготовым. Теперь Пентагон и подрядчики могут приступать к реализации следующего этапа программы.
Достигнутый прогресс
Программа Mid-Range Capability («Возможности средней дальности») стартовала в конце десятых годов. На основе готовых компонентов требовалось создать сухопутный ракетный комплекс с повышенными боевыми характеристиками. В ноябре 2020 г. компания Lockheed Martin получила контракт на полноценную разработку такого комплекса с последующим строительством и испытаниями опытного образца. Все работы требовалось завершить до конца 2023 календарного года.
В октябре 2021 г. «Локхид-Мартин» и армия впервые раскрыли облик будущего комплекса. Также объявили его официальное название – Typhon («Тифон»). Вскоре после этого началось строительство компонентов первой батареи комплекса, предназначенной для испытаний. Ее передали заказчику в первых числах декабря 2022 г.
В течение нескольких следующих недель заказчик осваивал полученную технику и вместе с подрядчиком готовил ее к испытаниям. В начале 2023 г. (точная дата не называется) опытный «Тайфун» выполнил свой первый запуск ракеты. В этом мероприятии использовался боеприпас SM-6 – зенитная ракета корабельной ПВО, способная работать в качестве квазибаллистической. Комплекс и его ракета решили поставленную задачу, и испытания были признаны успешными.
28 июня пресс-служба армии сообщила, что накануне состоялось новое испытание. На этот раз комплекс MRC выполнил запуск крылатой ракеты Tomahawk. Подготовка к пуску и ракетная стрельба осуществлялись штатным образом с использованием батарейного командного пункта.
Typhon на ранних стадиях испытаний, январь 2023 г. на переднем плане - командный пункт BOC, за ним - пусковые установки
Таким образом, за последние полгода опытный комплекс Typhon продемонстрировал свою способность применять готовые ракеты двух типов, а также подтвердил расчетные характеристики. Как сообщает армия США, комплекс показал свою полную боеготовность. Теперь программа усиления ракетных войск может переходить на следующий этап.
Планы на будущее
Еще в 2020-21 гг. Пентагон раскрыл основные планы по созданию и развертыванию новых сухопутных ракетных комплексов, в т.ч. перспективного изделия MRC. Так, за счет разумного сокращения сложности этого проекта, планировалось ускорить разработку и появление готовых изделий в строевых частях.
Согласно планам 2021 г., первая батарея Typhon должна пройти испытания в 2022-23 гг. Не позднее сентября 2023-го ее развернут в войсках и поставят на опытное дежурство. Полноценная служба начнется позже – к началу 2 квартала 2024 ф.г. (к началу календарного 2024 г.) Таким образом, на освоение новой техники у армии США остается полгода.
Ранее профильные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что сухопутным войскам требуется не менее пяти дивизионов комплексов MRC. Каждое такое соединение может включать три батареи или более. Соответственно, в средней перспективе компания Lockheed Martin должна будет построить и передать в войска не менее 15 батарейных комплектов «Тифона». В будущем возможно расширение планов с увеличением количества подразделений и техники в них.
Следует напомнить, что в настоящее время для американских ракетных войск разрабатывается сразу несколько перспективных комплексов с разными характеристиками и особенностями. В такой системе вооружений изделие MRC занимает среднее положение – между оперативно-тактическими ракетами и стратегическими гиперзвуковыми комплексами. При этом он считается приоритетным, т.к. сочетает определенную простоту разработки и строительства с высокими боевыми характеристиками.
Июньские испытания
На готовых компонентах
Целью проекта MRC являлось создание перспективного ракетного комплекса «земля-земля» с расширенными боевыми возможностями. Требовалось использовать максимальное число готовых агрегатов и компонентов, в т.ч. серийные ракеты. При помощи боеприпасов разных типов будущий «Тифон» должен был решать задачи оперативно-тактических комплексов и систем средней дальности.
Батарейный комплект MRC Typhon включает минимальный набор средств, необходимый для самостоятельной боевой работы. В него входят унифицированный командный пункт ракетных войск и артиллерии типа BOC с машиной обеспечения, четыре пусковые установки, а также транспортно-заряжающие системы.
Командный пункт, пусковые и транспортные установки построены на трехосных полуприцепах и перемещаются при помощи тягачей семейства HEMTT. Машина обеспечения BOC выполнена на более легком шасси и прицепе. Батарея Typhon может самостоятельно перемещаться по заданным маршрутам. Для выполнения стрельбы необходимо размещение на подготовленной позиции с последующим развертыванием и подключением систем.
Пусковая установка MRC представляет собой трейлер с жестким корпусом, внутри которого перевозится подъемный пакет для четырех транспортно-пусковых контейнеров. Пакет унифицирован с корабельной установкой Mk 41 и может принимать ТПК с ракетами разных типов. Пуск производится из вертикального положения.
На данный момент в комплекс Typhon интегрированы только две существующие ракеты, но в будущем ожидается расширение боекомплекта с соответствующим изменением боевых возможностей. Функции оперативно-тактического ракетного комплекса MRC выполняет при помощи корабельной ЗУР SM-6. В составе «Тифона» она работает в режиме квазибаллистической ракеты и не может атаковать воздушные цели. Дальность полета в таком режиме достигает 460 км. На конечном участке траектории предусматривается наведение на цель при помощи активной радиолокационной ГСН.
Для поражения целей на дальностях порядка 1800 км предлагается использовать крылатую ракету Tomahawk. Этот боеприпас сохраняет комплектацию и должен работать по штатным алгоритмам.
В перспективе MRC может получить и другие боеприпасы. Как и Tomahawk или SM-6, их тоже заимствуют у ВМС. При этом дальнейшее развитие ракетных вооружений флота может повлиять и на «Тифон». Так, после 2024 г. в комплекс интегрируют новый вариант ракеты SM-6 – Block IB. За счет нового твердотопливного двигателя такое изделие будет показывать дальность до 700-740 км. В дальнейшем не исключается внедрение корабельных гиперзвуковых ракет. Конечно, если они будут созданы и поступят на вооружение.
Новые задачи
Таким образом, программа Mid-Range Capability / Tyhon в целом успешно продвигается вперед. В установленные сроки ее разработчикам удалось создать требуемую технику и провести необходимые испытания. По итогам реальных пусков заказчик назвал новый ракетный комплекс готовым к эксплуатации.
Согласно известным планам, теперь опытный «Тифон» поступит в опытно-войсковую эксплуатацию, целью которой является дополнительная проверка техники и наработка опыта личным составом. Кроме того, компании-разработчику предстоит подготовить производственную линию для выпуска серийных комплексов. Пентагону требуется не менее 15 комплексов, включающих большое количество разнообразных средств и изделий.
Следует напомнить, что Пентагон планировал до конца 2023 г. завершить разработку нескольких ракетных комплексов и поставить их на дежурство. В случае с MRC Typhon такая задача в целом решена. Однако создание полноценной боеготовой группировки таких комплексов все еще остается делом отдаленного будущего.