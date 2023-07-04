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Глава МИД Турции призывает власти Израиля прекратить нападки на палестинцев

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Глава МИД Турции призывает власти Израиля прекратить нападки на палестинцев

Турция осуждает атаки на палестинцев со стороны армии Израиля, в связи с чем призывает власти этой страны прекратить нападки на них. С таким заявлением выступил глава МИД республики Хакан Фидан, которое он сделал на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, проходившей сегодня в турецкой столице.


Стоит отметить, что именно такой была реакция главы турецкого внешнеполитического ведомства на происходящие события на Ближнем Востоке, связанные с противоправными действиями, совершёнными израильскими военными в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Мы решительно осуждаем любые действия израильских властей в отношении мирных палестинцев, о чём упоминалось и во вчерашнем заявлении МИД нашей страны

– отметил глава турецкой дипломатии.

В МИД Турции выразили крайнюю обеспокоенность в связи с произошедшим, выразив соболезнования государству и народу Палестины по поводу гибели гражданских лиц. Раненым пожелали скорейшего выздоровления.

В то же время, добавил дипломат, Турция совместно с Иорданией продолжают предпринимать все необходимые усилия с целью восстановления стабильности в регионе.

Также в ходе пресс-конференции в Анкаре Фидан заявил о недопустимости проявления любых форм ксенофобии и ненависти по религиозному признаку, напомнив о недавней провокации с сожжением Корана в шведской столице.

Решительно осуждаем провокацию, устроенную в Стокгольме с сожжением Корана, а потому рассматриваем данную антиисламскую выходку как крайне недружественный шаг со стороны Швеции по отношению к нашему государству

– подчеркнул глава турецкого МИД, напомнив и о том, что Турецкую Республику в этом вопросе поддержали многие страны мира.

Напомним, что в ходе рейда, организованного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), были убиты 8 палестинцев. По сообщению Министерства здравоохранения Палестины, ВВС страны нанесли удар по городу Дженин, в результате четверо человек погибли, в то время как ещё 27 были ранены. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
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1 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:42
    0
    Пэрдуган ещё не призывал власти РФ прекратить нападки на бандэровцев?)))