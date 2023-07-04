Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: Штурмовыми группами ВСУ на Запорожском направлении руководят иностранные наемники - офицеры армий стран НАТО

5
Военкоры: Штурмовыми группами ВСУ на Запорожском направлении руководят иностранные наемники - офицеры армий стран НАТО

Западные наемники принимают самое активное участие в боевых действиях на Запорожском направлении. Среди наемников есть и действующие офицеры армий стран Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «Репортер Руденко», опубликовавший кадры передвижения бронемашин западного производства на линии фронта.


Как утверждают российские военкоры, действиями штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении руководят офицеры армий стран НАТО. На публикуемых кадрах отчетливо слышна иностранная, в том числе английская речь.

Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали о том, что перехватывали разговоры украинских боевиков, и очень часто общение велось на иностранных языках. Например, не так давно был зафиксирован рост количества иностранных боевиков на Купянском направлении.


Чаще всего в зоне боевых действий, сообщают российские военные, слышится польская речь. Естественно, фиксируются англоязычные переговоры, но английский язык, напомним, является языком международного общения, и на нем могут общаться наемники не обязательно из США, Великобритании или Канады, но и из других государств. Кроме того, наши военные слышали французскую, немецкую, испанскую речь.

Поскольку наспех «подготовленные» украинские боевики вряд ли способны нормально эксплуатировать западную бронетехнику, не говоря уже о системах противовоздушной обороны, страны НАТО вынуждены отправлять на Украину своих военных инструкторов и специалистов. Кстати, среди них не только бывшие солдаты и офицеры, но и действующие военнослужащие, которые на время «увольняются» из армий своих государств. Впрочем, растут и потери иностранцев.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sith
    Sith Сегодня, 17:14
    -1
    От того , что руководят офицеры нато , что то должно меняться чтоле?)
    Где офицеры нато и наёмники участвовали в такой мясорубке , чтобы быть круче самих украинских боевиков ...
  2. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 17:15
    -1
    Среди наемников есть и действующие офицеры армий стран Североатлантического альянса.

    Родился - удивился.
    Во времена "холодной войны" было как то по другому или после того, как нас сделали своими - буржуинскими, "партнеры" просто обязаны с РФ играть по "честному"? laughing
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:18
    +1
    Хотелось бы поподробнее изучить расклад участия офицеров НАТО в штурмовых группах ВСУ.
    Кто, сколько, из каких стран, звания, биографии, опыт, сроки участия и множество других деталей для анализа влияния их деятельности на СВО.
    В этой статье ничего этого нет.
  4. Sedoy
    Sedoy Сегодня, 17:22
    -1
    руководят иностранные наемники - офицеры армий стран НАТО

    Ну так, правильно делают, где им еще такой полигон найти...
    Это не на зусулах тактику отрабатывать, тут все по взрослому...
    А солдат Укро Джус еще настрогает...
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:33
    0
    Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали о том, что перехватывали разговоры украинских боевиков, и очень часто общение велось на иностранных языках.
    Поскольку наспех «подготовленные» украинские боевики вряд ли способны нормально эксплуатировать западную бронетехнику, не говоря уже о системах противовоздушной обороны, страны НАТО вынуждены отправлять на Украину своих военных инструкторов и специалистов.
    Представляю с каким воодушевлением и ненормативной английской лексикой иностранный инструктор по эксплуатации танков объясняет украинскому танкисту как правильно обслуживать и эксплуатировать английскую бронетехнику, а также немецкую в полевых экстремальных условиях. Особенно подытоживая диалог крепкими выражениями на английском международном языке общения отражающими всю полноту негодования с уточнением направлением движения украинского мехвода совместно с экипажем бронеобъекта winked feel