Западные наемники принимают самое активное участие в боевых действиях на Запорожском направлении. Среди наемников есть и действующие офицеры армий стран Североатлантического альянса. Об этом пишет Telegram-канал «Репортер Руденко», опубликовавший кадры передвижения бронемашин западного производства на линии фронта.Как утверждают российские военкоры, действиями штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении руководят офицеры армий стран НАТО. На публикуемых кадрах отчетливо слышна иностранная, в том числе английская речь.Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали о том, что перехватывали разговоры украинских боевиков, и очень часто общение велось на иностранных языках. Например, не так давно был зафиксирован рост количества иностранных боевиков на Купянском направлении.Чаще всего в зоне боевых действий, сообщают российские военные, слышится польская речь. Естественно, фиксируются англоязычные переговоры, но английский язык, напомним, является языком международного общения, и на нем могут общаться наемники не обязательно из США, Великобритании или Канады, но и из других государств. Кроме того, наши военные слышали французскую, немецкую, испанскую речь.Поскольку наспех «подготовленные» украинские боевики вряд ли способны нормально эксплуатировать западную бронетехнику, не говоря уже о системах противовоздушной обороны, страны НАТО вынуждены отправлять на Украину своих военных инструкторов и специалистов. Кстати, среди них не только бывшие солдаты и офицеры, но и действующие военнослужащие, которые на время «увольняются» из армий своих государств. Впрочем, растут и потери иностранцев.