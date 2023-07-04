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Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля

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Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля

Выпотрошив свои арсеналы на поддержку киевского режима, западные страны стремятся пополнить матчасть, присматриваясь к более ценным с боевой точки зрения изделиям.


Как указывается в издании The National, Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля. Сообщается о том, что группа военных и технических специалистов нанесла визит в эту страну для детального ознакомления с изделием Rampage.

Как утверждается, данная ракета может осуществлять полет со скоростью 2000 км/ч и дальностью до 300 км. При этом израильский продукт, значительно уступая в тактико-технических характеристиках Storm Shadow, в разы дешевле британского аналога: его стоимость оценивается в несколько сотен тысяч долларов вместо свыше $3 млн.

Заявляется, что ВВС ЦАХАЛа неоднократно использовал данное изделие для нанесения ударов по Ирану и Сирии.

Ракета Rampage была создана на базе ОТР. Ее масса составляет 570 кг, вес БЧ – 150 кг. Она оснащена системой точного наведения (с погрешностью до 10 м) и средствами защиты от радиоэлектронных помех. Как утверждается, ее первой известной «премьерой» стало уничтожение в 2019 году ряда бункеров, расположенных в ракетном комплексе Масьяф ВС Ирана в сирийской провинции Хама.

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8 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:23
    +2
    Британия стремится нам нагадить как можно сильнее, на всех фронтах...как же нам болезненно ей ответить...так чтобы у англосаксов отпало всякое желание помогать нацистам Украины?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      как же нам болезненно ей ответить...

      Да по макушке им ледорубом наковылять...
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 17:39
      +1
      Я так понял, что Британия не собирается давать укропам эти ракеты, это они для себя присматривают взамен переданных окраине. Но по сути согласен: наглосаксы давно выпрашивают.
    3. Nest
      Nest Сегодня, 17:46
      +2
      Тоннель под Ла-Маншем находится частично в международных водах и может случайно заполнится морской водой. И это не будет считаться ударом по территории Англии или Франции, примерно так как они взорвали Северный поток.
    4. NKT
      NKT Сегодня, 18:04
      0
      Кабели и трубопроводы на дне. Будет самый эффективный ответ.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:24
    +5
    Это не замена, а дополнение.
    Srorm Shadow - крылатая ракета с дальностью полета 500 км и
    БЧ 450 кг.
    Rampage - баллистическая ракета с дальностью полета 250-300 км и
    БЧ 150 кг.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:38
    +1
    Очередные итоги СВО. И эта вундервафля быстро превратилась в тыкву. несмотря на то, что ее только что вон тот же вояка мух обзывал недавно "новейшим вооружением, впервые опробованном в бою". Опробовали... И выяснили, что дозвуковой КР с высотой полета 30-40 метров нечего ловить даже против Иглы, в то время как в нормальных странах КР летают на 10 метрах, как Калибр. А мощности БЧ не хватает чтобы обвалить мост, а для прочих - она избыточна.
    ПиСи: удар по мосту был эпичен))) В мосту сделана дырка метр на метр, после чего британское МО опубликовало мультик, как должна по мостам работать Сторм Шедоу, пробивая полотно и врезаясь в опору. На вопрос - а хренли в реале она нифига не работает - ответить как всегда, кроме бреда и мультиков - нечего
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: Bingo
      Очередные итоги СВО. И эта вундервафля быстро превратилась в тыкву. несмотря на то, что ее только что вон тот же вояка мух обзывал недавно "новейшим вооружением, впервые опробованном в бою". Опробовали... И выяснили, что дозвуковой КР с высотой полета 30-40 метров нечего ловить даже против Иглы, в то время как в нормальных странах КР летают на 10 метрах, как Калибр. А мощности БЧ не хватает чтобы обвалить мост, а для прочих - она избыточна.
      ПиСи: удар по мосту был эпичен))) В мосту сделана дырка метр на метр, после чего британское МО опубликовало мультик, как должна по мостам работать Сторм Шедоу, пробивая полотно и врезаясь в опору. На вопрос - а хренли в реале она нифига не работает - ответить как всегда, кроме бреда и мультиков - нечего

      Bingo, а если западное оружие такое плохое, то почему при кратном превосходстве в авиации, ракетных войсках, артиллерии и бронетехнике, ВС РФ находятся в глубокой обороне и потенциала на наступательные действия у них не просмативается? Обьясните мне это противоречие hi