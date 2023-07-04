Военное обозрение
Войти Регистрация

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 пропал с экранов радаров над Авачинской бухтой на Камчатке

10
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 пропал с экранов радаров над Авачинской бухтой на Камчатке

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, спасательные силы пытаются обнаружить экипаж самолета. Инцидент подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота.


По имеющейся на данный момент информации, истребитель МиГ-31 выполнял плановый учебный полет. Самолет пропал с радаров систем слежения во время нахождения над Авачинской бухтой, тогда же пропала связь с экипажем. К месту предполагаемой аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ, работает авиация. Пока обнаружить экипаж не удалось. Уточняется, что самолет поднялся в воздух без боекомплекта.

4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта

- говорится в сообщении флота.

Причины падения самолета не называются, подробности крушения будет устанавливать специальная комиссия. Сейчас все силы брошены на поиски экипажа. На Камчатке в Елизово базируется 317-й смешанный авиаполк, в состав которого входят высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

МиГ-31 (НАТО - Foxhound - лисья гончая) – всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Согласно планам военного ведомства, МиГ-31 будут нести службу до появления нового высотного перехватчика, который придет на смену "тридцать первому".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:18
    +4
    Разбился самолет, жаль конечно. Но экипаж спасли.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:23
      +2
      Цитата: monetam
      Разбился самолет, жаль конечно. Но экипаж спасли.

      Вам уже известно, что экипаж спасен?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:52
        0
        Самолет пропал с радаров систем слежения во время нахождения над Авачинской бухтой

        Авачинская бухта напротив г. Петропавловск-Камчатский находится как на ладони, обычно над ней пролетают самолеты (гражданские и военные) идущие на посадку аэр. Елизово, поэтому допускаю, что были свидетели крушения.
  2. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 17:31
    -11
    июль месяц начался.

    люди отключив все датчики - решили устроить себе вблизи Сочи отпуск.
    тем более транспортное средство - под попой. экономия на билетах с Камчатки до Краснодарского края.

    если что - юмор.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:03
      0
      Я не знаю,насколько уместен юмор в случае трагедии-возможной гибели экипажа..Впрочем,какие только тараканы не живут в головах у людей.
  3. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 17:37
    +4
    Плохо. Не производит Россия эти самолёты. От отцов и дедов они достались. Значит на одного носителя "Кинжалов" стало меньше.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:43
      -4
      Цитата: Евгений_Свириденко
      Плохо

      Очень плохо.
      Цитата: Евгений_Свириденко
      От отцов и дедов они достались

      От чьих отцов и дедов они достались? А,может от прадедов ?Чьих-то
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:04
      -1
      Кроме МИГ31 есть еще машины способные носить и разгонять кинжалы.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:47
    0
    Сейчас все силы брошены на поиски экипажа.

    Плохо. Если бы катапультировались - то маячки бы работали.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:07
      +1
      Будем надеяться на лучшее.Люди у нас дороже техники.