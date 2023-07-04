Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 пропал с экранов радаров над Авачинской бухтой на Камчатке

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Камчатском крае, спасательные силы пытаются обнаружить экипаж самолета. Инцидент подтвердили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
По имеющейся на данный момент информации, истребитель МиГ-31 выполнял плановый учебный полет. Самолет пропал с радаров систем слежения во время нахождения над Авачинской бухтой, тогда же пропала связь с экипажем. К месту предполагаемой аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ, работает авиация. Пока обнаружить экипаж не удалось. Уточняется, что самолет поднялся в воздух без боекомплекта.
4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта
- говорится в сообщении флота.
Причины падения самолета не называются, подробности крушения будет устанавливать специальная комиссия. Сейчас все силы брошены на поиски экипажа. На Камчатке в Елизово базируется 317-й смешанный авиаполк, в состав которого входят высотные истребители-перехватчики МиГ-31.
МиГ-31 (НАТО - Foxhound - лисья гончая) – всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Согласно планам военного ведомства, МиГ-31 будут нести службу до появления нового высотного перехватчика, который придет на смену "тридцать первому".