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Американский журнал увидел в действиях команды Зеленского угрозу для демократии на Украине

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Американский журнал увидел в действиях команды Зеленского угрозу для демократии на Украине

К весьма «неожиданному» выводу пришли эксперты из американского журнала Foreign Affairs. Оказывается, Украина, которая уже который год «сражается за демократические свободы», после текущего конфликта может той самой демократии лишиться.


При этом как говорится в материале, принципам равноправия и свободы угрожают действия команды президента Зеленского.

В качестве одного из примеров журналисты приводят решение киевских властей объединить большую часть частных телеканалов в единую государственную вещательную сеть. Это, по мнению американских экспертов, может плохо сказаться на соблюдении демократии в стране после окончания конфликта.

В данном случае стоит отметить, что, по всей видимости, на Западе ранее не интересовались проблемами свободы слова на Украине. Ведь объединение частных каналов в государственную сеть – это самое безобидное из того, что применялось киевскими властями против медиа, выражающих «иную» точку зрения.

Кроме того, в списке нарушения демократических ценностей командой Зеленского числится отстранение от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко, что в Foreign Affairs интерпретируют, как прямое посягательство на систему местного самоуправления.

Наконец, «вишенка на торте». В американском издании выразили опасение, что та самая война с олигархами, которую постоянно декларировал Зеленский, является лишь прикрытием для узурпации власти в стране президентом и его ближайшим окружением.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:59
    +1
    Какие мелочи.Телекомпании прикрыл.А то,что он подставляет весь "коллективный Запад" под раздачу,не?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:09
      0
      Может уже хватит этих картинок с физиономией этой бандеровской твapи.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 18:10
      0
      Как трогательно! Прямо за правду?
      А какие издания и каналы хочет сам холдинг, в который входит Foreign Affairs?
      Они все, но каждый со своей колокольни, рассуждают о "послевоенном восстанрвлении" остатков Украины. То есть единого госоператора нужно будет по их мнению разделить, ибо не демократично все под одной крышей держать. А части раздать "правильным" изданиям и редакциям... Среди которых обязательно будут неполживые американские хозяева!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:03
    +1
    Вам не кажется, что статьи с "наездами" на команду зелебобы появляются всё чаще и чаще. Такое ощущение, что запад готовится к замене клоуна, а вот на кого, пока, не понятно.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: Лешак
      Такое ощущение, что запад готовится к замене клоуна, а вот на кого, пока, не понятно.

      У запада клоунов предостаточно.