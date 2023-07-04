К весьма «неожиданному» выводу пришли эксперты из американского журнала Foreign Affairs. Оказывается, Украина, которая уже который год «сражается за демократические свободы», после текущего конфликта может той самой демократии лишиться.При этом как говорится в материале, принципам равноправия и свободы угрожают действия команды президента Зеленского.В качестве одного из примеров журналисты приводят решение киевских властей объединить большую часть частных телеканалов в единую государственную вещательную сеть. Это, по мнению американских экспертов, может плохо сказаться на соблюдении демократии в стране после окончания конфликта.В данном случае стоит отметить, что, по всей видимости, на Западе ранее не интересовались проблемами свободы слова на Украине. Ведь объединение частных каналов в государственную сеть – это самое безобидное из того, что применялось киевскими властями против медиа, выражающих «иную» точку зрения.Кроме того, в списке нарушения демократических ценностей командой Зеленского числится отстранение от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко, что в Foreign Affairs интерпретируют, как прямое посягательство на систему местного самоуправления.Наконец, «вишенка на торте». В американском издании выразили опасение, что та самая война с олигархами, которую постоянно декларировал Зеленский, является лишь прикрытием для узурпации власти в стране президентом и его ближайшим окружением.