Во второй половине дня 4 июля украинские формирования начали артиллерийский обстрел сел Горналь и Гуево в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Как стало известно, огонь по селам ведется из артиллерийских орудий. Местные жители сообщают не менее чем о 14 прилетах, в том числе 2 снаряда попали в приграничный пункт пропуска «Суджа». Остальные снаряды падали на улицах и во дворах домовладений.У одного из частных домов в результате обстрела была повреждена кровля. О пострадавших мирных жителях ничего не сообщается. Села Горналь и Гуево оба находятся менее чем в шести километрах от границы России с Сумской областью Украины.К сожалению, подобные обстрелы становятся все более частыми. Украинские формирования регулярно обстреливают территории Белгородской, Брянской и Курской областей, периодически запускают ударные беспилотные летательные аппараты с целью повреждения объектов гражданской инфраструктуры, засылают диверсионные группы.Подобные действия украинского режима ставят своей целью запугивание местного населения и демонстрацию возможностей ВСУ вести обстрелы российской территории, причиняя ущерб имуществу и угрожая безопасности российских граждан.Ранее президент России Владимир Путин допустил вероятность создания «санитарной зоны» вдоль российских границ, чтобы ликвидировать или свести к минимуму подобные обстрелы наших населенных пунктов. Однако задача по созданию «санитарной зоны» не из простых, поскольку для этого придется развивать наступление на прилегающие к границам России Харьковскую и Сумскую области Украины.