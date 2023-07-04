Военное обозрение
Войти Регистрация

Артиллерия ВСУ подвергла обстрелу два села в Курской области

6
Артиллерия ВСУ подвергла обстрелу два села в Курской области

Во второй половине дня 4 июля украинские формирования начали артиллерийский обстрел сел Горналь и Гуево в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Как стало известно, огонь по селам ведется из артиллерийских орудий. Местные жители сообщают не менее чем о 14 прилетах, в том числе 2 снаряда попали в приграничный пункт пропуска «Суджа». Остальные снаряды падали на улицах и во дворах домовладений.

У одного из частных домов в результате обстрела была повреждена кровля. О пострадавших мирных жителях ничего не сообщается. Села Горналь и Гуево оба находятся менее чем в шести километрах от границы России с Сумской областью Украины.


К сожалению, подобные обстрелы становятся все более частыми. Украинские формирования регулярно обстреливают территории Белгородской, Брянской и Курской областей, периодически запускают ударные беспилотные летательные аппараты с целью повреждения объектов гражданской инфраструктуры, засылают диверсионные группы.

Подобные действия украинского режима ставят своей целью запугивание местного населения и демонстрацию возможностей ВСУ вести обстрелы российской территории, причиняя ущерб имуществу и угрожая безопасности российских граждан.

Ранее президент России Владимир Путин допустил вероятность создания «санитарной зоны» вдоль российских границ, чтобы ликвидировать или свести к минимуму подобные обстрелы наших населенных пунктов. Однако задача по созданию «санитарной зоны» не из простых, поскольку для этого придется развивать наступление на прилегающие к границам России Харьковскую и Сумскую области Украины.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Mash
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:34
    0
    Для военных такие обстрелы вреда никакого не наносят...достается в основном мирняку.
    В этом вся суть бандеровцев и нацистов Украины...убить как можно больше мирного народа.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Для военных такие обстрелы вреда никакого не наносят...достается в основном мирняку.
      Это и есть лицо фашистского режима Зе.

      задача по созданию «санитарной зоны» не из простых
      Поэтому и нужно достичь всех поставленных целей СВО. Плюс референдумы по воссоединению с Россией в различных областях бывшей Украины. Тогда санитарная зона будет где-то во львовской области.
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:36
    +4
    Ранее президент России Владимир Путин допустил

    А вот если предположить, что мексиканские формирования подвергли неоднократному обстрелу населённые пункты на территории США, то что бы допустил президент США ?
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:40
    +1
    РФ может воспрепятствовать только жёсткой ответкой. На каждый укроснаряд минимум 10 российских.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: Румaтa
      На каждый укроснаряд минимум 10 российских.

      А откуда их взять?
      1. faiver
        faiver Сегодня, 17:54
        0
        нет российских использовать советские, на складах по любому есть