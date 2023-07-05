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«Русские вернулись»: в Нидерландах следят за появлением корабля «Адмирал Владимирский» ВМФ РФ в голландской исключительной экономической зоне

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«Русские вернулись»: в Нидерландах следят за появлением корабля «Адмирал Владимирский» ВМФ РФ в голландской исключительной экономической зоне

Исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» уже успело стать антигероем фильма «Война теней», который был совместно отснят скандинавскими странами после его прошлогоднего похода в Северное море. Как утверждается в этом проекте «расследователями», оно занималось составлением карт ветряных электростанций, газопроводов, силовых и сетевых кабелей Евросоюза.


Русские вернулись. Корабль-разведчик «Адмирал Владимирский» почти неделю находился в голландской зоне Северного моря. Об этом [своем местонахождении] сообщалось азбукой Морзе в Россию

- говорится в издании Marineschepen.

Автор, следивший все эти дни за перемещениями российского корабля, заявляет о том, что в связи с его долгим нахождением в ИЭЗ (исключительная экономическая зона) Нидерландов делались запросы в Минобороны страны. Однако военное ведомство отказалось от комментариев. При этом его настораживает, что «Адмирал Владимирский» может столь вольготно заниматься «шпионско-диверсионной» деятельностью у берегов государства, причем на глазах у боевых кораблей голландского флота.

Как отмечается в прессе, рядом с российским кораблём находились такие боевые единицы нидерландских ВМС как фрегат De Ruyter и корабль береговой охраны Guardion. Однако его не смущало такое соседство, и судно продолжало спокойно пребывать в ИЭЗ Нидерландов.
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6 комментариев
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  1. Zlat070
    Zlat070 Сегодня, 07:59
    +1
    Особенно повеселило про азбуку Морзе!
  2. HAM
    HAM Сегодня, 08:00
    0
    Повеселило "сообщение азбукой Морзе",голодранцы то ли хотят унизить нас,отсутствием современных средств связи,то ли делают комплимент,что наши ХЭМы(радисты) ещё помнят азбуку Морзе......завидуют,однако... laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:02
    0
    Исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» уже успело стать антигероем фильма «Война теней», который был совместно отснят скандинавскими странами после его прошлогоднего похода в Северное море. Как утверждается в этом проекте «расследователями», оно занималось составлением карт ветряных электростанций, газопроводов, силовых и сетевых кабелей Евросоюза.
    . Вот интэрэсно, когда они окончательно и бесповоротно вымирать начнут, это тоже будут происки кремля??? Образ врага давно сляпали, надо поддерживать, распалять страх обывателя, тогда некогда ему будет замечать другие проблемы, гораздо опаснее, для них самих!
    Кстати, вон во Франции, марши нациолистов уже начались и не факт, что их не станет больше, до погромов не дойдёт!
    Кстати, они, вроде как, выступают против засилья бездельников мигрантов, но ведь это пока!
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:03
    0
    Не, ну это была бы грубая работа. Так в открытую кабели рвать. Для этого подводный флот существует. А это так, игра на нервах, не всё же западникам по Чёрному морю шляться.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    0
    оно занималось составлением карт ветряных электростанций, газопроводов, силовых и сетевых кабелей Евросоюза
    Ну все, кранты голландской "зеленой энергетике", интернету и частично электричеству (ирония).
    Русские вернулись.
    Если это так, то не задумывались почему? А следует!
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:08
    0
    Об этом [своем местонахождении] сообщалось азбукой Морзе в Россию

    А российским разведчикам в Голландии они передавали задания флажными сигналами. wassat fool
    Почитаешь с утра подобную глупость и становится весело.