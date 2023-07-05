«Русские вернулись»: в Нидерландах следят за появлением корабля «Адмирал Владимирский» ВМФ РФ в голландской исключительной экономической зоне

Исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» уже успело стать антигероем фильма «Война теней», который был совместно отснят скандинавскими странами после его прошлогоднего похода в Северное море. Как утверждается в этом проекте «расследователями», оно занималось составлением карт ветряных электростанций, газопроводов, силовых и сетевых кабелей Евросоюза.
Русские вернулись. Корабль-разведчик «Адмирал Владимирский» почти неделю находился в голландской зоне Северного моря. Об этом [своем местонахождении] сообщалось азбукой Морзе в Россию
- говорится в издании Marineschepen.
Автор, следивший все эти дни за перемещениями российского корабля, заявляет о том, что в связи с его долгим нахождением в ИЭЗ (исключительная экономическая зона) Нидерландов делались запросы в Минобороны страны. Однако военное ведомство отказалось от комментариев. При этом его настораживает, что «Адмирал Владимирский» может столь вольготно заниматься «шпионско-диверсионной» деятельностью у берегов государства, причем на глазах у боевых кораблей голландского флота.
Как отмечается в прессе, рядом с российским кораблём находились такие боевые единицы нидерландских ВМС как фрегат De Ruyter и корабль береговой охраны Guardion. Однако его не смущало такое соседство, и судно продолжало спокойно пребывать в ИЭЗ Нидерландов.