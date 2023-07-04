Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила полёт вблизи западного побережья Аляски

NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела очередное плановое патрулирование над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации ВКС РФ выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, пройдя вблизи западного побережья Аляски. В общей сложности полет продолжался 13 часов, экипажи стратегов отработали воздушную дозаправку топливом.На отдельных участках полета ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С из состава объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. О том, поднимались ли в воздух истребители ВВС США для "перехвата" российских стратегов не сообщается, но Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило об обнаружении российских самолетов "рядом со штатом Аляска", но в нейтральном воздушном пространстве. Поскольку американцы говорят о четырех российских самолетах, значит, что Ту-95МС шли в сопровождении пары истребителей.- говорится в сообщении.Также в NORAD отметили, что российские ракетоносцы регулярно появляются у побережья Канады и США, но границы воздушного пространства не нарушают, в связи с чем не рассматриваются в качестве угрозы.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС входят в воздушный компонент ядерной триады России. Самолет предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.