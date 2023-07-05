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Совет по американо-исламским отношениям: Над мусульманами в США осуществлялась слежка со стороны американских разведслужб

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Совет по американо-исламским отношениям: Над мусульманами в США осуществлялась слежка со стороны американских разведслужб

Федеральное бюро расследований (ФБР) на протяжении многих лет осуществляло незаконную слежку за мусульманами в США. Такие данные следуют из заявления Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), о чём в беседе с агентством «Анадолу» рассказал старший юрист некоммерческой организации Гадейр Аббас.


По словам Аббаса, американское силовое ведомство уже далеко не первый год вносит в списки для наблюдения мусульман, проживающих в Штатах, проводя за ними слежку.

У нас уже имеются все доказательства на этот счёт

– отметил он.

В этом контексте адвокат организации также напомнил и о сайте, взломанном хакерами ещё в прошлом месяце, что дало злоумышленникам возможность получить доступ к секретному докладу ФБР. Данные из этого документа указывают на то, что американские спецслужбы начали вносить представителей мусульманской общины в особые списки, начиная как минимум с 2017 года.

Гадейр Аббас:

Мы и до этого были осведомлены о том, что мусульман отслеживают в Соединённых Штатах Америки. Правда, как только мы увидели этот доклад, мы были поражены, поскольку речь шла о слежке за миллионами мусульман

Более того, считает Аббас, до террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года, мусульманам в США не угрожала никакая опасность – они жили в мире и спокойствии. Однако после этих трагических событий отношение к ним резко поменялось: их начали воспринимать как угрозу, начав в отношении них преследования.
Использованы фотографии:
https://pixabay.com/
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:37
    -1
    Совет по американо-исламским отношениям: Над мусульманами в США осуществлялась слежка со стороны американских разведслужб
    . Да ладно, над всеми и сразу никто следить не будет, не сможет...
    Отслеживаю подозрительных, так поступают, считай везде.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 07:47
      -1
      Да ладно, над всеми и сразу никто следить не будет, не сможет...
      Наивняк. И могут, и следят. Разница лишь в том на сколько внимательно.
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:38
    +1
    Над мусульманами слежки не бывает. Бывает слежка За мусульманами, за христианами или за террористами.
    ..
    Доколе? Доколе редактора будут пропускать нечитаемое?

    Ну и все спецслужбы следят за пропавшими в их поле зрение личностями в не зависимости от их религиозных взглядов. И это всё равно не нравится это Папе Римскому или нет.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:46
    +1
    После теракта 11 сентября все службы организовали. Гамбург, вообще рассадник терроризма оказался. 11 человек именно в Гамбурге обучились на пилота.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    +1
    Контрразведка любой страны обязана отслеживать определенные национальные и религиозные группы с целью предотвращения подготовки и проведения возможных терактов, организации массовых беспорядков. И это прямая обязанность спецслужб. А вот стоит ли своей политикой и действиями на БВ, в Северной Африке и др. регионах настраивать эти группы (диаспоры) для проведения противоправных действий это вопрос к политикам Сша.