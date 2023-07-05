Совет по американо-исламским отношениям: Над мусульманами в США осуществлялась слежка со стороны американских разведслужб

У нас уже имеются все доказательства на этот счёт

Мы и до этого были осведомлены о том, что мусульман отслеживают в Соединённых Штатах Америки. Правда, как только мы увидели этот доклад, мы были поражены, поскольку речь шла о слежке за миллионами мусульман

Федеральное бюро расследований (ФБР) на протяжении многих лет осуществляло незаконную слежку за мусульманами в США. Такие данные следуют из заявления Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), о чём в беседе с агентством «Анадолу» рассказал старший юрист некоммерческой организации Гадейр Аббас.По словам Аббаса, американское силовое ведомство уже далеко не первый год вносит в списки для наблюдения мусульман, проживающих в Штатах, проводя за ними слежку.– отметил он.В этом контексте адвокат организации также напомнил и о сайте, взломанном хакерами ещё в прошлом месяце, что дало злоумышленникам возможность получить доступ к секретному докладу ФБР. Данные из этого документа указывают на то, что американские спецслужбы начали вносить представителей мусульманской общины в особые списки, начиная как минимум с 2017 года.Гадейр Аббас:Более того, считает Аббас, до террористических актов, произошедших 11 сентября 2001 года, мусульманам в США не угрожала никакая опасность – они жили в мире и спокойствии. Однако после этих трагических событий отношение к ним резко поменялось: их начали воспринимать как угрозу, начав в отношении них преследования.