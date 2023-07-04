Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации активно действовали против украинских формирований на целом ряде направлений. Это следует из анализа поступавшей в течение дня информации от российских военных корреспондентов, сводки Министерства обороны РФ и публикаций украинского генерального штаба.
На правом берегу реки Днепр в Херсонской области ВС РФ нанесли мощные удары по штабам ВСУ. В результате ударов был причинен значительный ущерб деятельности украинских формирований, нарушены управление и координация действиями ВСУ на Херсонском направлении.
Кроме того, ВС РФ продолжили артиллерийские обстрелы по украинским десантным группам, которые пытаются высаживаться и закрепляться в районе Антоновского моста на том же Херсонском направлении, на левом берегу реки Днепр. В Донбассе российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинского личного состава и военной техники в Дружковке, Краматорске, Константиновке, которые все еще находятся под контролем киевского режима.
На Запорожском направлении российские войска успешно отразили атаки противника в районе села Пятихатки. У села Работино наши бойцы обратили в бегство украинских боевиков, которые бежали с позиций в сторону города Орехов, бросая оружие и боеприпасы. Ранее украинских боевиков выбили из занятых ими до этого окопов.
Наступательные действия на позиции ВСУ сегодня продолжались к юго-западу от Авдеевки, а также в самой Марьинке, откуда до сих пор не удается выбить украинскую группировку, контролирующую меньшую часть населенного пункта. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, тем временем, сообщил об усилении украинских войск на северных границах Украины, связав это с якобы существующим риском аварии на Запорожской АЭС.
На самом деле, украинские формирования пытаются укрепляться на северных границах по другим причинам. Во-первых, ВС РФ демонстрируют явные успехи на Купянском направлении. Во-вторых, переброска ЧВК «Вагнер» в Белоруссию очень страшит украинский режим. В-третьих, заявление президента России Владимира Путина о возможности создания «санитарных зон» вдоль российских границ тоже восприняли с большой опаской. Ведь «санитарные зоны» придется создавать как раз на севере Украины – в Харьковской и Сумской областях в первую очередь.