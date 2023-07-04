Военное обозрение
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«Утратили практически все возможности ПВО»: в Словакии обеспокоены защитой воздушного пространства после передачи С-300 ВСУ

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«Утратили практически все возможности ПВО»: в Словакии обеспокоены защитой воздушного пространства после передачи С-300 ВСУ

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Словакия стала одной из первой стран, бросившихся «выручать» киевский режим поставками всего имеющегося вооружения. Братислава тогда с легкой руки распрощалась в пользу ВСУ с единственным дивизионом ЗРК С300ПМУ, доставшимся ей в советские времена. После этой передачи ее собственный боевой потенциал по контролю над небом оказался под большим вопросом.


Словакия утратила практически все свои возможности ПВО

- отмечается в издании CZDefence.

На сегодняшний день на вооружении 11-й бригады ВВС в Нитре находятся 4 действующих ЗРК 2К12 «Куб», 54 ПЗРК 9К38 «Игла» и два комплекта системы MANTIS, подаренные Германией. Единственной закупкой в сфере ПВО было приобретение 17 3D-радаров у Израиля (6 РЛС ELM-2084 MMR, 5 РЛС ELM-2084 S-MMR/GBAD и 6 РЛС ELM-2138M MC), поставка которых ожидаются.

На этом фоне Минобороны, обеспокоенное состоянием защиты воздушного пространства, намерено реализовать к 2035 году программу переоснащения ПВО. Первым делом планируется закупить один мобильный ЗРК средней дальности и 12 ПЗРК на сумму 196 млн евро. Следующие этапы проекта затем будут проходить в зависимости от бюджета военного ведомства. Братислава уже обратилась к 11 странам, способным продать ЗРК указанного типа.

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2 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:25
    +1
    Не надеюсь.
    Процесс деградации римская империи длился 200 лет. До краха.
    Ес живее всех живых
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:34
    0
    От горе...
    А я так волновался за ПВО Словакии... Прямо - кушать не мог! Как волновался.