Словакия утратила практически все свои возможности ПВО

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Словакия стала одной из первой стран, бросившихся «выручать» киевский режим поставками всего имеющегося вооружения. Братислава тогда с легкой руки распрощалась в пользу ВСУ с единственным дивизионом ЗРК С300ПМУ, доставшимся ей в советские времена. После этой передачи ее собственный боевой потенциал по контролю над небом оказался под большим вопросом.- отмечается в издании CZDefence.На сегодняшний день на вооружении 11-й бригады ВВС в Нитре находятся 4 действующих ЗРК 2К12 «Куб», 54 ПЗРК 9К38 «Игла» и два комплекта системы MANTIS, подаренные Германией. Единственной закупкой в сфере ПВО было приобретение 17 3D-радаров у Израиля (6 РЛС ELM-2084 MMR, 5 РЛС ELM-2084 S-MMR/GBAD и 6 РЛС ELM-2138M MC), поставка которых ожидаются.На этом фоне Минобороны, обеспокоенное состоянием защиты воздушного пространства, намерено реализовать к 2035 году программу переоснащения ПВО. Первым делом планируется закупить один мобильный ЗРК средней дальности и 12 ПЗРК на сумму 196 млн евро. Следующие этапы проекта затем будут проходить в зависимости от бюджета военного ведомства. Братислава уже обратилась к 11 странам, способным продать ЗРК указанного типа.