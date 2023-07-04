«Утратили практически все возможности ПВО»: в Словакии обеспокоены защитой воздушного пространства после передачи С-300 ВСУ

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Словакия стала одной из первой стран, бросившихся «выручать» киевский режим поставками всего имеющегося вооружения. Братислава тогда с легкой руки распрощалась в пользу ВСУ с единственным дивизионом ЗРК С300ПМУ, доставшимся ей в советские времена. После этой передачи ее собственный боевой потенциал по контролю над небом оказался под большим вопросом.
Словакия утратила практически все свои возможности ПВО
- отмечается в издании CZDefence.
На сегодняшний день на вооружении 11-й бригады ВВС в Нитре находятся 4 действующих ЗРК 2К12 «Куб», 54 ПЗРК 9К38 «Игла» и два комплекта системы MANTIS, подаренные Германией. Единственной закупкой в сфере ПВО было приобретение 17 3D-радаров у Израиля (6 РЛС ELM-2084 MMR, 5 РЛС ELM-2084 S-MMR/GBAD и 6 РЛС ELM-2138M MC), поставка которых ожидаются.
На этом фоне Минобороны, обеспокоенное состоянием защиты воздушного пространства, намерено реализовать к 2035 году программу переоснащения ПВО. Первым делом планируется закупить один мобильный ЗРК средней дальности и 12 ПЗРК на сумму 196 млн евро. Следующие этапы проекта затем будут проходить в зависимости от бюджета военного ведомства. Братислава уже обратилась к 11 странам, способным продать ЗРК указанного типа.