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Командующий ОС ВСУ Наев: Принято решение об укреплении северной границы Украины в связи с «ситуацией вокруг Запорожской АЭС»

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Командующий ОС ВСУ Наев: Принято решение об укреплении северной границы Украины в связи с «ситуацией вокруг Запорожской АЭС»

Генштаб ВСУ принял решение об усилении северного направления, на границу с Белоруссией будут переброшены дополнительные силы. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


На северную границу Украины перебрасывается дополнительный личный состав и военная техника. И как оказалось, не в связи с тем, что в Белоруссии появились подразделения ЧВК "Вагнер", а по причине "последних событий вокруг Запорожской АЭС". Что под этим понимает Наев, не сообщается, единственный вариант - что то, что Киев все же готовит провокацию на атомной станции.

Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны (...) Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией относительно его планов. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию

- заявил генерал.

Стоит отметить, что недавно Зеленский провел заседание ставки на Ровенской АЭС. По данным украинских источников, там же прошло совещание верхушки киевского режима с украинскими атомщиками, на котором обсуждались возможные последствия удара по сухому хранилищу отходов ядерного топлива Запорожской АЭС. Зеленскому крайне необходимо втянуть НАТО в войну с Россией, а обвинение в применении ядерного оружия подходит как нельзя лучше.

Ранее Наев отреагировал на переброску ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заявив, что имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения любого наступления, а для критических ситуаций имеются специальные резервы.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:33
    +7
    Где ЗАЭС ,а где Наев с группировкой в районе Полесья,с украинской стороны?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:42
      +3
      dmi.pris 1 hi, ну ссыкатно им, а прикрыться надо вот и лепят про ЗАЭС и безопасность, а кого они перекинут то? Боеспособные и с опытом в боях, очередную ТРО аль резерв вскроют, всё хужее и хужее там с планами, а Запад ждёт результата, думаю тёмной-тёмной ноченькой пойдут ВСУ во банк с лозунгом сгорел сарай-гори и хата.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:36
    +4
    Конечно-конечно, Оркестр вы боитесь а не за станцию переживаете, а тут ещё и деньги Вагнеру вернули.
  3. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 18:38
    +3
    Дженерал с лицом дауна это горе в стране...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:46
      +1
      Sergei Timofeich hi, да ладно вам, рожа как рожа, но тут обратил внимание уж очень черты хари Наева схожи с харей Ливерной колбасы, прям братья, может дедушка дойче "наследил"???
    2. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 19:32
      0
      больше на хрюна моржова смахивает, откормленного на американских помоях.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:00
    0
    Через неделю саммит НАТО. Укрофашисты что-то странное творят. Даже если станцию взорвуЮ при чем здесь граница с РБ. Ну, самим пойти на прорыв, это понятно, но со стороны Белоруссии наступать некому.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 19:23
      0
      Ну допустим , не совсем некому. :-) Там Вагнер две полнокровных дивизии, плюс где то резервная армия где то болтается где то человек под 15 дивизий!! Ну Белорусов в расчет не берем, а так еще и их 3 дивизии!!
    2. Aken
      Aken Сегодня, 19:25
      0
      Найдётся кому. Если что совсем худое задумали, укрепляться уже поздно. Не поможет.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:30
    0
    А что за ситуация с ЗАЭС? Ну кроме секретных историй? Там есть какая-то конкретика?
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:44
    0
    Конечно можно было бы жёстко предупредить "партнёров", что если их подопечные что-то сотворят с радиацией, то получат в первую очередь "партнёры". Но сейчас "партнёры" не воспримут наши угрозы и просто посмеются над нами после всех наших "красных линий"
  7. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:45
    0
    Хватит уже сопли жевать, пора уже сделать заявление о том, что нанесение удара по сухому хранилищу отходов ядерного топлива Запорожской АЭС будет считаться ядерным нападением на Россию. Пусть теперь кураторы Зеленского думу думают надо им это или нет.