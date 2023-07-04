Командующий ОС ВСУ Наев: Принято решение об укреплении северной границы Украины в связи с «ситуацией вокруг Запорожской АЭС»

Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны (...) Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией относительно его планов. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягнет на нашу территорию

Генштаб ВСУ принял решение об усилении северного направления, на границу с Белоруссией будут переброшены дополнительные силы. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.На северную границу Украины перебрасывается дополнительный личный состав и военная техника. И как оказалось, не в связи с тем, что в Белоруссии появились подразделения ЧВК "Вагнер", а по причине "последних событий вокруг Запорожской АЭС". Что под этим понимает Наев, не сообщается, единственный вариант - что то, что Киев все же готовит провокацию на атомной станции.- заявил генерал.Стоит отметить, что недавно Зеленский провел заседание ставки на Ровенской АЭС. По данным украинских источников, там же прошло совещание верхушки киевского режима с украинскими атомщиками, на котором обсуждались возможные последствия удара по сухому хранилищу отходов ядерного топлива Запорожской АЭС. Зеленскому крайне необходимо втянуть НАТО в войну с Россией, а обвинение в применении ядерного оружия подходит как нельзя лучше.Ранее Наев отреагировал на переброску ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заявив, что имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения любого наступления, а для критических ситуаций имеются специальные резервы.