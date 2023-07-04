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Названа сумма ущерба во Франции, вызванная уличными беспорядками

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Названа сумма ущерба во Франции, вызванная уличными беспорядками

Глава союза предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье назвал сумму ущерба от массовых уличных беспорядков, которые не прекращаются в стране уже шестой день.


По его словам, она уже превысила отметку в 1 млрд евро, хотя, если принять во внимание и урон, нанесённый туризму, то эта сумма окажется выше. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien. Как уточнил председатель союза французских предпринимателей, эти цифры ещё не окончательные, в то время как страховщики уже выразили готовность выплатить всем компенсации в срочном порядке.

Также, в беседе с изданием Де Безье рассказал и о том, что в ходе массовых протестных акций, охвативших республику общее количество разграбленных магазинов превысило 200 единиц. При этом было уничтожено 300 банковских отделений и пострадало ещё 250 киосков. Как подчеркнул французский бизнесмен, при осуществлении противоправных действий протестующие вели себя крайне агрессивно, вынося из торговых точек даже кассовые аппараты.

Напомним, что поводом для инициирования беспорядков во многих городах Франции послужило убийство 27 июня одним из сотрудников правоохранительных органов 17-летнего подростка алжирского происхождения, который на требование полицейских остановить своё транспортное средство ответил отказом. В настоящее время полицейский задержан.

В общей сложности за всё это время были задержаны более 3 тыс. человек, а в некоторых городах пришлось даже развернуть полицейский спецназ, а также задействовать бронетехнику и вертолёты для усиления мер охраны порядка. Позже стало известно о том, что 30 июня и 1 июля протесты перешли и на соседние Бельгию со Швейцарией.

Кстати говоря, свои опасения по поводу того, что массовые беспорядки могут распространиться и на другие европейские страны уже заявил накануне глава МИД Италии Антонио Таяни.

Тем временем издание Politico обращает внимание на то, что у президента Франции Эмманюэля Макрона не остаётся другого выхода, как заняться сокращением социального разрыва между обеспеченными гражданами и бедными жителями окраин с тем, чтобы утихомирить протестную активность. Более того, отмечает американская медиа-организация, задача эта – явно не из лёгких.
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4 комментария
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  1. mavrus
    mavrus Сегодня, 21:06
    +3
    Сущая ерунда... 1 млрд.
    Вот если эти майданутые победят, а рано или поздно при таких пРезидентах они обязательно "победят", то тогда и будем подсчитывать ущерб. :)))
  2. Sith
    Sith Сегодня, 21:08
    +2
    Цитата: mavrus
    Сущая ерунда... 1 млрд.
    Вот если эти майданутые победят, а рано или поздно при таких пРезидентах они обязательно "победят", то тогда и будем подсчитывать ущерб. :)))

    Ну у них попытки , что то становятся всё удачнее ... если не в этот раз , то в одном из следующих ... ущерб будет йогого ... а то и может смена власти и гильотины )
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:10
    +2
    у президента Франции Эмманюэля Макрона не остаётся другого выхода, как заняться сокращением социального разрыва между обеспеченными гражданами и бедными жителями окраин с тем, чтобы утихомирить протестную активность.

    Пособия увеличат "бедным жителям".
    Только в итоге будет лишь больше 17-летних пацанчиков разъезжающих на меринах стоимостью в сотку тысяч евров.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:13
    +1
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