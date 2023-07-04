«Т-54/55 укрепят оборону в Крыму»: в западной прессе комментируют переброску российских танков

Русские направляют очередную партию техники на территорию Крыма для укрепления там оборонительных линий

В сетях фиксируется переброска российских танков Т-54/55 железной дорогой. Как утверждается, их конечным пунктом станет Крымский полуостров.- отмечается в западной прессе.Как указывается, скорее всего данные танки будут выступать в роли мобильных ДОТов или машин огневой поддержки.В условиях провальной наступательной операции ВСУ от киевского режима можно ожидать любых военных авантюр. Запад подталкивает власти незалежной к повышенной активности на фронте, будучи недовольным отсутствием результатов на поле боя спустя месяц после перехода украинской армии в масштабную атаку.Вполне возможен сценарий, при котором Киев бросит в наступление на одном направлении все остающиеся у него в резерве силы, чтобы добиться краткосрочного успеха для создания медийной картинки. Такое развитие ситуации выгодно и властям западных государств, так как позволит оправдаться перед населением за финансовую опеку ВСУ.Дальнейший разгром атакующих порядков не будет иметь для украинского руководства никакого значения: важно здесь и сейчас отчитаться перед своими кураторами о проделанной работе. На этом фоне укрепление тылов не будет лишним.