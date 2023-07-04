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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о росте количества желающих заключить контракт с российской армией

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о росте количества желающих заключить контракт с российской армией

Темпы роста количества контрактников в ВС РФ неуклонно растут, Министерство обороны ежедневно подписывает до 1400 новых контрактов в день. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.


Первый зампред ВПК России провел совещание по вопросам доукомплектования российской армии на фоне проведения специальной военной операции. По словам Медведева, на сегодняшний день количество желающих подписать контракты с военным ведомством достигло 1,4 тысячи человек в день и это не предел.

Как подчеркнул зампред, попытка военного мятежа никак не отразилась на количестве желающих подписать контракт и на отношении россиян к российской армии. За последнюю неделю контракты с ВС России подписали почти десять тысяч человек. Всего же, начиная с 1 января этого года и по сегодняшний день, на службу по контракту принято более 185 тысяч военнослужащих, среди которых 109 тысяч - это военнослужащие запаса.

Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства, и готовы защищать свою Родину

- заявил Медведев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вторая волна мобилизации в связи с уходом ЧВК "Вагнер" в Белоруссию не понадобится, российская армия имеет необходимый резерв, сформированный с помощью контрактников. Генерал подчеркнул, что в России много желающих с оружием в руках защищать свою Родину.
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4 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:43
    +2
    Молодчина, Медведев! Его хлебная должность, похоже, для того и создана, чтобы такие умные заявления заявлять! И не забывать 5-го и 20-го в кассу заходить. Богатая у нас страна, таких дикторов содержать!
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:44
    0
    Может стоит у него отобрать компьютер.Для официального лица он слишком много говорит.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:50
    0
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о росте количества желающих заключить контракт с российской армией...

    Во Львове правда ихним депутатам военкомы повестки перед заседанием раздали?
  4. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 19:51
    0
    Я что удевительно. уже просто не одному слову не верю ,и подозреваю что он в теме не шарит.