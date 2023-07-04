Олаф Шольц выразил уверенность, что США в вопросе поставки кассетных боеприпасов Киеву будут придерживаться международных норм

Я не думаю, что имеет смысл здесь комментировать сообщения (...) Во всяком случае, я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились

Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Украине придерживаются существующих международных норм и не поставляют Киеву запрещенное оружие. С таким заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.Шольц провел встречу с румынским премьером Марчелом Чолаку, после которой выступил на совместной пресс-конференции, ответив на ряд вопросов, касающихся Украины, в том числе о возможных поставках кассетных боеприпасов американцами. По словам Шольца, он уверен в том, что такого не будет, так как США в вопросах поставки оружия Киеву якобы действуют в соответствии с международными правилами. Тем более, что западные страны договорились их не нарушать.- заявил канцлер.Между тем, в Белом доме совсем не исключают отправки Киеву кассетных боеприпасов, так как не видят способов исправить ситуацию на поле боя. Тем более, что обычных боеприпасов калибра 155 мм у США практически нет, а вот кассетных много. Осталось только закон переписать, который запрещает США поставлять боеприпасы такого типа другим странам, но разве это было хоть каким-то препятствием для американцев.На сегодняшний день официальных заявлений от администрации Байдена в отношении потенциальной отправки кассетных снарядов Киеву нет, все ограничивается публикациями прессы, ссылающейся на неназванные источники. С другой стороны, гарантировать, что их не будет завтра, может только наивный немецкий канцлер, верящий в добропорядочность американцев.