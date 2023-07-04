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Олаф Шольц выразил уверенность, что США в вопросе поставки кассетных боеприпасов Киеву будут придерживаться международных норм

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Олаф Шольц выразил уверенность, что США в вопросе поставки кассетных боеприпасов Киеву будут придерживаться международных норм

Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Украине придерживаются существующих международных норм и не поставляют Киеву запрещенное оружие. С таким заявлением выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.


Шольц провел встречу с румынским премьером Марчелом Чолаку, после которой выступил на совместной пресс-конференции, ответив на ряд вопросов, касающихся Украины, в том числе о возможных поставках кассетных боеприпасов американцами. По словам Шольца, он уверен в том, что такого не будет, так как США в вопросах поставки оружия Киеву якобы действуют в соответствии с международными правилами. Тем более, что западные страны договорились их не нарушать.

Я не думаю, что имеет смысл здесь комментировать сообщения (...) Во всяком случае, я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились

- заявил канцлер.

Между тем, в Белом доме совсем не исключают отправки Киеву кассетных боеприпасов, так как не видят способов исправить ситуацию на поле боя. Тем более, что обычных боеприпасов калибра 155 мм у США практически нет, а вот кассетных много. Осталось только закон переписать, который запрещает США поставлять боеприпасы такого типа другим странам, но разве это было хоть каким-то препятствием для американцев.

На сегодняшний день официальных заявлений от администрации Байдена в отношении потенциальной отправки кассетных снарядов Киеву нет, все ограничивается публикациями прессы, ссылающейся на неназванные источники. С другой стороны, гарантировать, что их не будет завтра, может только наивный немецкий канцлер, верящий в добропорядочность американцев.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:10
    +3
    Переводим на русский,придерживаясь международных норм, США поставят на Украину кассетные боеприпасы через своих шакалов.Какие международные нормы ,Запад хочет нашего стратегического проигрыша.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:21
      +3
      Они уже их поставляют, вроде. Может, не сами американцы, но какие-то поднтики передавали, вроде. Наши тоже их используют, было где-то видео
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 20:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      Переводим на русский,придерживаясь международных норм, США поставят на Украину кассетные боеприпасы через своих шакалов.Какие международные нормы ,Запад хочет нашего стратегического проигрыша.

      А где гарантия что таких боеприпасов нет на складах в Западной Европе ?
      Да и были же в начале СВО сообщения что ВСУ применяли что-то подобное.
      А сейчас Куев готов чем угодно стрелять, бомбить, атаковать....
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:03
      0
      Так ведь США не участвуют в договоре о запрете кассетных боеприпасов, не? Так что могут и напрямую ими оперировать - никаких нарушений. Кстати, что интересно, Украина, кажется, там участвует. winked
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:45
    +1
    Кем запрещённые? США как и Россия, ЕМНИП не подписывали эти документы, поэтому для них и для России они не запрещенные.

    Поэтому высказывания Шольца ничего не значат. Абсолютно ничего.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:46
    0
    О, я слышал как США придерживаются международных правил! Я слышал, что при Рейгане США отправляли в Ирак образцы возбудителей со значимостью биологического оружия. Заодно и компоненты к химоружию отправляли, тогда ведь ещё курдов можно было травить
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:00
    0
    США и международные нормы- это Северный и Южный Полюса. Это пингвины и белые медведи.
  5. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 21:03
    0
    Международные силы напали на СССР в 1941, поэтому ничего им не мешает сделать то же самое чуть меньше через сотню лет
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:27
    0
    Куба рядом, куба рядом.
    Это говорим мы.
    Кто там шагает левой? Правой, правой...