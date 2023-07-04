Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса: ВСУ начали «эвакуировать» машины из скопления подбитой техники под Малой Токмачкой

8
Западная пресса: ВСУ начали «эвакуировать» машины из скопления подбитой техники под Малой Токмачкой

В первые дни украинского наступления одной из наиболее наполненных «могил» западной бронетехники стала локация к югу от Малой Токмачки Запорожской области.


Как указывается в издании Forbes, здесь сосредоточено свыше двух десятков бронемашин, в частности 17 БМП M2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6 и 3 БРЭМ Leopard 2R. Утверждается, что в результате продвижения подразделений ВСУ на юг, в сторону опорного пункта ВС РФ у Работино, вблизи Малой Токмачки стало безопасно работать эвакуационным командам.

Инженеры украинской армии, передвигающиеся по крайней мере на одной БРЭМ Bergepanzer, уже начали извлекать некоторые Bradley

- говорится в западной прессе.

Со своей стороны отметим, что украинская бронетехника здесь находится с 8 июня. Эту локацию не раз посещали разведывательные группы российской армии и осуществлялся мониторинг с воздуха. Вероятнее всего, что к настоящему времени разбитые и брошенные здесь западные машины уже давно были добиты и превратились в груду искореженного металла, который не имеет никакой практической пользы, и «эвакуировать» то собственно нечего. Однако эта свалка бронетехники является постоянным напоминанием провальной наступательной операции ВСУ и ее разбор может играть символическую роль для киевского режима.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:54
    +5
    Серьезное упущение! Всушники могут только присоединиться к этим бронемашинам в виде пополнения коллекции! Почему не следят за местностью?
    1. Sanather
      Sanather Сегодня, 20:57
      +1
      Срочно звоните в ГШ и снимайте какого-нибудь генерала!
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 20:58
    0
    Почему их не остановили? Бронетехника США, французская бронетехника и особенно немецкие танки «Лео» были бы хорошими трофеями на Красной площади. И некоторые музеи тоже были бы счастливы. fellow laughing
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:59
    +4
    который не имеет никакой практической пользы, и «эвакуировать» то собственно нечего.

    Ну почему же? Можно, при возможности, отследить их перемещение и базы ремонта. Имхо winked
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:05
      0
      Да и часть мин, наверное, грустили в одиночестве, ожидая свою немецкую кошечку
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 21:08
      0
      тоже хорошее предложение, идея! Посмотрите, что развивается.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:06
    +1
    Электроника прицельных комплексов и вообще всякие приборы наверняка приведены в негодность, а они жутко дорогие и их, скорее всего, не много на складах ремонтных баз. А без них пусть "восстанавливают". Меньше останется ресурсов на поддержание в рабочем состоянии еще не уничтоженной техники.
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 21:06
    +1
    Ну вот какая отличная возможность уменьшить количество техники врага.