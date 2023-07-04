Западная пресса: ВСУ начали «эвакуировать» машины из скопления подбитой техники под Малой Токмачкой

В первые дни украинского наступления одной из наиболее наполненных «могил» западной бронетехники стала локация к югу от Малой Токмачки Запорожской области.
Как указывается в издании Forbes, здесь сосредоточено свыше двух десятков бронемашин, в частности 17 БМП M2 Bradley, 4 танка Leopard 2A6 и 3 БРЭМ Leopard 2R. Утверждается, что в результате продвижения подразделений ВСУ на юг, в сторону опорного пункта ВС РФ у Работино, вблизи Малой Токмачки стало безопасно работать эвакуационным командам.
Инженеры украинской армии, передвигающиеся по крайней мере на одной БРЭМ Bergepanzer, уже начали извлекать некоторые Bradley
- говорится в западной прессе.
Со своей стороны отметим, что украинская бронетехника здесь находится с 8 июня. Эту локацию не раз посещали разведывательные группы российской армии и осуществлялся мониторинг с воздуха. Вероятнее всего, что к настоящему времени разбитые и брошенные здесь западные машины уже давно были добиты и превратились в груду искореженного металла, который не имеет никакой практической пользы, и «эвакуировать» то собственно нечего. Однако эта свалка бронетехники является постоянным напоминанием провальной наступательной операции ВСУ и ее разбор может играть символическую роль для киевского режима.