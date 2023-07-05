Перспективы и возможности ПКР «Змеевик»

Пуск опытной ракеты "Циркон" надводным кораблем
Год назад стало известно, что российская оборонная промышленность разрабатывает перспективный ракетный комплекс с гиперзвуковым боеприпасом «Змеевик». Был раскрыта только самая общая информация, и новые сведения пока не поступали. Тем не менее, такой проект по-прежнему представляет большой интерес. Кроме того, судя по известным данным, можно ожидать, что работы по этому комплексу завершатся в ближайшее время, а кроме того, появятся новые данные.
Громкие новости
Первые и фактически единственные сведения о проекте с шифром «Змеевик» (вероятно, имеется в виду минерал серпентинит) были опубликованы 12 июля 2022 г. информагентством ТАСС. Их получили от двух неназванных источников, близких к министерству обороны и оборонно-промышленному комплексу. При этом организация, которая может заниматься новым проектом, воздержалась от комментариев.
По словам источников ТАСС, разработка проекта «Змеевик» началась достаточно давно. Его целью является создание противокорабельного комплекса, вооруженного баллистической ракетой с гиперзвуковым боевым оснащением. Такая ПКР может поступить на вооружение ракетных частей береговых войск ВМФ. Смогут ли получить ее надводные корабли или подлодки, не уточняется.
Тактико-технические характеристики комплекса, даже примерные, не названы. Впрочем, источники упомянули, что по своим параметрам российский «Змеевик» будет похож на аналогичные китайские системы DF-21D и DF-26, для которых заявлена дальность полета до 4 тыс. км. Боевой блок сможет поражать крупные надводные цели, вплоть до авианосцев.
Источники не назвали организацию-разработчика нового проекта. При этом агентство ТАСС попыталось получить комментарий о проекте в реутовском «НПО Машиностроения» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), играющем ключевую роль в российской гиперзвуковой программе. Предприятие отказались от комментариев.
Единственный источник
Новость о разработке перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым оснащением и особыми характеристиками закономерно привлекла внимание публики и специалистов. Предпринимались попытки анализа, а также строились предположения и прогнозы. Возможно, некоторые из высказанных тогда версий были близки к истине, но узнать об этом, по понятным причинам, не удалось.
Любопытно, что прошлогодняя заметка от ТАСС так и осталась единственным источником сведений о проекте «Змеевик». В дальнейшем новые сообщения об этом проекте, официальные или от анонимных источников, не поступали. По всей видимости, это связано с общей секретностью работ и другими аспектами создания перспективных вооружений. Соответственно, новые сведения должны будут появиться только после того, как проект дойдет до соответствующей стадии.
Следует отметить, что с первого упоминания «Змеевика» уже прошел целый год. За это время перспективный проект мог серьезно продвинуться вперед – особенно если учитывать, что источники ТАСС упоминали его давний старт. Судя по темпам разработки современных отечественных гиперзвуковых вооружений, работы по «Змеевику» находятся в активной стадии. Уже в обозримом будущем проект покажет первые серьезные успехи, которыми можно будет поделиться с публикой.
По известным данным
О проекте «Змеевик» известно немного, но и доступные данные позволяют составить примерную картину. Кроме того, можно представить, какие преимущества будет иметь такой ракетный комплекс и почему он представляет интерес для нашего ВМФ.
Сообщается, что основой комплекса «Змеевик» станет баллистическая ракета с гиперзвуковым боевым оснащением. При этом архитектура такой ракеты, профиль полета, а также способ получения и использования гиперзвуковой скорости полета неизвестны. От подобных особенностей изделия зависят его тактико-технические характеристики и боевой потенциал комплекса в целом. Впрочем, все возможные архитектуры и варианты такого комплекса имеют свои преимущества и позволяют эффективно бороться с надводными целями.
Речь может идти об «обычной» баллистической ракете средней или меньшей дальности. При обычной для такой техники траектории, на нисходящем участке боевой блок развивает гиперзвуковую скорость. Боевой блок может быть управляемым и иметь возможность активного маневрирования. В таком случае ракета станет квазибаллистической и получит дополнительные возможности.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с ракетой "Оникс"
Насколько известно, китайские проекты серии «Дунфэн», о которых вспоминали источники ТАСС, используют именно такие принципы и профили полета. При этом достигнуты высокие характеристики дальности и заявлена точность, соответствующая поставленным задачам. Боевые блоки таких ракет способны поражать даже движущиеся надводные цели из верхней полусферы.
Ракетный комплекс такого рода нуждается в управляемом или планирующем боевом блоке. Российская промышленность обладает технологиями и наработками для создания такого изделия, и на вооружение уже поступают образцы этого класса. Можно предполагать, что заимствование готового блока в других проектах невозможно или нецелесообразно, и «Змеевик» получит свою собственную боевую нагрузку.
Вне зависимости от точных технических характеристик профиля полета, гиперзвуковое оснащение будет отличаться высокими боевыми качествами. Так, оно сократит время атаки и поражения цели, в т.ч. на максимальных дальностях. Кроме того, кинетическая энергия боевого блока со скоростью более 5 М достаточна для нанесения цели серьезного урона. Боевой блок в размерах современной российской ПКР способен повредить и вывести из строя даже крупный корабль, вплоть до авианосца. При этом он может нести боевую часть, усиливающую воздействие на цель.
Вопросы размещения
Упоминается, что «Змеевик» может быть береговым ракетным комплексом. Такой вариант размещения новой ПКР представляет большой интерес. Благодаря ему в распоряжении береговых войск ВМФ появится система обороны с особыми боевыми характеристиками. По ключевым параметрам «Змеевик» превосходит современные береговые комплексы, включая самый совершенный «Бастион» с ракетой «Оникс». Наличие нескольких разных БРК и ракет позволит создать более эффективную эшелонированную систему обороны, способную удержать противника на большой дальности от берега.
Боевой блок комплекса "Авангард" - возможно, аналог будущего "Змеевика"
Примечательно, что источники ТАСС не упоминали возможность размещения новой ПКР на других платформах, но и не отвергали ее. Это может указывать на принципиальную возможность развертывания ракеты на надводных кораблях или даже подлодках. Впрочем, разработка такого ракетного комплекса может быть нецелесообразной – у надводных сил уже есть гиперзвуковая ракета «Циркон», и в ближайшем будущем ее получит подводный флот.
Впрочем, нельзя исключать, что в итоге «Змеевик» разместят на платформах всех основных классов. В таком случае эшелонированные ударные возможности получат и береговые войска, и вымпелы флота. Это значительно улучшит боевой потенциал ВМФ в целом и создаст серьезный задел на отдаленное будущее.
Засекреченные перспективы
В течение длительного времени российские научные и проектные организации занимаются гиперзвуковой тематикой. Уже разработано несколько образцов вооружения такого рода, и они поступают в войска. Очевидно, что работы продолжаются, и создаются новые проекты, которые позволят проводить перевооружение в отдаленном будущем.
В числе перспективных разработок может быть и проект «Змеевик», лишь один раз упомянутый в прошлом году. О нем пока известно крайне мало, но и доступная информация показывает, что такой комплекс важен и нужен нашему флоту. И ценность такого вооружения вполне оправдывает нынешнюю секретность.