Румынский премьер: В связи с неудачным контрнаступлением ВСУ нам нужно разместить у себя немецкий военный контингент

Всё большее число западных политиков и чиновников разного ранга высказывают откровенное разочарование по поводу украинского контрнаступления. Для многих сложности, с которыми столкнулась Украина, вскрывают такие факторы как потери ВСУ на фронтах с 3 июня и провал планов окружения Мелитополя к 18 июня.
В румынских источниках появилась информация о том, что только на южном направлении украинская армия за месяц своей наступательной операции потеряла свыше 900 единиц бронетехники, включая 200 с лишним танков. Как отмечается, это «целый арсенал отдельно взятой страны НАТО, не самой крупной, но и не самой маленькой». Удручает украинских партнёров тот факт, что всё это огромное количество техники было потеряно всего за месяц, а поставки большей её части на Украину продолжались более полугода.
На этом фоне внимание на себя обращает заявление главы румынского правительства Марчела Чолаку, которое тот сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Чолаку откровенно заявил о том, что украинское контрнаступление складывается неудачно.
Румынский премьер:
В связи с неудачами украинского контрнаступления нам необходимо размещение на территории Румынии немецкого военного контингента на постоянной основе.
Напомним, что ранее соответствующие запросы поступили из Прибалтики, а именно из Литвы. При этом в самой Германии представители бундесвера раскритиковали саму идею отправки 4 тысяч немецких военнослужащих (а именно о таком количестве идёт речь) в Литву, отметив, что, во-первых, отсутствует необходимая инфраструктура, во-вторых, это может нанести дополнительный удар по популярности военной службы в ФРГ. Явный намёк на то, что двигаться к границам России желают далеко не все немецкие военнослужащие. Но будут ли спрашивать их мнения?