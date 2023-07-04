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Румынский премьер: В связи с неудачным контрнаступлением ВСУ нам нужно разместить у себя немецкий военный контингент

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Румынский премьер: В связи с неудачным контрнаступлением ВСУ нам нужно разместить у себя немецкий военный контингент

Всё большее число западных политиков и чиновников разного ранга высказывают откровенное разочарование по поводу украинского контрнаступления. Для многих сложности, с которыми столкнулась Украина, вскрывают такие факторы как потери ВСУ на фронтах с 3 июня и провал планов окружения Мелитополя к 18 июня.


В румынских источниках появилась информация о том, что только на южном направлении украинская армия за месяц своей наступательной операции потеряла свыше 900 единиц бронетехники, включая 200 с лишним танков. Как отмечается, это «целый арсенал отдельно взятой страны НАТО, не самой крупной, но и не самой маленькой». Удручает украинских партнёров тот факт, что всё это огромное количество техники было потеряно всего за месяц, а поставки большей её части на Украину продолжались более полугода.

На этом фоне внимание на себя обращает заявление главы румынского правительства Марчела Чолаку, которое тот сделал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Чолаку откровенно заявил о том, что украинское контрнаступление складывается неудачно.

Румынский премьер:

В связи с неудачами украинского контрнаступления нам необходимо размещение на территории Румынии немецкого военного контингента на постоянной основе.

Напомним, что ранее соответствующие запросы поступили из Прибалтики, а именно из Литвы. При этом в самой Германии представители бундесвера раскритиковали саму идею отправки 4 тысяч немецких военнослужащих (а именно о таком количестве идёт речь) в Литву, отметив, что, во-первых, отсутствует необходимая инфраструктура, во-вторых, это может нанести дополнительный удар по популярности военной службы в ФРГ. Явный намёк на то, что двигаться к границам России желают далеко не все немецкие военнослужащие. Но будут ли спрашивать их мнения?
Использованы фотографии:
Bundeswehr/Anica Kuyumdjan
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10 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:11
    0
    Не,ну что нормальная такая логика. Может нам тоже так же ? В связи с неудачным наступлением ВСУ и размещением в Румынии немецких войск необходимо наши ядренные ракеты разместить на Кубе против угрозы с острова Пасхи wassat
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:16
      +1
      Цитата: Dizel200
      Не,ну что нормальная такая логика. Может нам тоже так же ? В связи с неудачным наступлением ВСУ и размещением в Румынии немецких войск необходимо наши ядренные ракеты разместить на Кубе против угрозы с острова Пасхи wassat

      И плюс к этому, в связи с угрозой Крыму, Белгородской, Орловской, Запорожской, Херсонской и т. д. областях, разместить на этих территориях по ляму войск из Сев. Кореи и КНР.)))))
    2. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 21:22
      0
      Нынешних фрицев на всех не хватит, они для бундесвера то наскрести не могут....
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 21:12
    0
    А почему немецкого, а не американского? belay
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:18
      +1
      Цитата: Тарелка
      А почему немецкого, а не американского? belay

      Зов предков, уже вместе огребали.)))
  3. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 21:15
    +1
    Явный намёк на то, что двигаться к границам России желают далеко не все немецкие военнослужащие. Но будут ли спрашивать их мнения?

    А как это не спрашивать их мнения, что это такое ?! Человек может помнит рассказы деда или прадеда как его били русские на Восточном фронте, слышит новости с Украины и сейчас не хочет туда ехать ! Где хвалёная западная демократия, свобода слова, права человека ?
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:19
    0
    А учитывая вспышки на солнце нужно звать Дарт Вейдера.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 21:22
    +1
    Неужели российская армия так сильна и "мы ещё не начинали" - не пустая болтовня ?
    Скорее НАТО концентрирует ударные кулаки ближе к российским границам.
    Вольфыч говорил, что боевые действия будут на территории Украины, Польши и Румынии. За несколько лет до начала СВО
  6. Седов
    Седов Сегодня, 21:29
    0
    Удручает украинских партнёров тот факт, что всё это огромное количество техники было потеряно всего за месяц, а поставки большей её части на Украину продолжались более полугода.
    На какие только унижения не пришлось идти Зеленскому ради этого. Чего только он не делал дедушке Джо. И все потеряно за месяц. Это фиаско Володя. Не надо тебе ехать в Вильнюс.
  7. bulat
    bulat Сегодня, 21:33
    0
    Мой фюрер.Румыны вступили в войну!
    Гальдер!Отправьте против них пять дивизий!
    Вы не поняли!Они вступили в войну на нашей стороне!
    Это уже хуже.Выделите десять дивизий для их защиты!