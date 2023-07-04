Советник главы «Росэнергоатом»: В ночь на 5 июля Украина собирается атаковать ЗАЭС с применением боеприпаса с ядерными отходами

Понимая, что с контрнаступлением возникли значительные проблемы и что Запад ввиду неудач ВСУ на фронте может существенно урезать финансирование Украины, киевский режим готов идти ва-банк. В данном случае власти Украины готовы отдать приказ о нанесении удара по находящейся под контролем российских войск Запорожской атомной электростанции.
О возможной провокации в отношении ЗАЭС заявил советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире канала «Россия 24».
По словам эксперта, Украина собирается осуществить атаку ЗАЭС уже в ближайшие часы – в ночь на 5 июля.
Карчаа отметил, что эта информация поступила в ведомство и он уполномочен её озвучить.
Советник генерального директора «Росэнергоатома» конкретизировал информацию, заявив о том, что попытка атаковать станцию будет осуществляться с помощью ударных дронов или с помощью ракетного вооружения.
Ренат Карчаа отметил, что с БПЛА Украина собирается сбросить боеприпас, начинённый радиоактивными отходами с той целью, чтобы сразу же обвинить Россию в «подрыве АЭС». Резервным планом киевского режима является удар по ЗАЭС с применением ракеты комплекса «Точка-У» с боеголовкой, начинённой ядерными отходами.
Ранее украинские чиновники буквально как по команде принялись заявлять о том, что Россия якобы готовит «взрыв на ЗАЭС». Постпред России в ООН Василий Небензя распространил среди членов организации письмо, в котором заявил, что ничего подобного Россия делать не собирается уже ввиду здравого смысла, так как станция находится под российским контролем.