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Советник главы «Росэнергоатом»: В ночь на 5 июля Украина собирается атаковать ЗАЭС с применением боеприпаса с ядерными отходами

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Советник главы «Росэнергоатом»: В ночь на 5 июля Украина собирается атаковать ЗАЭС с применением боеприпаса с ядерными отходами

Понимая, что с контрнаступлением возникли значительные проблемы и что Запад ввиду неудач ВСУ на фронте может существенно урезать финансирование Украины, киевский режим готов идти ва-банк. В данном случае власти Украины готовы отдать приказ о нанесении удара по находящейся под контролем российских войск Запорожской атомной электростанции.


О возможной провокации в отношении ЗАЭС заявил советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире канала «Россия 24».

По словам эксперта, Украина собирается осуществить атаку ЗАЭС уже в ближайшие часы – в ночь на 5 июля.

Карчаа отметил, что эта информация поступила в ведомство и он уполномочен её озвучить.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» конкретизировал информацию, заявив о том, что попытка атаковать станцию будет осуществляться с помощью ударных дронов или с помощью ракетного вооружения.

Ренат Карчаа отметил, что с БПЛА Украина собирается сбросить боеприпас, начинённый радиоактивными отходами с той целью, чтобы сразу же обвинить Россию в «подрыве АЭС». Резервным планом киевского режима является удар по ЗАЭС с применением ракеты комплекса «Точка-У» с боеголовкой, начинённой ядерными отходами.

Ранее украинские чиновники буквально как по команде принялись заявлять о том, что Россия якобы готовит «взрыв на ЗАЭС». Постпред России в ООН Василий Небензя распространил среди членов организации письмо, в котором заявил, что ничего подобного Россия делать не собирается уже ввиду здравого смысла, так как станция находится под российским контролем.
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3 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:23
    0
    3 сентября близко.
    В эту ночь решили самураи перейти границу у реки.
    Но разведка доложила точно.
    Вернем праздник 9мая на окраину?
  2. oleg123219307
    oleg123219307 Сегодня, 21:29
    0
    Нападение на Россию с помощью ЯО. А радиологическое оружие - разновидность ядерного. Ответные меры четко прописаны в доктрине... Интересно, в глазах всех тех, кто сгорит в огне возмездия эта атака на АЭС будет оправдана и они умрут спокойно?
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 21:31
    0
    То есть сегодня? Завтра утром мы проснемся с известием о втором Чернобыле?