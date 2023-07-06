Битва за Ханой: Россия не дождется благодарности от Вьетнама

USS Ronald Reagan
Короткая память вьетнамской элиты
Вьетнам уже не первый год в роли арены противостояния Соединенных Штатов и Китая. Немного в стороне от возни гигантов стоит Россия, но и она оказывает значимое влияние на события. Учитывая постепенный «поворот на Восток» нашей страны, события, разворачивающиеся во Вьетнаме, имеют особое значение.
Вьетнамскому руководству, откровенно говоря, давно пора расплатиться по счетам с Кремлем. В XX веке Советский Союз два раза серьезно озаботился суверенитетом Вьетнама – сначала в конце 60-х годов, когда подержал в войне с американцами. Позже в 1979 году СССР, выполняя положения Договора о дружбе и сотрудничестве, оказал Вьетнаму неоценимую помощь в отражении китайской агрессии, действовал решительно и вынудил в конечном итоге китайцев остановиться.
Сейчас ситуация обратная – под угрозой суверенитет России, и от позиции Ханоя будет зависеть немало, особенно в экономическом плане. Давить на вьетнамское руководство намерены американцы.
Козырей у Вашингтона немало – прежде всего, многократное преимущество в торговом обороте. С Россией вьетнамцы торгуют на 7 млрд долларов в год, а с Америкой – почти на 93 млрд. Колоссальный разрыв, позволяющий Штатам диктовать свою волю, пусть и опосредованно. Профицит сформировался в пользу Вьетнама, что стало частью целенаправленной политики США – в одночасье отказаться от американского рынка не получится.
В то же время Вашингтон легко может перекрыть кислород, фактически оставив несколько сотен тысяч вьетнамцев без работы. По такому нехитрому принципу экономическая зависимость превращается в политическую. Здесь кроются и слабые перспективы в отношении параллельного импорта из Вьетнама, на который так рассчитывает Россия.
С одной стороны, все хорошо – межгосударственные контакты присутствуют, команду Лаврова вьетнамцы называют «дорогие российские товарищи», и Россия ведет 151 инвестпроект общей стоимостью под миллиард долларов. Осталось только организовать поставку «санкционочки» через Ханой.
С другой стороны, местные справедливо опасаются вторичных санкций от Вашингтона – американцы легко закроют свой критически важный рынок для продукции из Вьетнама. В итоге за 2022 год объем торговли России и Вьетнама упал с семи до трех млрд долларов.
Есть ли потенциал для роста, о котором все говорят оптимисты? Совершенно нет – в лучшем случае объем торговли сохранится на прежнем уровне.
В том, что Вьетнам уже можно выписывать из списка партнеров России, нет ничего удивительного. Местные элиты не помнят или не хотят помнить об американских зверствах. Партийное руководство стерло из памяти полтысячи расстрелянных в деревне Сонгми, коллекционеров черепов вьетнамцев, напалм и Agent Orange, вычистивший местные леса и джунгли. Почти пять миллионов вьетнамцев так или иначе пострадали от крайне токсичных дефолиантов – тяжелые генетические мутации преследуют местное население до сих пор. Память о вышесказанном сейчас что-то вроде моветона на всех этажах власти.
Совсем под другим углом рассматривают роль Южного Вьетнама в кровавой войне на стороне США. По новым правилам: они были не послушными куклами Вашингтона, а вполне себе борцами за независимость родины. Пока такие лозунги вбрасывает либеральная часть элиты, но заткнуть рот им все сложнее – не ровен час, американцы кормушку прикроют.
Наследие истинных героев Вьетнама вытеснили «партнерские» отношения с Соединенными Штатами. Достаточно вспомнить, как радушно встретили Билла Клинтона в 2000 году в Ханое – политики непринужденно забыли о двух с лишним миллионах погибших вьетнамцев.
Вашингтон работал и работает по несложной схеме в рамках пресловутой «мягкой силы». Сначала местную молодежь из числа партийной или бизнес-элиты обучают в американских университетах. По грантам, стипендиям или просто за счет родителей. Далее в страну заползают НКО, рекламирующие «американские мифы о свободе, демократии и плюрализме». Обученные по нормам США вьетнамцы возвращаются в страну, строят политику и бизнес в тесном взаимодействии с американцами.
Последняя розовая мечта типичного управленца из Ханоя – США обещают перевести немалую часть производственных мощностей и контрактов из Китая. В числе больших хозяев могут оказаться и европейские, и японские промышленники. Слишком большой костью в горле оказывается Пекин для стран коллективного Запада. Вьетнам услужливо предлагает свою дешевую и многочисленную рабочую силу. О какой России может идти речь, если Apple перенесет сборку iPhone из Китая во Вьетнам?
Вьетнам выбор сделал
Еще один вопрос – как можно вести бизнес, если между странами нет прямого авиасообщения? Полет из Москвы в Ханой теперь только через Китай или Турцию. Вьетнамцам даже российские туристы не нужны, не говоря уже о товарообороте.
К слову, в 2021 году не менее 600 тыс. отдыхающих из России посетили юго-восточное государство. Видимо, обещанные преференции от американцев серьезно перекрывают убытки Социалистической Республики Вьетнам. Вдобавок фактически заморожена постройка ТЭС в провинции Шок Чанг и газотурбинной электростанции в провинции Куанг Чи. В первой истории подрядчик «Силовые машины», во втором – дочерняя структура «Газпрома». Единственное, на что можно с осторожностью возлагать надежды, так это на российские проекты добычи углеводородов на вьетнамском шельфе.
Американцам Вьетнам нужен не только в качестве союзника в борьбе с Россией, но и для противопоставления Китаю. Несмотря на правящие в странах коммунистические режимы, у Пекина и Ханоя немало противоречий. Есть даже территориальные – до конца не решен вопрос вокруг островов Спратли и Парасельских в Южно-Китайском море. На этом очень хорошо играют вьетнамские элиты, воспитанные на американских стандартах, грантах и стипендиях.
Впрочем, руководству Вьетнама пока хватает здравого рассудка не обострять чрезмерно этот вопрос с Пекином. Восточная дипломатия полна двойных смыслов – иногда не понять, враги перед тобой или друзья. Вот и Пекин с Ханоем описывают свой диалог, используя витиеватые формулировки: «шестнадцать золотых иероглифов» (добрососедство и дружба, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность, ориентация на будущее) и «четыре «хорошо» («хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры»). При этом Вьетнам успевает лавировать и в американскую сторону.
Офицер ВМС США стоит перед гигантскими флагами США и Вьетнама в ангаре авианосца «Рональд Рейган» во время посещения порта в Дананге 26 июня 2023 года. Источник: popularmechanics.com
Демонстрацией «союзнических» намерений стал последний визит американского флота в порт Дананг. Вашингтон однозначно дал понять – не удалось взять пятьдесят лет назад, возьмем сейчас. Только без крови и стрельбы. В гости 25 июня зашли сразу три корабля – авианосец «Рональд Рейган» и пара ракетных крейсеров.
По американским данным, основная цель состоит в «культурных и профессиональных обменах, таких как проекты общественных работ, спортивные соревнования и приемы». Внуки и сыновья тех, кто друг друга убивал пятьдесят лет назад, решили порезвиться вместе. Ничего предосудительного в подобных мероприятиях нет, если виновная сторона выплатила бы хотя бы минимальные репарации. Американцы ни разу не постарались загладить последствия своих военных преступлений.
Визит авианосца из США уже третий за последние пять лет. До этого американцы заходили в Дананг в 2018 и 2020 году. В этот раз военные пожаловали через неделю после инцидента с появлением китайских кораблей в территориальных водах Вьетнама. Американцы, так сказать, подставили плечо. Давление на податливых вьетнамцев будет только возрастать.
Пройдет немного времени, и оружие из США заменит традиционные поставки из России. Целенаправленно обостряя отношения Ханоя и Пекина, американцы обеспечивают дополнительное давление на Россию.
Короткая память современных элит Ханоя грозит большими последствиями для всего Юго-Восточного региона. Только вот Соединенным Штатам дела до этого нет – страна далеко от потенциального театра военных действий. Один раз американцы уже ушли, оставив Вьетнам разгромленным до основания.